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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 255625572558255925602561>
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  konstantin kirovograd написав:ну так и в зимбабве какой-то воришка чиновник живёт лучше немецкого чиновника---ну это же не значит что зимбабве круче германии.
Однако и в Зимбабве и в Германии по улицам бегают толпы бармалеев с ножами, а в Украине пока только на оккупированной части
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Ну так Ви порівнюєте село Ужгород зі столицею економічно найпотужнішої країни ЄС. Люди в Укжгороді виходить живуть так бідно, що готові працювати за 500 Євро, цим і користувався Ваш кум. В столиці Німеччини так не вийде, німці нашару свою працю не продають.
А чому ви вважаєте, що німак продає свою працю за чесні гроші? Виходить індус в Індії теж задарма працює і усі цим користуються?

Та ні, ця праця коштує стільки скільки за неї платять в середньому по світу. І не факт, що в Україні платять менше ніж воно того вартує. Просто німак навчивсь у себе вдома продавать дорожче те що усюди коштує дешевше. Ну і нехай продає. Законом це не заборонено. Але чи можна казати що весь світ має жити по таких цінах? Напевно що ні.

Тому і існує перекос в цінах на одні й ті самі послуги. Це лише означає, що в одних країнах чогось забагато, а чогось не вистачає. Припустимо в Німеччині замало манікюрниць - тому вони там мають шалені кошти відносно України. А в Україні не вистачає автомобілебудівних заводів, тому тут автівки коштують дорожче ніж у Німеччині.

Це означає, що манікюрницям треба їхати в Німеччину, а українцям вчитись будувати автомобілі. Гроші лише мотивують людей рухатись у вірному напрямку.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:48

  Дюрі-бачі написав:
  konstantin kirovograd написав:зимбабве круче германии.

При чому то це?
Дискусія пішла із неправдивого твердження, що "витрати всюди однакові". Хоча це абсолютно не так. Є багато сфер, де витрати відрізняються в рази, а іноді навіть на порядки.
Із нетрадиційного: колега викладач із дружиною парикмахеркою поїхали з листопада по лютий жити в Єгипет, бо там дешевше, ніж в Україні опалювати дім. Цитата "тут на опалення треба 500$, а там квартира біля моря за 200-300$ і продукти вдвічі дешевші"

Може купити в умовній Албанії квартиру і робити сезонні міграції?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 18:59

  flyman написав:Може купити в умовній Албанії квартиру і робити сезонні міграції?

Можна. Тільки жити хочеться у цивілізованому місці.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:14

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:Може купити в умовній Албанії квартиру і робити сезонні міграції?

Можна. Тільки жити хочеться у цивілізованому місці.

Каліфорнія підходе?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:Це означає, що манікюрницям треба їхати в Німеччину, а українцям вчитись будувати автомобілі. Гроші лише мотивують людей рухатись у вірному напрямку.

Ви починаєте робити правильні висновки - рухатись всім треба туди де можна заробити більше грошей і в розвинені країни.

До речі, навіть великі політики в США чи ЄС не мають і частини що мають судді в Україні
https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/20/7494504/
Родина судді Касаційного Верховного суду Сергія Жукова живе в маєтку під Києвом, що розкинувся на 4 гектари. На території є озера та виноградники.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Ви починаєте робити правильні висновки - рухатись всім треба туди де можна заробити більше грошей і в розвинені країни.

До речі, навіть великі політики в США чи ЄС не мають і частини що мають судді в Україні
Це брехня. Україна - друга країна в світі за індексом Джинні (розрив доходів між бідними та багатими). Вище лише Словакія. Тобто в Україні люди в середньому живуть достатньо рівно. Якщо і є перекоси, то не такі як в штатах, що пів Детройту в коробках живе, а декілька сімей усіма хмарочосами міста володіють.

Такщо усі ці розповіді про наших судей це як мисливські байки. Щось десь там поцупили, якусь квартирку чи підвальчик під комарцію, але не так щоб флот яхт і джетів мати лише тому що дід в змові проти Кенеді участь приймав.
Востаннє редагувалось 2587715 в Сер 22 січ, 2025 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:30

  flyman написав:Каліфорнія підходе?

Не був, не знаю. Не впевнений, що мені б там сподобалося. Хоча клімат, мабуть, майже ідеальний.

Албанія підійде, якщо Вас не бентежать купи сміття на вулицях, стічні води у морі, хаотичний дорожній рух, дівчатка 12-14 років на узбіччі траси і т.ін.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:32

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:Може купити в умовній Албанії квартиру і робити сезонні міграції?

Можна. Тільки жити хочеться у цивілізованому місці.

Подібне на цивілізацію?!
Я через то місто на узбережжя завжди їду. Там, якщо що металургійний комбінат є.
https://youtu.be/2VXUC4sH_dk?si=UCtr8tXPxOl4EwFo
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:34

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:Каліфорнія підходе?

Не був, не знаю. Не впевнений, що мені б там сподобалося. Хоча клімат, мабуть, майже ідеальний.

Албанія підійде, якщо Вас не бентежать купи сміття на вулицях, стічні води у морі, хаотичний дорожній рух, дівчатка 12-14 років на узбіччі траси і т.ін.

Був в Тірані і по узбережжю проїхався - нема там такого
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