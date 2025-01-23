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#<1 ... 2560256125622563 Додано: Чет 23 січ, 2025 02:49 rjkz написав: Опять-же, не могу сказать за всю Омерику, но после курсов кюэй, мой товарищ и его классмейты нашли работы на примерно 100К в год. С дальнейшим ростом зарплат. Американских естественно. Опять-же, не могу сказать за всю Омерику, но после курсов кюэй, мой товарищ и его классмейты нашли работы на примерно 100К в год. С дальнейшим ростом зарплат. Американских естественно.

Из того что я вижу - средняя предлагаемая зарплата Middle Software Developer - примерно 80-100к в год. У Senior - 100-130к. Естественно есть отклонения как в большую так и в меньшую сторону.

Из интересного - есть куча вакансий System Administrators, обязанности -типичный any key, зарплата как у Software Developer.

О QA ничего не скажу, но в Украине это одна из самых проблемных специальностей с точки зрения устройства на работу. По 500 аппликаций на вакансию за 700$ - норма. Думаю, в Канаде еще хуже. Другое дело что есть Automation QA - так это по факту те-же программисты просто с другим скоупом работы.

Senior Automation QA вполне может получать на уровне Senior Software Developer, но там курсами за 3-6 месяцев все не обойдется.

Из интересного -есть вакансии Sales Manager на 150к и выше.

В общем, рынок и зарплаты совсем не такие как мы привыкли в Украине. Из того что я вижу - средняя предлагаемая зарплата Middle Software Developer - примерно 80-100к в год. У Senior - 100-130к. Естественно есть отклонения как в большую так и в меньшую сторону.Из интересного - есть куча вакансий System Administrators, обязанности -типичный any key, зарплата как у Software Developer.О QA ничего не скажу, но в Украине это одна из самых проблемных специальностей с точки зрения устройства на работу. По 500 аппликаций на вакансию за 700$ - норма. Думаю, в Канаде еще хуже. Другое дело что есть Automation QA - так это по факту те-же программисты просто с другим скоупом работы.Senior Automation QA вполне может получать на уровне Senior Software Developer, но там курсами за 3-6 месяцев все не обойдется.Из интересного -есть вакансии Sales Manager на 150к и выше.В общем, рынок и зарплаты совсем не такие как мы привыкли в Украине. es77 Повідомлень: 1022 З нами з: 06.12.13 Подякував: 143 раз. Подякували: 255 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 січ, 2025 04:23 2587715 написав: flyman написав: спойлер:

Україна в цьому рейтингу посідає 45-те місце, випереджаючи Данію, Фінляндію, Сінгапур та Нову Зеландію. При номінальному курсі ~42 UAH/USD, «паритетний» курс гривні становить чуть більше 10 UAH/USD, тобто всередині країни наша валюта значно «сильніша», ніж здається. спойлер:Україна в цьому рейтингу посідає 45-те місце, випереджаючи Данію, Фінляндію, Сінгапур та Нову Зеландію. При номінальному курсі ~42 UAH/USD, «паритетний» курс гривні становить чуть більше 10 UAH/USD, тобто всередині країни наша валюта значно «сильніша», ніж здається. Так і є. Якщо в Україні той кум відчував себе середнім класом заробляючи $1500, то в Німеччині він буде злиднем з $4500. Тому що Західні держави свідомо завищували цінність своєї валюти видаючи з неї такий собі "біткоїн", який постійно росте. Це дає плюси економіці - приплив мігрантів, закриття усіляких малоприбуткових сфер. Тобто щоб нормально жити людям доводиться більше заробляти і відповідно більше працювати - що корисно для країни. Але є і мінуси. Великий обсяг виробництв піде на аутсорс до менш заможних країн. А в зворотньому напрямку потече злочинність, наркотики, торгівля людьми. Бандити ж не грабують бідних - в цьому сенсу нема - вони намагаються потрапити туди де грошей більше.



Ось і виходить що за більшими зарплатами ховається фактична бідність пересічного населення та небезпечні райони з сумнівним контингентом в безкоштовних школах.



