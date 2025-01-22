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#<1 ... 2559256025612562 Додано: Сер 22 січ, 2025 21:35 2587715 написав: BIGor написав: Ну хай хто в Україні займаються бізнесом і лишаються. Мені до них чого? Ну хай хто в Україні займаються бізнесом і лишаються. Мені до них чого?

Ну от ви поїхали собі. У країну, де все розподілено без вас. Де усі ніши зайняті місцевими газдами, чи тими хто з ФРН з грошима зайшов. Чи будуть зайняті тими в кого є капітал на це. Де щоб відкрити бізнес треба мати активів на добрий штат юристів, які вас будуть захищати від позовів робітника який на олівці послизнувся.



Тобто ви поїхали бути наймитом. Таким якими і ваші прадіди 1000 років були. А в Україні вперше за 1000 років в цей час відкрилась можливість самому стати газдою і найняти собі наймитів. Причому не за конські гроші і без ризику, що вони тебе по судах затаскають.



Така можливість не буде вічною. Скоро все це зачиниться - зарплати вирівняються з європейськими. Ті хто створив якусь прибуткову структуру буде багатіти, а усі інші жити від зарплати до зарплати - витрачаючи більшу частину на страховки, податки, моргіджи, кредити за освіту і т.п.



І вас не встидає від того що вперше за 1000 років вам одному лише з усіх ваших предків і нащадків випала можливість змінити свій соціальний статус, а ви замість цього вибрали ковбасу? Ну от ви поїхали собі. У країну, де все розподілено без вас. Де усі ніши зайняті місцевими газдами, чи тими хто з ФРН з грошима зайшов. Чи будуть зайняті тими в кого є капітал на це. Де щоб відкрити бізнес треба мати активів на добрий штат юристів, які вас будуть захищати від позовів робітника який на олівці послизнувся.Тобто ви поїхали бути наймитом. Таким якими і ваші прадіди 1000 років були. А в Україні вперше за 1000 років в цей час відкрилась можливість самому стати газдою і найняти собі наймитів. Причому не за конські гроші і без ризику, що вони тебе по судах затаскають.Така можливість не буде вічною. Скоро все це зачиниться - зарплати вирівняються з європейськими. Ті хто створив якусь прибуткову структуру буде багатіти, а усі інші жити від зарплати до зарплати - витрачаючи більшу частину на страховки, податки, моргіджи, кредити за освіту і т.п.І вас не встидає від того що вперше за 1000 років вам одному лише з усіх ваших предків і нащадків випала можливість змінити свій соціальний статус, а ви замість цього вибрали ковбасу?

Набір слів. Shaman, переставайте приймати 100 гр. після зміни. Набір слів., переставайте приймати 100 гр. після зміни. BIGor

Повідомлень: 9773 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1404 раз. Подякували: 1820 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 21:50 барабашов написав: rjkz

Недопонял - бизнес в ауте у вас как у нас, от того что оборот падает, и народ кроме еды и чего-то на распродажах ничего не покупает, или от зажатого и дорогого кредитования?

Вам лично зарплату или что там у вас режут или норм? Или вы в окологосструктурах работаете? Недопонял - бизнес в ауте у вас как у нас, от того что оборот падает, и народ кроме еды и чего-то на распродажах ничего не покупает, или от зажатого и дорогого кредитования?Вам лично зарплату или что там у вас режут или норм? Или вы в окологосструктурах работаете?



Бизнес - этто не всегда продажа чего-нибудь ненужного.

Зачастую, особенно тут, это услуги. Например, перевозки, ремонты, стройки, риелторы и тд.

Или какие-то инфраструктурные проекты.

Все режется, все в засаде.

Собственно, такие условия и создаются намеренно, чтобы люди не тратили дденьги.

Если у людей бабло лежит на счетах или на худой конец на сток маркете, то они не в обороте и соответственно снижают инфляцию, но и экономика охладевает.

Зарплату не поднимали несколько лет. В этом году символически приподняли, но зато всего до хрена посрезали.

Сотрудники увольняются, новых берут на мЕньшие зарплаты.

