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BIGor написав:Shaman, от негодяї, не хочуть на одному місці жити від зарплати 400 долл. до зарплати 400 долл. на Ахметова, погані люди
В Україні вас ніхто не примушує працювати на Ахмєтова - ви можете відкрити власний бізнес і найняти людей, які будуть працювати вже на вас. В Німеччині то зробити буде набагато складніше. Справа не в грошах, справа в тому газда ви чи наймит
Ну хай хто в Україні займаються бізнесом і лишаються. Мені до них чого?
BIGor написав:Shaman, от негодяї, не хочуть на одному місці жити від зарплати 400 долл. до зарплати 400 долл. на Ахметова, погані люди
В Україні вас ніхто не примушує працювати на Ахмєтова - ви можете відкрити власний бізнес і найняти людей, які будуть працювати вже на вас. В Німеччині то зробити буде набагато складніше. Справа не в грошах, справа в тому газда ви чи наймит
Ну хай хто в Україні займаються бізнесом і лишаються. Мені до них чого?
Ну от ви поїхали собі. У країну, де все розподілено без вас. Де усі ніши зайняті місцевими газдами, чи тими хто з ФРН з грошима зайшов. Чи будуть зайняті тими в кого є капітал на це. Де щоб відкрити бізнес треба мати активів на добрий штат юристів, які вас будуть захищати від позовів робітника який на олівці послизнувся.
Тобто ви поїхали бути наймитом. Таким якими і ваші прадіди 1000 років були. А в Україні вперше за 1000 років в цей час відкрилась можливість самому стати газдою і найняти собі наймитів. Причому не за конські гроші і без ризику, що вони тебе по судах затаскають.
Така можливість не буде вічною. Скоро все це зачиниться - зарплати вирівняються з європейськими. Ті хто створив якусь прибуткову структуру буде багатіти, а усі інші жити від зарплати до зарплати - витрачаючи більшу частину на страховки, податки, моргіджи, кредити за освіту і т.п.
І вас не встидає від того що вперше за 1000 років вам одному лише з усіх ваших предків і нащадків випала можливість змінити свій соціальний статус, а ви замість цього вибрали ковбасу?
Востаннє редагувалось 2587715 в Сер 22 січ, 2025 21:17, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:А потім скромний психіатр купує 3 квартири і 4 BMW, а по статистиці він бідніший за половину Українців...
Куди там бідному психіатру до Вашого сусіда
Найбільшого забудовника Закарпаття підозрюють у несплаті 40 млн грн податків Бізнесмену загрожує до 425 тис. грн штрафу з конфіскацією майна Відомого забудовника на Закарпатті Степана Гозду підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Степан Гозда є очільником Закарпатської обласної іудейської громади. https://zaxid.net/na_zakarpatti_vidomog ... v_n1602327
2587715 написав:Україна - друга країна в світі за індексом Джинні
Все питання як рахувати той індекс. У тих методологіях, які я зустрічав, не рахують ні доходи ФОП, ні те, що "колядують" чи "збирають на дрони"... А при такому підрахунку, скажімо, я маю зарплату х0.7 від середньої, а не х4, а кум взагалі мав мінімалку, як і всі ІТ-шники ...
Методологія розрахунку індексу не проблема, проблема що в Україні ніхто не знає реальну ситуацію з доходами і статками населення, бо є неофіційна зайнятість, сірі доходи, купа всякого неофіційного бізнесу типу половини олх торговців і майже всього ринку оренди нерухомості, ФОП що враховуються наче вони на мінімалці, і звісно ж корупційних доходів. Тому у всіх рейтингах щодо України можна і не дивитися.
2587715 написав:Україна - друга країна в світі за індексом Джинні
Все питання як рахувати той індекс. У тих методологіях, які я зустрічав, не рахують ні доходи ФОП, ні те, що "колядують" чи "збирають на дрони"... А при такому підрахунку, скажімо, я маю зарплату х0.7 від середньої, а не х4, а кум взагалі мав мінімалку, як і всі ІТ-шники ...
