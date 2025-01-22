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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2555255625572558 Додано: Сер 22 січ, 2025 18:31 Re: Еміграція, заробітчанство konstantin kirovograd написав: ну так и в зимбабве какой-то воришка чиновник живёт лучше немецкого чиновника---ну это же не значит что зимбабве круче германии. ну так и в зимбабве какой-то воришка чиновник живёт лучше немецкого чиновника---ну это же не значит что зимбабве круче германии. Однако и в Зимбабве и в Германии по улицам бегают толпы бармалеев с ножами, а в Украине пока только на оккупированной части Однако и в Зимбабве и в Германии по улицам бегают толпы бармалеев с ножами, а в Украине пока только на оккупированной части 2587715

Повідомлень: 122 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 18:44 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Ну так Ви порівнюєте село Ужгород зі столицею економічно найпотужнішої країни ЄС. Люди в Укжгороді виходить живуть так бідно, що готові працювати за 500 Євро, цим і користувався Ваш кум. В столиці Німеччини так не вийде, німці нашару свою працю не продають. Ну так Ви порівнюєте село Ужгород зі столицею економічно найпотужнішої країни ЄС. Люди в Укжгороді виходить живуть так бідно, що готові працювати за 500 Євро, цим і користувався Ваш кум. В столиці Німеччини так не вийде, німці нашару свою працю не продають. А чому ви вважаєте, що німак продає свою працю за чесні гроші? Виходить індус в Індії теж задарма працює і усі цим користуються?



Та ні, ця праця коштує стільки скільки за неї платять в середньому по світу. І не факт, що в Україні платять менше ніж воно того вартує. Просто німак навчивсь у себе вдома продавать дорожче те що усюди коштує дешевше. Ну і нехай продає. Законом це не заборонено. Але чи можна казати що весь світ має жити по таких цінах? Напевно що ні.



Тому і існує перекос в цінах на одні й ті самі послуги. Це лише означає, що в одних країнах чогось забагато, а чогось не вистачає. Припустимо в Німеччині замало манікюрниць - тому вони там мають шалені кошти відносно України. А в Україні не вистачає автомобілебудівних заводів, тому тут автівки коштують дорожче ніж у Німеччині.



Це означає, що манікюрницям треба їхати в Німеччину, а українцям вчитись будувати автомобілі. Гроші лише мотивують людей рухатись у вірному напрямку. А чому ви вважаєте, що німак продає свою працю за чесні гроші? Виходить індус в Індії теж задарма працює і усі цим користуються?Та ні, ця праця коштує стільки скільки за неї платять в середньому по світу. І не факт, що в Україні платять менше ніж воно того вартує. Просто німак навчивсь у себе вдома продавать дорожче те що усюди коштує дешевше. Ну і нехай продає. Законом це не заборонено. Але чи можна казати що весь світ має жити по таких цінах? Напевно що ні.Тому і існує перекос в цінах на одні й ті самі послуги. Це лише означає, що в одних країнах чогось забагато, а чогось не вистачає. Припустимо в Німеччині замало манікюрниць - тому вони там мають шалені кошти відносно України. А в Україні не вистачає автомобілебудівних заводів, тому тут автівки коштують дорожче ніж у Німеччині.Це означає, що манікюрницям треба їхати в Німеччину, а українцям вчитись будувати автомобілі. Гроші лише мотивують людей рухатись у вірному напрямку. 2587715

Повідомлень: 122 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 18:48 Дюрі-бачі написав: konstantin kirovograd написав: зимбабве круче германии. зимбабве круче германии.

При чому то це?

Дискусія пішла із неправдивого твердження, що "витрати всюди однакові". Хоча це абсолютно не так. Є багато сфер, де витрати відрізняються в рази, а іноді навіть на порядки.

Із нетрадиційного: колега викладач із дружиною парикмахеркою поїхали з листопада по лютий жити в Єгипет, бо там дешевше, ніж в Україні опалювати дім. Цитата "тут на опалення треба 500$, а там квартира біля моря за 200-300$ і продукти вдвічі дешевші" При чому то це?Дискусія пішла із неправдивого твердження, що "витрати всюди однакові". Хоча це абсолютно не так. Є багато сфер, де витрати відрізняються в рази, а іноді навіть на порядки.Із нетрадиційного: колега викладач із дружиною парикмахеркою поїхали з листопада по лютий жити в Єгипет, бо там дешевше, ніж в Україні опалювати дім. Цитата "тут на опалення треба 500$, а там квартира біля моря за 200-300$ і продукти вдвічі дешевші"

Може купити в умовній Албанії квартиру і робити сезонні міграції? Може купити в умовній Албанії квартиру і робити сезонні міграції? flyman

Повідомлень: 38038 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1594 раз. Подякували: 2805 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 18:59 flyman написав: Може купити в умовній Албанії квартиру і робити сезонні міграції? Може купити в умовній Албанії квартиру і робити сезонні міграції?

Можна. Тільки жити хочеться у цивілізованому місці. Можна. Тільки жити хочеться у цивілізованому місці. Gastarbaiter Повідомлень: 3549 З нами з: 26.02.18 Подякував: 696 раз. Подякували: 587 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 19:14 Gastarbaiter написав: flyman написав: Може купити в умовній Албанії квартиру і робити сезонні міграції? Може купити в умовній Албанії квартиру і робити сезонні міграції?

