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BIGor написав:Ну так Ви порівнюєте село Ужгород зі столицею економічно найпотужнішої країни ЄС. Люди в Укжгороді виходить живуть так бідно, що готові працювати за 500 Євро, цим і користувався Ваш кум. В столиці Німеччини так не вийде, німці нашару свою працю не продають.
А чому ви вважаєте, що німак продає свою працю за чесні гроші? Виходить індус в Індії теж задарма працює і усі цим користуються?
Та ні, ця праця коштує стільки скільки за неї платять в середньому по світу. І не факт, що в Україні платять менше ніж воно того вартує. Просто німак навчивсь у себе вдома продавать дорожче те що усюди коштує дешевше. Ну і нехай продає. Законом це не заборонено. Але чи можна казати що весь світ має жити по таких цінах? Напевно що ні.
Тому і існує перекос в цінах на одні й ті самі послуги. Це лише означає, що в одних країнах чогось забагато, а чогось не вистачає. Припустимо в Німеччині замало манікюрниць - тому вони там мають шалені кошти відносно України. А в Україні не вистачає автомобілебудівних заводів, тому тут автівки коштують дорожче ніж у Німеччині.
Це означає, що манікюрницям треба їхати в Німеччину, а українцям вчитись будувати автомобілі. Гроші лише мотивують людей рухатись у вірному напрямку.
konstantin kirovograd написав:зимбабве круче германии.
При чому то це? Дискусія пішла із неправдивого твердження, що "витрати всюди однакові". Хоча це абсолютно не так. Є багато сфер, де витрати відрізняються в рази, а іноді навіть на порядки. Із нетрадиційного: колега викладач із дружиною парикмахеркою поїхали з листопада по лютий жити в Єгипет, бо там дешевше, ніж в Україні опалювати дім. Цитата "тут на опалення треба 500$, а там квартира біля моря за 200-300$ і продукти вдвічі дешевші"
Може купити в умовній Албанії квартиру і робити сезонні міграції?
BIGor написав:Ви починаєте робити правильні висновки - рухатись всім треба туди де можна заробити більше грошей і в розвинені країни.
До речі, навіть великі політики в США чи ЄС не мають і частини що мають судді в Україні
Це брехня. Україна - друга країна в світі за індексом Джинні (розрив доходів між бідними та багатими). Вище лише Словакія. Тобто в Україні люди в середньому живуть достатньо рівно. Якщо і є перекоси, то не такі як в штатах, що пів Детройту в коробках живе, а декілька сімей усіма хмарочосами міста володіють.
Такщо усі ці розповіді про наших судей це як мисливські байки. Щось десь там поцупили, якусь квартирку чи підвальчик під комарцію, але не так щоб флот яхт і джетів мати лише тому що дід в змові проти Кенеді участь приймав.
Востаннє редагувалось 2587715 в Сер 22 січ, 2025 19:31, всього редагувалось 1 раз.