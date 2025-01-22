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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2560256125622563
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 02:49

  rjkz написав:Опять-же, не могу сказать за всю Омерику, но после курсов кюэй, мой товарищ и его классмейты нашли работы на примерно 100К в год. С дальнейшим ростом зарплат. Американских естественно.

Из того что я вижу - средняя предлагаемая зарплата Middle Software Developer - примерно 80-100к в год. У Senior - 100-130к. Естественно есть отклонения как в большую так и в меньшую сторону.
Из интересного - есть куча вакансий System Administrators, обязанности -типичный any key, зарплата как у Software Developer.
О QA ничего не скажу, но в Украине это одна из самых проблемных специальностей с точки зрения устройства на работу. По 500 аппликаций на вакансию за 700$ - норма. Думаю, в Канаде еще хуже. Другое дело что есть Automation QA - так это по факту те-же программисты просто с другим скоупом работы.
Senior Automation QA вполне может получать на уровне Senior Software Developer, но там курсами за 3-6 месяцев все не обойдется.
Из интересного -есть вакансии Sales Manager на 150к и выше.
В общем, рынок и зарплаты совсем не такие как мы привыкли в Украине.
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  #<1 ... 2560256125622563
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