Можна. Тільки жити хочеться у цивілізованому місці. Можна. Тільки жити хочеться у цивілізованому місці.

Каліфорнія підходе? Каліфорнія підходе? flyman

Повідомлень: 38038 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1594 раз. Подякували: 2805 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 19:15 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: Це означає, що манікюрницям треба їхати в Німеччину, а українцям вчитись будувати автомобілі. Гроші лише мотивують людей рухатись у вірному напрямку. Це означає, що манікюрницям треба їхати в Німеччину, а українцям вчитись будувати автомобілі. Гроші лише мотивують людей рухатись у вірному напрямку.

Ви починаєте робити правильні висновки - рухатись всім треба туди де можна заробити більше грошей і в розвинені країни.



До речі, навіть великі політики в США чи ЄС не мають і частини що мають судді в Україні

https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/20/7494504/

Родина судді Касаційного Верховного суду Сергія Жукова живе в маєтку під Києвом, що розкинувся на 4 гектари. На території є озера та виноградники. Ви починаєте робити правильні висновки - рухатись всім треба туди де можна заробити більше грошей і в розвинені країни.До речі, навіть великі політики в США чи ЄС не мають і частини що мають судді в Україні BIGor

Повідомлень: 9761 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1404 раз. Подякували: 1817 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 19:29 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Ви починаєте робити правильні висновки - рухатись всім треба туди де можна заробити більше грошей і в розвинені країни.



До речі, навіть великі політики в США чи ЄС не мають і частини що мають судді в Україні Ви починаєте робити правильні висновки - рухатись всім треба туди де можна заробити більше грошей і в розвинені країни.До речі, навіть великі політики в США чи ЄС не мають і частини що мають судді в Україні Це брехня. Україна - друга країна в світі за індексом Джинні (розрив доходів між бідними та багатими). Вище лише Словакія. Тобто в Україні люди в середньому живуть достатньо рівно. Якщо і є перекоси, то не такі як в штатах, що пів Детройту в коробках живе, а декілька сімей усіма хмарочосами міста володіють.



Такщо усі ці розповіді про наших судей це як мисливські байки. Щось десь там поцупили, якусь квартирку чи підвальчик під комарцію, але не так щоб флот яхт і джетів мати лише тому що дід в змові проти Кенеді участь приймав. Це брехня. Україна - друга країна в світі за індексом Джинні (розрив доходів між бідними та багатими). Вище лише Словакія. Тобто в Україні люди в середньому живуть достатньо рівно. Якщо і є перекоси, то не такі як в штатах, що пів Детройту в коробках живе, а декілька сімей усіма хмарочосами міста володіють.Такщо усі ці розповіді про наших судей це як мисливські байки. Щось десь там поцупили, якусь квартирку чи підвальчик під комарцію, але не так щоб флот яхт і джетів мати лише тому що дід в змові проти Кенеді участь приймав. Востаннє редагувалось 2587715 в Сер 22 січ, 2025 19:31, всього редагувалось 1 раз. 2587715

Повідомлень: 122 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 19:30 flyman написав: Каліфорнія підходе? Каліфорнія підходе?

Не був, не знаю. Не впевнений, що мені б там сподобалося. Хоча клімат, мабуть, майже ідеальний.



Албанія підійде, якщо Вас не бентежать купи сміття на вулицях, стічні води у морі, хаотичний дорожній рух, дівчатка 12-14 років на узбіччі траси і т.ін. Не був, не знаю. Не впевнений, що мені б там сподобалося. Хоча клімат, мабуть, майже ідеальний.Албанія підійде, якщо Вас не бентежать купи сміття на вулицях, стічні води у морі, хаотичний дорожній рух, дівчатка 12-14 років на узбіччі траси і т.ін. Gastarbaiter Повідомлень: 3549 З нами з: 26.02.18 Подякував: 696 раз. Подякували: 587 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 19:32 Gastarbaiter написав: flyman написав: Може купити в умовній Албанії квартиру і робити сезонні міграції? Може купити в умовній Албанії квартиру і робити сезонні міграції?

Можна. Тільки жити хочеться у цивілізованому місці. Можна. Тільки жити хочеться у цивілізованому місці.

Подібне на цивілізацію?!

Я через то місто на узбережжя завжди їду. Там, якщо що металургійний комбінат є.

https://youtu.be/2VXUC4sH_dk?si=UCtr8tXPxOl4EwFo Подібне на цивілізацію?!Я через то місто на узбережжя завжди їду. Там, якщо що металургійний комбінат є. Bolt Повідомлень: 3291 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 252 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 19:34 Gastarbaiter написав: flyman написав: Каліфорнія підходе? Каліфорнія підходе?

Не був, не знаю. Не впевнений, що мені б там сподобалося. Хоча клімат, мабуть, майже ідеальний.



Албанія підійде, якщо Вас не бентежать купи сміття на вулицях, стічні води у морі, хаотичний дорожній рух, дівчатка 12-14 років на узбіччі траси і т.ін. Не був, не знаю. Не впевнений, що мені б там сподобалося. Хоча клімат, мабуть, майже ідеальний.Албанія підійде, якщо Вас не бентежать купи сміття на вулицях, стічні води у морі, хаотичний дорожній рух, дівчатка 12-14 років на узбіччі траси і т.ін.

Був в Тірані і по узбережжю проїхався - нема там такого Був в Тірані і по узбережжю проїхався - нема там такого 2587715

Повідомлень: 122 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2555255625572558 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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