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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 січ, 2025 19:37
2587715 написав:
Був в Тірані і по узбережжю проїхався - нема там такого
Про подростковую проституцию вообще удивило. Чай,не Африка.
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Господар Вельзевула
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Додано: Сер 22 січ, 2025 19:42
кімната 14 м2 в хостелі за 300у.е., шикарно
в Києві кавалірка 14.5м2 (маленька але своя) обійшлася в 16 куе від стану "яма котлована" (до чумки) до ремонт під ключ "заходь і живи" (під час чумки), плюс 1куе на дрібну мебель
Бігор каже, що "КРЖН недоступне" за кешь, а КркРЖН вещь в імпатєку, тільки виноград кислий
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flyman
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Додано: Сер 22 січ, 2025 19:58
2587715 написав:
Тобто в Україні люди в середньому живуть достатньо рівно
.
Ну так, у судді 4 га землі, в мене 0 га землі, в середньому в мене 2 га землі....
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BIGor
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Додано: Сер 22 січ, 2025 20:02
2587715 написав:
Україна - друга країна в світі за індексом Джинні
Все питання як рахувати той індекс. У тих методологіях, які я зустрічав, не рахують ні доходи ФОП, ні те, що "колядують" чи "збирають на дрони"...
А при такому підрахунку, скажімо, я маю зарплату х0.7 від середньої, а не х4, а кум взагалі мав мінімалку, як і всі ІТ-шники ...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Сер 22 січ, 2025 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 20:03
flyman написав:
кімната 14 м2 в хостелі за 300у.е., шикарнов Києві кавалірка 14.5м2
(маленька але своя) обійшлася в 16 куе від стану "яма котлована" (до чумки) до ремонт під ключ "заходь і живи" (під час чумки), плюс 1куе на дрібну мебель
Бігор каже, що "КРЖН недоступне" за кешь, а КркРЖН вещь в імпатєку, тільки виноград кислий
14 метрів це підвал під гаражем?
На КркРЖН такої площі паркомісця продають.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 20:05
Дюрі-бачі написав: 2587715 написав:
Україна - друга країна в світі за індексом Джинні
Все питання як рахувати той індекс. У тих методологіях, які я зустрічав, не рахують ні доходи ФОП, ні те, що "колядують" чи "збирають на дрони"...
А при такому підрахунку, скажімо, я маю зарплату х0.7 від середньої, а не х4, а кум взагалі мав мінімалку, як і всі ІТ-шники ...
А в кого не було лівих доходів, як їх рахують? х0,0?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 20:07
BIGor написав:
А в кого не було лівих доходів, як їх рахують? х0,0?
Питання до методології. Зазвичай просто беруть дані про сплату податків. в Україні від ПФУ. Методик, де б рахували витрати по деклараціях я не зустрічав. А потім скромний психіатр купує 3 квартири і 4 BMW, а по статистиці він бідніший за половину Українців...
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Додано: Сер 22 січ, 2025 20:10
BIGor написав:
2587715 написав:
Тобто в Україні люди в середньому живуть достатньо рівно
.
Ну так, у судді 4 га землі, в мене 0 га землі, в середньому в мене 2 га землі....
4 га це 2 паї землі. Після 91-го селянам видавали по 2 га на людину.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 20:12
2587715 написав: BIGor написав:
2587715 написав:
Тобто в Україні люди в середньому живуть достатньо рівно
.
Ну так, у судді 4 га землі, в мене 0 га землі, в середньому в мене 2 га землі....
4 га це 2 паї землі. Після 91-го селянам видавали по 2 га на людину.
Під києвом в Конче-Заспі.... Shaman
, може вже перестанете сюди свою гнилу пропаганду писати.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 20:15
Дюрі-бачі написав:
Все питання як рахувати той індекс. У тих методологіях, які я зустрічав, не рахують ні доходи ФОП, ні те, що "колядують" чи "збирають на дрони"...
А при такому підрахунку, скажімо, я маю зарплату х0.7 від середньої, а не х4, а кум взагалі мав мінімалку, як і всі ІТ-шники ...
Рахують по зарахуванням на карти. Податки - то вже власна справа кожного платить чи не платить.
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