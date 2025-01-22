Додано: Сер 22 січ, 2025 18:44

BIGor написав: Ну так Ви порівнюєте село Ужгород зі столицею економічно найпотужнішої країни ЄС. Люди в Укжгороді виходить живуть так бідно, що готові працювати за 500 Євро, цим і користувався Ваш кум. В столиці Німеччини так не вийде, німці нашару свою працю не продають. Ну так Ви порівнюєте село Ужгород зі столицею економічно найпотужнішої країни ЄС. Люди в Укжгороді виходить живуть так бідно, що готові працювати за 500 Євро, цим і користувався Ваш кум. В столиці Німеччини так не вийде, німці нашару свою працю не продають.

А чому ви вважаєте, що німак продає свою працю за чесні гроші? Виходить індус в Індії теж задарма працює і усі цим користуються?Та ні, ця праця коштує стільки скільки за неї платять в середньому по світу. І не факт, що в Україні платять менше ніж воно того вартує. Просто німак навчивсь у себе вдома продавать дорожче те що усюди коштує дешевше. Ну і нехай продає. Законом це не заборонено. Але чи можна казати що весь світ має жити по таких цінах? Напевно що ні.Тому і існує перекос в цінах на одні й ті самі послуги. Це лише означає, що в одних країнах чогось забагато, а чогось не вистачає. Припустимо в Німеччині замало манікюрниць - тому вони там мають шалені кошти відносно України. А в Україні не вистачає автомобілебудівних заводів, тому тут автівки коштують дорожче ніж у Німеччині.Це означає, що манікюрницям треба їхати в Німеччину, а українцям вчитись будувати автомобілі. Гроші лише мотивують людей рухатись у вірному напрямку.