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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 січ, 2025 21:35
2587715 написав: BIGor написав:
Ну хай хто в Україні займаються бізнесом і лишаються. Мені до них чого?
Ну от ви поїхали собі. У країну, де все розподілено без вас. Де усі ніши зайняті місцевими газдами, чи тими хто з ФРН з грошима зайшов. Чи будуть зайняті тими в кого є капітал на це. Де щоб відкрити бізнес треба мати активів на добрий штат юристів, які вас будуть захищати від позовів робітника який на олівці послизнувся.
Тобто ви поїхали бути наймитом. Таким якими і ваші прадіди 1000 років були. А в Україні вперше за 1000 років в цей час відкрилась можливість самому стати газдою і найняти собі наймитів. Причому не за конські гроші і без ризику, що вони тебе по судах затаскають.
Така можливість не буде вічною. Скоро все це зачиниться - зарплати вирівняються з європейськими. Ті хто створив якусь прибуткову структуру буде багатіти, а усі інші жити від зарплати до зарплати - витрачаючи більшу частину на страховки, податки, моргіджи, кредити за освіту і т.п.
І вас не встидає від того що вперше за 1000 років вам одному лише з усіх ваших предків і нащадків випала можливість змінити свій соціальний статус, а ви замість цього вибрали ковбасу?
Набір слів. Shaman
, переставайте приймати 100 гр. після зміни.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 21:50
барабашов написав:rjkz
Недопонял - бизнес в ауте у вас как у нас, от того что оборот падает, и народ кроме еды и чего-то на распродажах ничего не покупает, или от зажатого и дорогого кредитования?
Вам лично зарплату или что там у вас режут или норм? Или вы в окологосструктурах работаете?
Бизнес - этто не всегда продажа чего-нибудь ненужного.
Зачастую, особенно тут, это услуги. Например, перевозки, ремонты, стройки, риелторы и тд.
Или какие-то инфраструктурные проекты.
Все режется, все в засаде.
Собственно, такие условия и создаются намеренно, чтобы люди не тратили дденьги.
Если у людей бабло лежит на счетах или на худой конец на сток маркете, то они не в обороте и соответственно снижают инфляцию, но и экономика охладевает.
Зарплату не поднимали несколько лет. В этом году символически приподняли, но зато всего до хрена посрезали.
Сотрудники увольняются, новых берут на мЕньшие зарплаты.
Собственно, не удивлюсь если и меня уйдут и возьмут кого-то на меньшие деньги.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 21:54
Faceless написав: 2587715 написав: Faceless написав:
Ніхто нічого по зарахуванням на карти не рахує, бо ні які структури не мають таких консолідованих даних. Є тільки агреговані цифри звітності з яких взагалі нічого не вирахуєш, бо там все вкупі перемішано, а орієнтуватися на виплати по зарплатним проєктам це та сама туфта що і держстатистика по офіційно оформленим
Це по податках дані навряд чи мають, а ось по картках - легко. Бо усі ці візи і мастеркарди дають звітність по країнам.
Агреговану, і тут без всяких віз і мастерів, банки подають брутто обороти по картрахункам. І ця цифра до дупи, бо не всі зарахування є доходами, купа грошей ганяється між рахунками.
Між рахунками може і ганяється, але є ж фізичні витрати - і це все легко обчислити по геолокаціях проплат.
Така сама дурня оцінювати кількість населення по активних сім картках - у купи людей по 3-4 номери, ціла купа технічних сімок, і це сміття а не дані
Так а номери-то поповнюються з карток. Якщо декілька номерів поповнюється з з однієї картки, то звісно що це 1 людина, якщо ці номери постійно ще й до одних тих самих вишок підключаються.
Ви що гатаєте, що в політбюро ідіоти сидять?(с)))
То все штучний інтелект обчислює за долі секунд і доволі точно.
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Додано: Сер 22 січ, 2025 22:15
2587715 написав:
Так а номери-то поповнюються з карток. Якщо декілька номерів поповнюється з з однієї картки, то звісно що це 1 людина, якщо ці номери постійно ще й до одних тих самих вишок підключаються.
Не факт. Один человек может пополнять телефоны всей семьи, что достаточно часто происходит.
А если один номер пополняется постоянно с разных карт?
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Додано: Сер 22 січ, 2025 22:48
2587715 написав: Faceless написав:
2587715 написав:[quote="5814372:Faceless"]Ніхто нічого по зарахуванням на карти не рахує, бо ні які структури не мають таких консолідованих даних. Є тільки агреговані цифри звітності з яких взагалі нічого не вирахуєш, бо там все вкупі перемішано, а орієнтуватися на виплати по зарплатним проєктам це та сама туфта що і держстатистика по офіційно оформленим
Це по податках дані навряд чи мають, а ось по картках - легко. Бо усі ці візи і мастеркарди дають звітність по країнам.
Агреговану, і тут без всяких віз і мастерів, банки подають брутто обороти по картрахункам. І ця цифра до дупи, бо не всі зарахування є доходами, купа грошей ганяється між рахунками.
Між рахунками може і ганяється, але є ж фізичні витрати - і це все легко обчислити по геолокаціях проплат.
Така сама дурня оцінювати кількість населення по активних сім картках - у купи людей по 3-4 номери, ціла купа технічних сімок, і це сміття а не дані
Так а номери-то поповнюються з карток. Якщо декілька номерів поповнюється з з однієї картки, то звісно що це 1 людина, якщо ці номери постійно ще й до одних тих самих вишок підключаються.
Ви що гатаєте, що в політбюро ідіоти сидять?(с)))
То все штучний інтелект обчислює за долі секунд і доволі точно.[/quote]Фізичні витрати не дорівнюють доходам, це невдалий підхід для оцінки доходів. Заощадження і розрахунки готівкою ви так не врахуєте.
Оператор не може оцінити, з якої картки поповняється номер. Мало того, є купа сервісів поповнення через всілякі термінали без картки. Та й якби були, поповнення номеру з однієї картки не означає, що номер належить одній особі.
І в політбюро ідіотів вистачає. І ШІ тут взагалі ні до чого
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