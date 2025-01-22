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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2558255925602561>
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:16

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:А в кого не було лівих доходів, як їх рахують? х0,0?

Питання до методології. Зазвичай просто беруть дані про сплату податків. в Україні від ПФУ. Методик, де б рахували витрати по деклараціях я не зустрічав. А потім скромний психіатр купує 3 квартири і 4 BMW, а по статистиці він бідніший за половину Українців...

Якщо все так класно, то еміграції з України взагалі б не існувало. І взагалі Україна - це не про статистику - останній перепис населення проводили в 2001 році, занавіс.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:18

  Господар Вельзевула написав:
  2587715 написав:
Був в Тірані і по узбережжю проїхався - нема там такого


Про подростковую проституцию вообще удивило. Чай,не Африка.

Ну я хз. Може вони там просто погуляти-постояти за кілометр від села надвечір вийшли і просто були раді проїжджаючому автомобілю... Я ж не зупинявся, не питав.
Що точно бачив - це жебраків з нерухомими дітьми на набережній. Що там вони з ними роблять, щоб ті собі нерухомо лежали, ніби спали, коли навколо лунає музика з кафешек та сотні туристів ходять?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Якщо все так класно, то еміграції з України взагалі б не існувало.
Еміграція є усюди. Навіть зі штатів народ в Тайланд пре чомусь. Є просто люди яким на одному місці життя прожити сумно
І взагалі Україна - це не про статистику - останній перепис населення проводили в 2001 році, занавіс.
А нашо його проводити - в усіх мобілки є
2587715
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:23

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:Може купити в умовній Албанії квартиру і робити сезонні міграції?

Можна. Тільки жити хочеться у цивілізованому місці.

В Германии афганец напал с ножом на группу детского сада в городском парке и убил двух человек, в том числе ребенка.

По данным местных СМИ, всего от нападения пострадали пять человек. Газета Bild сообщает, что у подозреваемого в прошлом уже были психические проблемы.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:25

  2587715 написав:
  BIGor написав:Якщо все так класно, то еміграції з України взагалі б не існувало.
Еміграція є усюди. Навіть зі штатів народ в Тайланд пре чомусь. Є просто люди яким на одному місці життя прожити сумно

Shaman, от негодяї, не хочуть на одному місці жити від зарплати 400 долл. до зарплати 400 долл. на Ахметова, погані люди :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:26

  2587715 написав:
  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:Може купити в умовній Албанії квартиру і робити сезонні міграції?

Можна. Тільки жити хочеться у цивілізованому місці.

В Германии афганец напал с ножом на группу детского сада в городском парке и убил двух человек, в том числе ребенка.

По данным местных СМИ, всего от нападения пострадали пять человек. Газета Bild сообщает, что у подозреваемого в прошлом уже были психические проблемы.

Shaman, схоже на:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D ... 1%82%D1%8C
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Shaman, от негодяї, не хочуть на одному місці жити від зарплати 400 долл. до зарплати 400 долл. на Ахметова, погані люди
В Україні вас ніхто не примушує працювати на Ахмєтова - ви можете відкрити власний бізнес і найняти людей, які будуть працювати вже на вас. В Німеччині то зробити буде набагато складніше. Справа не в грошах, справа в тому газда ви чи наймит
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Shaman, схоже на:
А чому я Shaman? Це співак ваш улюблений?
2587715
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:34

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:Каліфорнія підходе?

Не був, не знаю. Не впевнений, що мені б там сподобалося. Хоча клімат, мабуть, майже ідеальний.

Албанія підійде, якщо Вас не бентежать купи сміття на вулицях, стічні води у морі, хаотичний дорожній рух, дівчатка 12-14 років на узбіччі траси і т.ін.

🤦‍♂️
Шукаємо купи сміття і нічних метеликів і хаотичний дорожній рух.
https://youtu.be/waRzDmTRpEo?si=qgYGZHhPYl7qyTri
То Корча, звідти родом тато власника апартаментів де я щороку відпочиваю.
Востаннє редагувалось Bolt в Сер 22 січ, 2025 20:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 20:42

  2587715 написав:
  BIGor написав:Shaman, схоже на:
А чому я Shaman? Це співак ваш улюблений?

ти ж друга обліківка Shamana, дуже паттерн збігається.
BIGor
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