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BIGor написав:А в кого не було лівих доходів, як їх рахують? х0,0?
Питання до методології. Зазвичай просто беруть дані про сплату податків. в Україні від ПФУ. Методик, де б рахували витрати по деклараціях я не зустрічав. А потім скромний психіатр купує 3 квартири і 4 BMW, а по статистиці він бідніший за половину Українців...
Якщо все так класно, то еміграції з України взагалі б не існувало. І взагалі Україна - це не про статистику - останній перепис населення проводили в 2001 році, занавіс.
2587715 написав: Був в Тірані і по узбережжю проїхався - нема там такого
Про подростковую проституцию вообще удивило. Чай,не Африка.
Ну я хз. Може вони там просто погуляти-постояти за кілометр від села надвечір вийшли і просто були раді проїжджаючому автомобілю... Я ж не зупинявся, не питав. Що точно бачив - це жебраків з нерухомими дітьми на набережній. Що там вони з ними роблять, щоб ті собі нерухомо лежали, ніби спали, коли навколо лунає музика з кафешек та сотні туристів ходять?
BIGor написав:Shaman, от негодяї, не хочуть на одному місці жити від зарплати 400 долл. до зарплати 400 долл. на Ахметова, погані люди
В Україні вас ніхто не примушує працювати на Ахмєтова - ви можете відкрити власний бізнес і найняти людей, які будуть працювати вже на вас. В Німеччині то зробити буде набагато складніше. Справа не в грошах, справа в тому газда ви чи наймит