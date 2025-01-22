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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2554255525562557 Додано: Сер 22 січ, 2025 17:34 Bolt написав: Ну і український житиме, скоріш за все, у власному, а німець в орендованому житлі. Ну і український житиме, скоріш за все, у власному, а німець в орендованому житлі.

В Україні держава кожному на повноліття дає квартиру? Чи як? В Україні держава кожному на повноліття дає квартиру? Чи як? Gastarbaiter Повідомлень: 3546 З нами з: 26.02.18 Подякував: 696 раз. Подякували: 587 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 17:35 Дюрі-бачі написав: konstantin kirovograd написав: но просто поставте рядом немецкого и украинского среднестатистического работягу но просто поставте рядом немецкого и украинского среднестатистического работягу

Вже тут кілька разів казали, що є різні групи. Звісно середньостатистичний німецький роботяга, лікар чи безробітний живе краще, ніж українець. А от ІТ-шник, суддя/прокурор, сантехнік/електрик та деякі інші групи в Україні значно краще. Вже тут кілька разів казали, що є різні групи. Звісно середньостатистичний німецький роботяга, лікар чи безробітний живе краще, ніж українець. А от ІТ-шник, суддя/прокурор, сантехнік/електрик та деякі інші групи в Україні значно краще.

ну так и в зимбабве какой-то воришка чиновник живёт лучше немецкого чиновника---ну это же не значит что зимбабве круче германии.

Можно пытаться нахваливать своё болото сколько угодно но люди голосуют ногами.

Это как кацапы говорят что америка это плохо но почему то едут туда жить и работать а вот амеры что-то вообще не едут в кацапстан.

Так и Украина---вы сильно много тут немцев видете кто приехал жить)))

Проще говоря коллега правильнее будет вывести формулу в процентах к населению кому лучше живётся УКРАИНА-ГЕРМАНИЯ.И получим скорее всего 10-90 в пользу немцев. ну так и в зимбабве какой-то воришка чиновник живёт лучше немецкого чиновника---ну это же не значит что зимбабве круче германии.Можно пытаться нахваливать своё болото сколько угодно но люди голосуют ногами.Это как кацапы говорят что америка это плохо но почему то едут туда жить и работать а вот амеры что-то вообще не едут в кацапстан.Так и Украина---вы сильно много тут немцев видете кто приехал жить)))Проще говоря коллега правильнее будет вывести формулу в процентах к населению кому лучше живётся УКРАИНА-ГЕРМАНИЯ.И получим скорее всего 10-90 в пользу немцев. konstantin kirovograd

Повідомлень: 1417 З нами з: 20.01.09 Подякував: 54 раз. Подякували: 250 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 17:36 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Витрати всюди +- одні і ті самі. Витрати всюди +- одні і ті самі.

Ну ну.

Аренда квартири (3 кімн., 80 м2) в Берліні 3000Є, в Ужгороді аналогічні квартири по 600Є, в Києві - десь 800Є.



Але є те, що дорожче в рази. В Ужгороді домогосподарка / кухарка/ няня працювала за 500$ в місяць, в Німеччині така обійдеться з податками і зборами 4000Є...

І загалі садочки, няні, репетитори, гуртки для дітей - це на порядок дорожче. Ну ну.Аренда квартири (3 кімн., 80 м2) в Берліні 3000Є, в Ужгороді аналогічні квартири по 600Є, в Києві - десь 800Є.Але є те, що дорожче в рази. В Ужгороді домогосподарка / кухарка/ няня працювала за 500$ в місяць, в Німеччині така обійдеться з податками і зборами 4000Є...І загалі садочки, няні, репетитори, гуртки для дітей - це на порядок дорожче.

