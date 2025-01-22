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#<1 ... 2558255925602561 Додано: Сер 22 січ, 2025 20:44 2587715 написав: BIGor написав: Shaman, от негодяї, не хочуть на одному місці жити від зарплати 400 долл. до зарплати 400 долл. на Ахметова, погані люди Shaman, от негодяї, не хочуть на одному місці жити від зарплати 400 долл. до зарплати 400 долл. на Ахметова, погані люди В Україні вас ніхто не примушує працювати на Ахмєтова - ви можете відкрити власний бізнес і найняти людей, які будуть працювати вже на вас. В Німеччині то зробити буде набагато складніше. Справа не в грошах, справа в тому газда ви чи наймит В Україні вас ніхто не примушує працювати на Ахмєтова - ви можете відкрити власний бізнес і найняти людей, які будуть працювати вже на вас. В Німеччині то зробити буде набагато складніше. Справа не в грошах, справа в тому газда ви чи наймит

Ну хай хто в Україні займаються бізнесом і лишаються. Мені до них чого? Ну хай хто в Україні займаються бізнесом і лишаються. Мені до них чого? BIGor

Повідомлень: 9771 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1404 раз. Подякували: 1818 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 21:11 BIGor написав: 2587715 написав: BIGor написав: Shaman, от негодяї, не хочуть на одному місці жити від зарплати 400 долл. до зарплати 400 долл. на Ахметова, погані люди Shaman, от негодяї, не хочуть на одному місці жити від зарплати 400 долл. до зарплати 400 долл. на Ахметова, погані люди В Україні вас ніхто не примушує працювати на Ахмєтова - ви можете відкрити власний бізнес і найняти людей, які будуть працювати вже на вас. В Німеччині то зробити буде набагато складніше. Справа не в грошах, справа в тому газда ви чи наймит В Україні вас ніхто не примушує працювати на Ахмєтова - ви можете відкрити власний бізнес і найняти людей, які будуть працювати вже на вас. В Німеччині то зробити буде набагато складніше. Справа не в грошах, справа в тому газда ви чи наймит

Ну хай хто в Україні займаються бізнесом і лишаються. Мені до них чого? Ну хай хто в Україні займаються бізнесом і лишаються. Мені до них чого?

Ну от ви поїхали собі. У країну, де все розподілено без вас. Де усі ніши зайняті місцевими газдами, чи тими хто з ФРН з грошима зайшов. Чи будуть зайняті тими в кого є капітал на це. Де щоб відкрити бізнес треба мати активів на добрий штат юристів, які вас будуть захищати від позовів робітника який на олівці послизнувся.



Тобто ви поїхали бути наймитом. Таким якими і ваші прадіди 1000 років були. А в Україні вперше за 1000 років в цей час відкрилась можливість самому стати газдою і найняти собі наймитів. Причому не за конські гроші і без ризику, що вони тебе по судах затаскають.



Така можливість не буде вічною. Скоро все це зачиниться - зарплати вирівняються з європейськими. Ті хто створив якусь прибуткову структуру буде багатіти, а усі інші жити від зарплати до зарплати - витрачаючи більшу частину зарплатні на страховки, податки, моргіджи, кредити за освіту і т.п.



І вас не встидає від того що вперше за 1000 років вам одному лише з усіх ваших предків і нащадків випала можливість змінити свій соціальний статус, а ви замість цього вибрали ковбасу? Ну от ви поїхали собі. У країну, де все розподілено без вас. Де усі ніши зайняті місцевими газдами, чи тими хто з ФРН з грошима зайшов. Чи будуть зайняті тими в кого є капітал на це. Де щоб відкрити бізнес треба мати активів на добрий штат юристів, які вас будуть захищати від позовів робітника який на олівці послизнувся.Тобто ви поїхали бути наймитом. Таким якими і ваші прадіди 1000 років були. А в Україні вперше за 1000 років в цей час відкрилась можливість самому стати газдою і найняти собі наймитів. Причому не за конські гроші і без ризику, що вони тебе по судах затаскають.Така можливість не буде вічною. Скоро все це зачиниться - зарплати вирівняються з європейськими. Ті хто створив якусь прибуткову структуру буде багатіти, а усі інші жити від зарплати до зарплати - витрачаючи більшу частину зарплатні на страховки, податки, моргіджи, кредити за освіту і т.п.І вас не встидає від того що вперше за 1000 років вам одному лише з усіх ваших предків і нащадків випала можливість змінити свій соціальний статус, а ви замість цього вибрали ковбасу? 2587715

Повідомлень: 129 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2558255925602561 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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