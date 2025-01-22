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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25572558255925602561>
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:37

  2587715 написав:
Був в Тірані і по узбережжю проїхався - нема там такого


Про подростковую проституцию вообще удивило. Чай,не Африка.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:42

  Bolt написав:Ось реалії життя в Польщі, якщо звичайно не ІТвець с ЗП 5 кує /міс. 😎
https://youtu.be/v8eUHaCBx-A?si=QKhwTl4wbRdRbm4X

кімната 14 м2 в хостелі за 300у.е., шикарно
в Києві кавалірка 14.5м2 (маленька але своя) обійшлася в 16 куе від стану "яма котлована" (до чумки) до ремонт під ключ "заходь і живи" (під час чумки), плюс 1куе на дрібну мебель

Бігор каже, що "КРЖН недоступне" за кешь, а КркРЖН вещь в імпатєку, тільки виноград кислий
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:Тобто в Україні люди в середньому живуть достатньо рівно.
:mrgreen:
Ну так, у судді 4 га землі, в мене 0 га землі, в середньому в мене 2 га землі....
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:Україна - друга країна в світі за індексом Джинні

Все питання як рахувати той індекс. У тих методологіях, які я зустрічав, не рахують ні доходи ФОП, ні те, що "колядують" чи "збирають на дрони"...
А при такому підрахунку, скажімо, я маю зарплату х0.7 від середньої, а не х4, а кум взагалі мав мінімалку, як і всі ІТ-шники ...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 22 січ, 2025 20:03, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:03

  flyman написав:
  Bolt написав:Ось реалії життя в Польщі, якщо звичайно не ІТвець с ЗП 5 кує /міс. 😎
https://youtu.be/v8eUHaCBx-A?si=QKhwTl4wbRdRbm4X

кімната 14 м2 в хостелі за 300у.е., шикарно
в Києві кавалірка 14.5м2 (маленька але своя) обійшлася в 16 куе від стану "яма котлована" (до чумки) до ремонт під ключ "заходь і живи" (під час чумки), плюс 1куе на дрібну мебель

Бігор каже, що "КРЖН недоступне" за кешь, а КркРЖН вещь в імпатєку, тільки виноград кислий

14 метрів це підвал під гаражем? :mrgreen: На КркРЖН такої площі паркомісця продають.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:05

  Дюрі-бачі написав:
  2587715 написав:Україна - друга країна в світі за індексом Джинні

Все питання як рахувати той індекс. У тих методологіях, які я зустрічав, не рахують ні доходи ФОП, ні те, що "колядують" чи "збирають на дрони"...
А при такому підрахунку, скажімо, я маю зарплату х0.7 від середньої, а не х4, а кум взагалі мав мінімалку, як і всі ІТ-шники ...

А в кого не було лівих доходів, як їх рахують? х0,0?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:А в кого не було лівих доходів, як їх рахують? х0,0?

Питання до методології. Зазвичай просто беруть дані про сплату податків. в Україні від ПФУ. Методик, де б рахували витрати по деклараціях я не зустрічав. А потім скромний психіатр купує 3 квартири і 4 BMW, а по статистиці він бідніший за половину Українців...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:10

  BIGor написав:
  2587715 написав:Тобто в Україні люди в середньому живуть достатньо рівно.
:mrgreen:
Ну так, у судді 4 га землі, в мене 0 га землі, в середньому в мене 2 га землі....

4 га це 2 паї землі. Після 91-го селянам видавали по 2 га на людину.
2587715
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:12

  2587715 написав:
  BIGor написав:
  2587715 написав:Тобто в Україні люди в середньому живуть достатньо рівно.
:mrgreen:
Ну так, у судді 4 га землі, в мене 0 га землі, в середньому в мене 2 га землі....

4 га це 2 паї землі. Після 91-го селянам видавали по 2 га на людину.

Під києвом в Конче-Заспі.... Shaman, може вже перестанете сюди свою гнилу пропаганду писати.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Все питання як рахувати той індекс. У тих методологіях, які я зустрічав, не рахують ні доходи ФОП, ні те, що "колядують" чи "збирають на дрони"...
А при такому підрахунку, скажімо, я маю зарплату х0.7 від середньої, а не х4, а кум взагалі мав мінімалку, як і всі ІТ-шники ...
Рахують по зарахуванням на карти. Податки - то вже власна справа кожного платить чи не платить.
2587715
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