Ну так Ви порівнюєте село Ужгород зі столицею економічно найпотужнішої країни ЄС. Люди в Укжгороді виходить живуть так бідно, що готові працювати за 500 Євро, цим і користувався Ваш кум. В столиці Німеччини так не вийде, німці нашару свою працю не продають. Єдиний вихід для Вашого родича - переїзд назад в Україну, по іншому ніяк. Ну так Ви порівнюєте село Ужгород зі столицею економічно найпотужнішої країни ЄС.Люди в Укжгороді виходить живуть так бідно, що готові працювати за 500 Євро, цим і користувався Ваш кум. В столиці Німеччини так не вийде, німці нашару свою працю не продають. Єдиний вихід для Вашого родича - переїзд назад в Україну, по іншому ніяк. BIGor

Повідомлень: 9759 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1404 раз. Подякували: 1816 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 17:41 Re: Еміграція, заробітчанство konstantin kirovograd написав: Так и Украина---вы сильно много тут немцев видете кто приехал жить)))



Американців кілька знаю:) Американців кілька знаю:) Faceless

Модератор Повідомлень: 35653 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1463 раз. Подякували: 8124 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 17:43 Дюрі-бачі написав: konstantin kirovograd написав: но просто поставте рядом немецкого и украинского среднестатистического работягу но просто поставте рядом немецкого и украинского среднестатистического работягу

Вже тут кілька разів казали, що є різні групи. Звісно середньостатистичний німецький роботяга, лікар чи безробітний живе краще, ніж українець. А от ІТ-шник, суддя/прокурор, сантехнік/електрик та деякі інші групи в Україні значно краще. Вже тут кілька разів казали, що є різні групи. Звісно середньостатистичний німецький роботяга, лікар чи безробітний живе краще, ніж українець. А от ІТ-шник, суддя/прокурор, сантехнік/електрик та деякі інші групи в Україні значно краще.

От не треба про ІТ тут, яка буде пенсія того ІТ-шника в Украхні? 50 доларів? Порівняйте тепер з пенсією і плюшками німецького пенсіонера ІТ-шника який в цей час не буде вилазити з трансаталнтичних круїзів.... От не треба про ІТ тут, яка буде пенсія того ІТ-шника в Украхні? 50 доларів? Порівняйте тепер з пенсією і плюшками німецького пенсіонера ІТ-шника який в цей час не буде вилазити з трансаталнтичних круїзів.... BIGor

Повідомлень: 9759 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1404 раз. Подякували: 1816 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 17:48 Re: Еміграція, заробітчанство konstantin kirovograd написав: зимбабве круче германии. зимбабве круче германии.

При чому то це?

Дискусія пішла із неправдивого твердження, що "витрати всюди однакові". Хоча це абсолютно не так. Є багато сфер, де витрати відрізняються в рази, а іноді навіть на порядки.

Із нетрадиційного: колега викладач із дружиною парикмахеркою поїхали з листопада по лютий жити в Єгипет, бо там дешевше, ніж в Україні опалювати дім. Цитата "тут на опалення треба 500$, а там квартира біля моря за 200-300$ і продукти вдвічі дешевші" При чому то це?Дискусія пішла із неправдивого твердження, що "витрати всюди однакові". Хоча це абсолютно не так. Є багато сфер, де витрати відрізняються в рази, а іноді навіть на порядки.Із нетрадиційного: колега викладач із дружиною парикмахеркою поїхали з листопада по лютий жити в Єгипет, бо там дешевше, ніж в Україні опалювати дім. Цитата "тут на опалення треба 500$, а там квартира біля моря за 200-300$ і продукти вдвічі дешевші" Дюрі-бачі

Повідомлень: 4792 З нами з: 29.07.22 Подякував: 783 раз. Подякували: 580 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 17:51 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Ну і український житиме, скоріш за все, у власному, а німець в орендованому житлі. Ну і український житиме, скоріш за все, у власному, а німець в орендованому житлі.

В Україні держава кожному на повноліття дає квартиру? Чи як? В Україні держава кожному на повноліття дає квартиру? Чи як?

В кого дідусі, бабусі і батьки були більш-менш шустріші всі були з квартирами. Тобто в моєму випадку то три двушки. А в кого не були шустріші той зараз змушений бомжувати по Польщам.😎 В кого дідусі, бабусі і батьки були більш-менш шустріші всі були з квартирами. Тобто в моєму випадку то три двушки. А в кого не були шустріші той зараз змушений бомжувати по Польщам.😎 Bolt Повідомлень: 3291 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 252 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 17:51 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: німецького пенсіонера ІТ-шника який в цей час не буде вилазити з трансаталнтичних круїзів.... німецького пенсіонера ІТ-шника який в цей час не буде вилазити з трансаталнтичних круїзів....

Faceless

Модератор Повідомлень: 35653 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1463 раз. Подякували: 8124 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2554255525562557 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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