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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 січ, 2025 17:35
Дюрі-бачі написав: konstantin kirovograd написав:
но просто поставте рядом немецкого и украинского среднестатистического работягу
Вже тут кілька разів казали, що є різні групи. Звісно середньостатистичний німецький роботяга, лікар чи безробітний живе краще, ніж українець. А от ІТ-шник, суддя/прокурор, сантехнік/електрик та деякі інші групи в Україні значно краще.
ну так и в зимбабве какой-то воришка чиновник живёт лучше немецкого чиновника---ну это же не значит что зимбабве круче германии.
Можно пытаться нахваливать своё болото сколько угодно но люди голосуют ногами.
Это как кацапы говорят что америка это плохо но почему то едут туда жить и работать а вот амеры что-то вообще не едут в кацапстан.
Так и Украина---вы сильно много тут немцев видете кто приехал жить)))
Проще говоря коллега правильнее будет вывести формулу в процентах к населению кому лучше живётся УКРАИНА-ГЕРМАНИЯ.И получим скорее всего 10-90 в пользу немцев.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:36
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Витрати всюди +- одні і ті самі.
Ну ну.
Аренда квартири (3 кімн., 80 м2) в Берліні 3000Є, в Ужгороді аналогічні квартири по 600Є, в Києві - десь 800Є.
Але є те, що дорожче в рази. В Ужгороді домогосподарка / кухарка/ няня працювала за 500$ в місяць, в Німеччині така обійдеться з податками і зборами 4000Є...
І загалі садочки, няні, репетитори, гуртки для дітей - це на порядок дорожче.
Ну так Ви порівнюєте село Ужгород зі столицею економічно найпотужнішої країни ЄС.
Люди в Укжгороді виходить живуть так бідно, що готові працювати за 500 Євро, цим і користувався Ваш кум. В столиці Німеччини так не вийде, німці нашару свою працю не продають. Єдиний вихід для Вашого родича - переїзд назад в Україну, по іншому ніяк.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:41
konstantin kirovograd написав:Так и Украина---вы сильно много тут немцев видете кто приехал жить)))
Американців кілька знаю:)
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:43
Дюрі-бачі написав: konstantin kirovograd написав:
но просто поставте рядом немецкого и украинского среднестатистического работягу
Вже тут кілька разів казали, що є різні групи. Звісно середньостатистичний німецький роботяга, лікар чи безробітний живе краще, ніж українець. А от ІТ-шник, суддя/прокурор, сантехнік/електрик та деякі інші групи в Україні значно краще.
От не треба про ІТ тут, яка буде пенсія того ІТ-шника в Украхні? 50 доларів? Порівняйте тепер з пенсією і плюшками німецького пенсіонера ІТ-шника який в цей час не буде вилазити з трансаталнтичних круїзів....
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:48
konstantin kirovograd написав:
зимбабве круче германии.
При чому то це?
Дискусія пішла із неправдивого твердження, що "витрати всюди однакові". Хоча це абсолютно не так. Є багато сфер, де витрати відрізняються в рази, а іноді навіть на порядки.
Із нетрадиційного: колега викладач із дружиною парикмахеркою поїхали з листопада по лютий жити в Єгипет, бо там дешевше, ніж в Україні опалювати дім. Цитата "тут на опалення треба 500$, а там квартира біля моря за 200-300$ і продукти вдвічі дешевші"
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:51
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
Ну і український житиме, скоріш за все, у власному, а німець в орендованому житлі.
В Україні держава кожному на повноліття дає квартиру? Чи як?
В кого дідусі, бабусі і батьки були більш-менш шустріші всі були з квартирами. Тобто в моєму випадку то три двушки. А в кого не були шустріші той зараз змушений бомжувати по Польщам.😎
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:51
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Додано: Сер 22 січ, 2025 17:57
Вся Німеччина після пенсії або подорожує або сидить по "недоступним"
ресторанам-барам. Мало того, в них ще термін життя набагато довший ніж в українців...
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:25
Bolt написав:
В кого дідусі, бабусі і батьки були більш-менш шустріші всі були з квартирами. Тобто в моєму випадку то три двушки. А в кого не були шустріші той зараз змушений бомжувати по Польщам.😎
Гаразд, погодимося, що Німеччина - це тупікова гілка розвитку цивілізації. А що з Норвегією та Польщею, наприклад? Відсоток володіння власним житлом приблизно такий самий як і в Україні (80 та 90%, відповідно). Хто там шустрив?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 18:26
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та це я про себе
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