Собственно, не удивлюсь если и меня уйдут и возьмут кого-то на меньшие деньги. Бизнес - этто не всегда продажа чего-нибудь ненужного.Зачастую, особенно тут, это услуги. Например, перевозки, ремонты, стройки, риелторы и тд.Или какие-то инфраструктурные проекты.Все режется, все в засаде.Собственно, такие условия и создаются намеренно, чтобы люди не тратили дденьги.Если у людей бабло лежит на счетах или на худой конец на сток маркете, то они не в обороте и соответственно снижают инфляцию, но и экономика охладевает.Зарплату не поднимали несколько лет. В этом году символически приподняли, но зато всего до хрена посрезали.Сотрудники увольняются, новых берут на мЕньшие зарплаты.Собственно, не удивлюсь если и меня уйдут и возьмут кого-то на меньшие деньги. rjkz

Повідомлень: 17024 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8456 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 21:54 Faceless написав: 2587715 написав: Faceless написав: Ніхто нічого по зарахуванням на карти не рахує, бо ні які структури не мають таких консолідованих даних. Є тільки агреговані цифри звітності з яких взагалі нічого не вирахуєш, бо там все вкупі перемішано, а орієнтуватися на виплати по зарплатним проєктам це та сама туфта що і держстатистика по офіційно оформленим Ніхто нічого по зарахуванням на карти не рахує, бо ні які структури не мають таких консолідованих даних. Є тільки агреговані цифри звітності з яких взагалі нічого не вирахуєш, бо там все вкупі перемішано, а орієнтуватися на виплати по зарплатним проєктам це та сама туфта що і держстатистика по офіційно оформленим Це по податках дані навряд чи мають, а ось по картках - легко. Бо усі ці візи і мастеркарди дають звітність по країнам. Це по податках дані навряд чи мають, а ось по картках - легко. Бо усі ці візи і мастеркарди дають звітність по країнам. Агреговану, і тут без всяких віз і мастерів, банки подають брутто обороти по картрахункам. І ця цифра до дупи, бо не всі зарахування є доходами, купа грошей ганяється між рахунками. Агреговану, і тут без всяких віз і мастерів, банки подають брутто обороти по картрахункам. І ця цифра до дупи, бо не всі зарахування є доходами, купа грошей ганяється між рахунками.

Між рахунками може і ганяється, але є ж фізичні витрати - і це все легко обчислити по геолокаціях проплат. Така сама дурня оцінювати кількість населення по активних сім картках - у купи людей по 3-4 номери, ціла купа технічних сімок, і це сміття а не дані Так а номери-то поповнюються з карток. Якщо декілька номерів поповнюється з з однієї картки, то звісно що це 1 людина, якщо ці номери постійно ще й до одних тих самих вишок підключаються.



Ви що гатаєте, що в політбюро ідіоти сидять?(с)))



То все штучний інтелект обчислює за долі секунд і доволі точно. Між рахунками може і ганяється, але є ж фізичні витрати - і це все легко обчислити по геолокаціях проплат.Так а номери-то поповнюються з карток. Якщо декілька номерів поповнюється з з однієї картки, то звісно що це 1 людина, якщо ці номери постійно ще й до одних тих самих вишок підключаються.Ви що гатаєте, що в політбюро ідіоти сидять?(с)))То все штучний інтелект обчислює за долі секунд і доволі точно. 2587715

Повідомлень: 132 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 22:15 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: Так а номери-то поповнюються з карток. Якщо декілька номерів поповнюється з з однієї картки, то звісно що це 1 людина, якщо ці номери постійно ще й до одних тих самих вишок підключаються. Так а номери-то поповнюються з карток. Якщо декілька номерів поповнюється з з однієї картки, то звісно що це 1 людина, якщо ці номери постійно ще й до одних тих самих вишок підключаються.

Не факт. Один человек может пополнять телефоны всей семьи, что достаточно часто происходит.



А если один номер пополняется постоянно с разных карт? Не факт. Один человек может пополнять телефоны всей семьи, что достаточно часто происходит.А если один номер пополняется постоянно с разных карт? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7688 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6405 раз. Подякували: 21392 раз. Профіль 129 82 38 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 22:48 Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: Faceless написав: 2587715 написав: [quote="5814372:Faceless"]Ніхто нічого по зарахуванням на карти не рахує, бо ні які структури не мають таких консолідованих даних. Є тільки агреговані цифри звітності з яких взагалі нічого не вирахуєш, бо там все вкупі перемішано, а орієнтуватися на виплати по зарплатним проєктам це та сама туфта що і держстатистика по офіційно оформленим Це по податках дані навряд чи мають, а ось по картках - легко. Бо усі ці візи і мастеркарди дають звітність по країнам. Це по податках дані навряд чи мають, а ось по картках - легко. Бо усі ці візи і мастеркарди дають звітність по країнам. Агреговану, і тут без всяких віз і мастерів, банки подають брутто обороти по картрахункам. І ця цифра до дупи, бо не всі зарахування є доходами, купа грошей ганяється між рахунками. Агреговану, і тут без всяких віз і мастерів, банки подають брутто обороти по картрахункам. І ця цифра до дупи, бо не всі зарахування є доходами, купа грошей ганяється між рахунками.