В Україні, зрозуміло, що теж є сумнівні школи і депресивні райони. Але заробити на зйомну хату у тому ж Львові і втулити там своїх дітлахів в спеціалізований ліцей з хорошим рейтингом все ж таки набагато легше ніж у Німеччині. Мабуть саме тому, що багато хто виїхав з країни саме з середнього класу - просто звільнивши свої місця для інших. Бо наприклад при Союзі потрапити в якусь нормальну спеціалізовану школу чи поступити в відомий ВИШ на притомний факультет було набагато складніше - просто тому, що людей було більше, а місць менше.



З емігрантами зіграло поганий жарт те, що вони вірили у державу, яка начебто має їх всиновлювати - забезпечувати роботою, мед.обслуговуванням безкоштовним, безкоштовною освітою. Коли в СРСР це все накрилося мідним тазом, то вони зневірилися у ній і у вітчизняних державних інститутах. Але замість того щоб почати розраховувати лише на себе (що не було зайвим і в СРСР) вони чомусь поїхали шукати іншу державу яка би їх всиновила.



Але воно в світі не так працює. Будь-яка держава бере собі на баланс лише тих хто самі не взмозі дати собі раду. Бо ті хто можуть - і так знайдуть собі гроші на життя, освіту дітям і хорошому лікарю заплатить, якщо буде треба - будь-яка держава радше буде намагатися обдерти податками таких людей, аніж влаштовувати їх в себе на посади чи дарувати їм житло. Всі ж інші ж знедолені не мають куди піти окрім як до державних інституцій - тому з них усі ці муніципальні школи і лікарні і збирають. Тобто якщо в вас нема грошей піти до приватного лікаря, то ви підете до муніципальної лікарні, де сидить лікар, в якого рівень знань такий, що йому теж нема куди піти звідти. Так і є. Якщо в Україні той кум відчував себе середнім класом заробляючи $1500, то в Німеччині він буде злиднем з $4500. Тому що Західні держави свідомо завищували цінність своєї валюти видаючи з неї такий собі "біткоїн", який постійно росте. Це дає плюси економіці - приплив мігрантів, закриття усіляких малоприбуткових сфер. Тобто щоб нормально жити людям доводиться більше заробляти і відповідно більше працювати - що корисно для країни. Але є і мінуси. Великий обсяг виробництв піде на аутсорс до менш заможних країн. А в зворотньому напрямку потече злочинність, наркотики, торгівля людьми. Бандити ж не грабують бідних - в цьому сенсу нема - вони намагаються потрапити туди де грошей більше.Ось і виходить що за більшими зарплатами ховається фактична бідність пересічного населення та небезпечні райони з сумнівним контингентом в безкоштовних школах.В Україні, зрозуміло, що теж є сумнівні школи і депресивні райони. Але заробити на зйомну хату у тому ж Львові і втулити там своїх дітлахів в спеціалізований ліцей з хорошим рейтингом все ж таки набагато легше ніж у Німеччині. Мабуть саме тому, що багато хто виїхав з країни саме з середнього класу - просто звільнивши свої місця для інших. Бо наприклад при Союзі потрапити в якусь нормальну спеціалізовану школу чи поступити в відомий ВИШ на притомний факультет було набагато складніше - просто тому, що людей було більше, а місць менше.З емігрантами зіграло поганий жарт те, що вони вірили у державу, яка начебто має їх всиновлювати - забезпечувати роботою, мед.обслуговуванням безкоштовним, безкоштовною освітою. Коли в СРСР це все накрилося мідним тазом, то вони зневірилися у ній і у вітчизняних державних інститутах. Але замість того щоб почати розраховувати лише на себе (що не було зайвим і в СРСР) вони чомусь поїхали шукати іншу державу яка би їх всиновила.Але воно в світі не так працює. Будь-яка держава бере собі на баланс лише тих хто самі не взмозі дати собі раду. Бо ті хто можуть - і так знайдуть собі гроші на життя, освіту дітям і хорошому лікарю заплатить, якщо буде треба - будь-яка держава радше буде намагатися обдерти податками таких людей, аніж влаштовувати їх в себе на посади чи дарувати їм житло. Всі ж інші ж знедолені не мають куди піти окрім як до державних інституцій - тому з них усі ці муніципальні школи і лікарні і збирають. Тобто якщо в вас нема грошей піти до приватного лікаря, то ви підете до муніципальної лікарні, де сидить лікар, в якого рівень знань такий, що йому теж нема куди піти звідти.