Методологія розрахунку індексу не проблема, проблема що в Україні ніхто не знає реальну ситуацію з доходами і статками населення, бо є неофіційна зайнятість, сірі доходи, купа всякого неофіційного бізнесу типу половини олх торговців і майже всього ринку оренди нерухомості, ФОП що враховуються наче вони на мінімалці, і звісно ж корупційних доходів. Тому у всіх рейтингах щодо України можна і не дивитися.
А чому ви вважаєте, що сірі доходи неможливо порахувать?
Дюрі-бачі написав:Все питання як рахувати той індекс. У тих методологіях, які я зустрічав, не рахують ні доходи ФОП, ні те, що "колядують" чи "збирають на дрони"... А при такому підрахунку, скажімо, я маю зарплату х0.7 від середньої, а не х4, а кум взагалі мав мінімалку, як і всі ІТ-шники ...
Рахують по зарахуванням на карти. Податки - то вже власна справа кожного платить чи не платить.
Ніхто нічого по зарахуванням на карти не рахує, бо ні які структури не мають таких консолідованих даних. Є тільки агреговані цифри звітності з яких взагалі нічого не вирахуєш, бо там все вкупі перемішано, а орієнтуватися на виплати по зарплатним проєктам це та сама туфта що і держстатистика по офіційно оформленим
2587715 написав: Був в Тірані і по узбережжю проїхався - нема там такого
Про подростковую проституцию вообще удивило. Чай,не Африка.
Ну я хз. Може вони там просто погуляти-постояти за кілометр від села надвечір вийшли і просто були раді проїжджаючому автомобілю... Я ж не зупинявся, не питав. Що точно бачив - це жебраків з нерухомими дітьми на набережній. Що там вони з ними роблять, щоб ті собі нерухомо лежали, ніби спали, коли навколо лунає музика з кафешек та сотні туристів ходять?
Опоюють дітей всякими опіатами, це тема давня як світ
Faceless написав:Ніхто нічого по зарахуванням на карти не рахує, бо ні які структури не мають таких консолідованих даних. Є тільки агреговані цифри звітності з яких взагалі нічого не вирахуєш, бо там все вкупі перемішано, а орієнтуватися на виплати по зарплатним проєктам це та сама туфта що і держстатистика по офіційно оформленим
Це по податках дані навряд чи мають, а ось по картках - легко. Бо усі ці візи і мастеркарди дають звітність по країнам.
Дюрі-бачі написав:А потім скромний психіатр купує 3 квартири і 4 BMW, а по статистиці він бідніший за половину Українців...
Куди там бідному психіатру до Вашого сусіда
Найбільшого забудовника Закарпаття підозрюють у несплаті 40 млн грн податків Бізнесмену загрожує до 425 тис. грн штрафу з конфіскацією майна Відомого забудовника на Закарпатті Степана Гозду підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Степан Гозда є очільником Закарпатської обласної іудейської громади. https://zaxid.net/na_zakarpatti_vidomog ... v_n1602327
який пейсатий красень
Несплатив на мільйон баксів, загрожує штраф на 10 тис. Вигідно, не дивно
Faceless написав:Ніхто нічого по зарахуванням на карти не рахує, бо ні які структури не мають таких консолідованих даних. Є тільки агреговані цифри звітності з яких взагалі нічого не вирахуєш, бо там все вкупі перемішано, а орієнтуватися на виплати по зарплатним проєктам це та сама туфта що і держстатистика по офіційно оформленим
Це по податках дані навряд чи мають, а ось по картках - легко. Бо усі ці візи і мастеркарди дають звітність по країнам.
Агреговану, і тут без всяких віз і мастерів, банки подають брутто обороти по картрахункам. І ця цифра до дупи, бо не всі зарахування є доходами, купа грошей ганяється між рахунками. Така сама дурня оцінювати кількість населення по активних сім картках - у купи людей по 3-4 номери, ціла купа технічних сімок, і це сміття а не дані