Між рахунками може і ганяється, але є ж фізичні витрати - і це все легко обчислити по геолокаціях проплат. Така сама дурня оцінювати кількість населення по активних сім картках - у купи людей по 3-4 номери, ціла купа технічних сімок, і це сміття а не дані Так а номери-то поповнюються з карток. Якщо декілька номерів поповнюється з з однієї картки, то звісно що це 1 людина, якщо ці номери постійно ще й до одних тих самих вишок підключаються.



Ви що гатаєте, що в політбюро ідіоти сидять?(с)))



То все штучний інтелект обчислює за долі секунд і доволі точно.[/quote]Фізичні витрати не дорівнюють доходам, це невдалий підхід для оцінки доходів. Заощадження і розрахунки готівкою ви так не врахуєте.



Оператор не може оцінити, з якої картки поповняється номер. Мало того, є купа сервісів поповнення через всілякі термінали без картки. Та й якби були, поповнення номеру з однієї картки не означає, що номер належить одній особі.



І в політбюро ідіотів вистачає. І ШІ тут взагалі ні до чого Між рахунками може і ганяється, але є ж фізичні витрати - і це все легко обчислити по геолокаціях проплат.Так а номери-то поповнюються з карток. Якщо декілька номерів поповнюється з з однієї картки, то звісно що це 1 людина, якщо ці номери постійно ще й до одних тих самих вишок підключаються.Ви що гатаєте, що в політбюро ідіоти сидять?(с)))То все штучний інтелект обчислює за долі секунд і доволі точно.[/quote]Фізичні витрати не дорівнюють доходам, це невдалий підхід для оцінки доходів. Заощадження і розрахунки готівкою ви так не врахуєте.Оператор не може оцінити, з якої картки поповняється номер. Мало того, є купа сервісів поповнення через всілякі термінали без картки. Та й якби були, поповнення номеру з однієї картки не означає, що номер належить одній особі.І в політбюро ідіотів вистачає. І ШІ тут взагалі ні до чого Faceless

Модератор Повідомлень: 35661 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1463 раз. Подякували: 8125 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 23:00 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: але є ж фізичні витрати - але є ж фізичні витрати -

Знову ж розгляну мій приклад в якому одні й ті ж гроші будуть пораховані кілька разів:

1. Отримав зарплату на Приват, зняв готівкою

2. В терміналі поповнив Моно, переказав на Райфайзен

3. Купив $, зняв готівку

5. Вніс готівку $ в Сенс і купив ОВДП.

6. Зняв ОВДП готівкою $ після виплати.



p.s. в Європі чомусь такий патерн поведінки не дуже подобається банкам Знову ж розгляну мій приклад в якому одні й ті ж гроші будуть пораховані кілька разів:1. Отримав зарплату на Приват, зняв готівкою2. В терміналі поповнив Моно, переказав на Райфайзен3. Купив $, зняв готівку5. Вніс готівку $ в Сенс і купив ОВДП.6. Зняв ОВДП готівкою $ після виплати.p.s. в Європі чомусь такий патерн поведінки не дуже подобається банкам Дюрі-бачі

Повідомлень: 4796 З нами з: 29.07.22 Подякував: 784 раз. Подякували: 580 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 23:07 jump написав: Дюрі-бачі написав: А потім скромний психіатр купує 3 квартири і 4 BMW, а по статистиці він бідніший за половину Українців... А потім скромний психіатр купує 3 квартири і 4 BMW, а по статистиці він бідніший за половину Українців...



Куди там бідному психіатру до Вашого сусіда



Найбільшого забудовника Закарпаття підозрюють у несплаті 40 млн грн податків

Бізнесмену загрожує до 425 тис. грн штрафу з конфіскацією майна

Відомого забудовника на Закарпатті Степана Гозду підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Степан Гозда є очільником Закарпатської обласної іудейської громади.

https://zaxid.net/na_zakarpatti_vidomog ... v_n1602327



який пейсатий красень Куди там бідному психіатру до Вашого сусідаякий пейсатий красень

ворон ворону не того ворон ворону не того flyman

Повідомлень: 38048 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1594 раз. Подякували: 2805 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 23:09 Faceless написав: 2587715 написав: Дюрі-бачі написав: Все питання як рахувати той індекс. У тих методологіях, які я зустрічав, не рахують ні доходи ФОП, ні те, що "колядують" чи "збирають на дрони"...

