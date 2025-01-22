Додано: Сер 22 січ, 2025 21:11

BIGor написав: 2587715 написав: BIGor написав: Shaman, от негодяї, не хочуть на одному місці жити від зарплати 400 долл. до зарплати 400 долл. на Ахметова, погані люди Shaman, от негодяї, не хочуть на одному місці жити від зарплати 400 долл. до зарплати 400 долл. на Ахметова, погані люди В Україні вас ніхто не примушує працювати на Ахмєтова - ви можете відкрити власний бізнес і найняти людей, які будуть працювати вже на вас. В Німеччині то зробити буде набагато складніше. Справа не в грошах, справа в тому газда ви чи наймит В Україні вас ніхто не примушує працювати на Ахмєтова - ви можете відкрити власний бізнес і найняти людей, які будуть працювати вже на вас. В Німеччині то зробити буде набагато складніше. Справа не в грошах, справа в тому газда ви чи наймит

Ну хай хто в Україні займаються бізнесом і лишаються. Мені до них чого? Ну хай хто в Україні займаються бізнесом і лишаються. Мені до них чого?

Ну от ви поїхали собі. У країну, де все розподілено без вас. Де усі ніши зайняті місцевими газдами, чи тими хто з ФРН з грошима зайшов. Чи будуть зайняті тими в кого є капітал на це. Де щоб відкрити бізнес треба мати активів на добрий штат юристів, які вас будуть захищати від позовів робітника який на олівці послизнувся.Тобто ви поїхали бути наймитом. Таким якими і ваші прадіди 1000 років були. А в Україні вперше за 1000 років в цей час відкрилась можливість самому стати газдою і найняти собі наймитів. Причому не за конські гроші і без ризику, що вони тебе по судах затаскають.Така можливість не буде вічною. Скоро все це зачиниться - зарплати вирівняються з європейськими. Ті хто створив якусь прибуткову структуру буде багатіти, а усі інші жити від зарплати до зарплати - витрачаючи більшу частину на страховки, податки, моргіджи, кредити за освіту і т.п.І вас не встидає від того що вперше за 1000 років вам одному лише з усіх ваших предків і нащадків випала можливість змінити свій соціальний статус, а ви замість цього вибрали ковбасу?