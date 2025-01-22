В Україні держава кожному на повноліття дає квартиру? Чи як?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:34
Додано: Сер 22 січ, 2025 17:35
ну так и в зимбабве какой-то воришка чиновник живёт лучше немецкого чиновника---ну это же не значит что зимбабве круче германии.
Можно пытаться нахваливать своё болото сколько угодно но люди голосуют ногами.
Это как кацапы говорят что америка это плохо но почему то едут туда жить и работать а вот амеры что-то вообще не едут в кацапстан.
Так и Украина---вы сильно много тут немцев видете кто приехал жить)))
Проще говоря коллега правильнее будет вывести формулу в процентах к населению кому лучше живётся УКРАИНА-ГЕРМАНИЯ.И получим скорее всего 10-90 в пользу немцев.
Додано: Сер 22 січ, 2025 17:36
Ну так Ви порівнюєте село Ужгород зі столицею економічно найпотужнішої країни ЄС. Люди в Укжгороді виходить живуть так бідно, що готові працювати за 500 Євро, цим і користувався Ваш кум. В столиці Німеччини так не вийде, німці нашару свою працю не продають. Єдиний вихід для Вашого родича - переїзд назад в Україну, по іншому ніяк.
Додано: Сер 22 січ, 2025 17:41
Re: Еміграція, заробітчанство
Американців кілька знаю:)
Додано: Сер 22 січ, 2025 17:43
От не треба про ІТ тут, яка буде пенсія того ІТ-шника в Украхні? 50 доларів? Порівняйте тепер з пенсією і плюшками німецького пенсіонера ІТ-шника який в цей час не буде вилазити з трансаталнтичних круїзів....
Додано: Сер 22 січ, 2025 17:48
Re: Еміграція, заробітчанство
При чому то це?
Дискусія пішла із неправдивого твердження, що "витрати всюди однакові". Хоча це абсолютно не так. Є багато сфер, де витрати відрізняються в рази, а іноді навіть на порядки.
Із нетрадиційного: колега викладач із дружиною парикмахеркою поїхали з листопада по лютий жити в Єгипет, бо там дешевше, ніж в Україні опалювати дім. Цитата "тут на опалення треба 500$, а там квартира біля моря за 200-300$ і продукти вдвічі дешевші"
Додано: Сер 22 січ, 2025 17:51
В кого дідусі, бабусі і батьки були більш-менш шустріші всі були з квартирами. Тобто в моєму випадку то три двушки. А в кого не були шустріші той зараз змушений бомжувати по Польщам.😎
Додано: Сер 22 січ, 2025 17:51
Re: Еміграція, заробітчанство
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