А при такому підрахунку, скажімо, я маю зарплату х0.7 від середньої, а не х4, а кум взагалі мав мінімалку, як і всі ІТ-шники ... Все питання як рахувати той індекс. У тих методологіях, які я зустрічав, не рахують ні доходи ФОП, ні те, що "колядують" чи "збирають на дрони"...А при такому підрахунку, скажімо, я маю зарплату х0.7 від середньої, а не х4, а кум взагалі мав мінімалку, як і всі ІТ-шники ... Рахують по зарахуванням на карти. Податки - то вже власна справа кожного платить чи не платить. Рахують по зарахуванням на карти. Податки - то вже власна справа кожного платить чи не платить. Ніхто нічого по зарахуванням на карти не рахує, бо ні які структури не мають таких консолідованих даних. Є тільки агреговані цифри звітності з яких взагалі нічого не вирахуєш, бо там все вкупі перемішано, а орієнтуватися на виплати по зарплатним проєктам це та сама туфта що і держстатистика по офіційно оформленим Ніхто нічого по зарахуванням на карти не рахує, бо ні які структури не мають таких консолідованих даних. Є тільки агреговані цифри звітності з яких взагалі нічого не вирахуєш, бо там все вкупі перемішано, а орієнтуватися на виплати по зарплатним проєктам це та сама туфта що і держстатистика по офіційно оформленим

є різні методики підрахунку ВВП,

маючи кількість населення, можна порахувати GDP per capita

а там вже і до PPP недалеко є різні методики підрахунку ВВП,маючи кількість населення, можна порахувати GDP per capitaа там вже і до PPP недалеко flyman

Повідомлень: 38048 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1594 раз. Подякували: 2805 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 січ, 2025 23:32 jump написав: Найбільшого забудовника Закарпаття підозрюють у несплаті 40 млн грн податків

Бізнесмену загрожує до 425 тис. грн штрафу з конфіскацією майна

Відомого забудовника на Закарпатті Степана Гозду підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

який пейсатий красень Найбільшого забудовника Закарпаття підозрюють у несплаті 40 млн грн податківБізнесмену загрожує до 425 тис. грн штрафу з конфіскацією майнаВідомого забудовника на Закарпатті Степана Гозду підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.який пейсатий красень

Ніби-то він один такий.

Абсолютна більшість забудовників вимагала щось на кшталт "Давай 50% на рахунок ТОВ "СупеДуперБуд" і решту готівкою або на рахунок ФОП за якісь там інформаційні послуги", ті хто брали оплату повністю -махлювали з витратами та іншими схемами.

І що характерно - в черзі до них стояли і мєнти і податківці і чиновники з СБУ-ками - всі тихенько платили роблячи вигляд що нічого не розуміють.

І це не тільки у будівельників - куди не подивись -у всіх по звітам близька до нуля прибутковість але чомусь вілли в Італії та стояки квартир.

Достатньо сказити що добра половина зерна в Україні проходить за готівку, мова йде про десятки та сотні млрд. грн. Їздять тисячі фур та вагонів з тим чого в обліку немає, це все якось таможиться в портах, мільарди доларів безналу що зайшли в оплату переливаються в готівку яка йде на оплату зерна, взятки чиновникам та мєнтам і все ніби так і треба,ніхто нічого не бачить.

Думаєте, з металом/рудою чи іншими природними копалинами якось по іншому ?

А потім ті люди вдягають вишиванки і на камеру дають по 1000 грн на дрони. Ніби-то він один такий.Абсолютна більшість забудовників вимагала щось на кшталт "Давай 50% на рахунок ТОВ "СупеДуперБуд" і решту готівкою або на рахунок ФОП за якісь там інформаційні послуги", ті хто брали оплату повністю -махлювали з витратами та іншими схемами.І що характерно - в черзі до них стояли і мєнти і податківці і чиновники з СБУ-ками - всі тихенько платили роблячи вигляд що нічого не розуміють.І це не тільки у будівельників - куди не подивись -у всіх по звітам близька до нуля прибутковість але чомусь вілли в Італії та стояки квартир.Достатньо сказити що добра половина зерна в Україні проходить за готівку, мова йде про десятки та сотні млрд. грн. Їздять тисячі фур та вагонів з тим чого в обліку немає, це все якось таможиться в портах, мільарди доларів безналу що зайшли в оплату переливаються в готівку яка йде на оплату зерна, взятки чиновникам та мєнтам і все ніби так і треба,ніхто нічого не бачить.Думаєте, з металом/рудою чи іншими природними копалинами якось по іншому ?А потім ті люди вдягають вишиванки і на камеру дають по 1000 грн на дрони. es77 Повідомлень: 1021 З нами з: 06.12.13 Подякував: 143 раз. Подякували: 255 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2559256025612562 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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