Интересный конь в вакууме.

В США паблик скулз с хорошим рейтингом намного бывают лучше, чем частные школы.

Мой старший после паблик скул с 8/10, учась неплохо, но не блестяще, пошел в частную школу и стал там практически круглым отличником. Объективности ради, должен сказать, что уже проучась в ней несколько лет, стейт тесты его намного выще среднего, ближе к максимуму. А алгебру его отправили учить уже в хайскул.

И мы пока не определились в хайскул он пойдет в частную или в паблик.

Так что неча гнать на паблик скул.

Да, вот если школа, скажем 1\10 или 3\10, то сразу ясно что это отстой.

Если хотя-бы 5\10, то можно надеяться на крепкий средний уровень школы.

Кстати, там подсчет этих баллов неоднозначный. Например, в городке в Берген каунти НДж, есть очень хорошая паблик скул.

Была 8/10, сейчас 7/10. В городке живет преимущественно белое население, в школе цветных ребят менее 3%. Готовы? Сняли 1 балл за то что нет дайверсити.

Поверьте мне, я не сильно-бы из-за этого расстроился.

И вообще, одной из основных состовляющих этих рейтингов является контингент, который ходит в эти школы. Считается, что одними из лучших учеников являются китайцы и ... выходцы из стран б.союза.

Конечно, это не догма.

У старшего в классе есть довольно много загорелых учеников. Только...в частную школу отдают те родители детей , которым не пофиг на учебу детей.

И одна из афроамериканок в классе ребенка - одна из лучших учениц школы.

В то-же время, забрели как-то в неблагополучный район в МакДональдс, сидят трое подростков, лет 12, матерятся на русском, курят.

Так что не очень важно какой цвет кожи, а важно в какой семье ребенок растет и в благополучном или нет районе.

И это может быть вот буквально за углом.

Насчет медицины.

Имеет значение страховка. А куда обращаться - дело каждого и принимает или нет доктор/госпиталь эту страховку.

Реально, страховка для бедных покрывает самую лучшую медицину. Интересный конь в вакууме.В США паблик скулз с хорошим рейтингом намного бывают лучше, чем частные школы.Мой старший после паблик скул с 8/10, учась неплохо, но не блестяще, пошел в частную школу и стал там практически круглым отличником. Объективности ради, должен сказать, что уже проучась в ней несколько лет, стейт тесты его намного выще среднего, ближе к максимуму. А алгебру его отправили учить уже в хайскул.И мы пока не определились в хайскул он пойдет в частную или в паблик.Так что неча гнать на паблик скул.Да, вот если школа, скажем 1\10 или 3\10, то сразу ясно что это отстой.Если хотя-бы 5\10, то можно надеяться на крепкий средний уровень школы.Кстати, там подсчет этих баллов неоднозначный. Например, в городке в Берген каунти НДж, есть очень хорошая паблик скул.Была 8/10, сейчас 7/10. В городке живет преимущественно белое население, в школе цветных ребят менее 3%. Готовы? Сняли 1 балл за то что нет дайверсити.Поверьте мне, я не сильно-бы из-за этого расстроился.И вообще, одной из основных состовляющих этих рейтингов является контингент, который ходит в эти школы. Считается, что одними из лучших учеников являются китайцы и ... выходцы из стран б.союза.Конечно, это не догма.У старшего в классе есть довольно много загорелых учеников. Только...в частную школу отдают те родители детей , которым не пофиг на учебу детей.И одна из афроамериканок в классе ребенка - одна из лучших учениц школы.В то-же время, забрели как-то в неблагополучный район в МакДональдс, сидят трое подростков, лет 12, матерятся на русском, курят.Так что не очень важно какой цвет кожи, а важно в какой семье ребенок растет и в благополучном или нет районе.И это может быть вот буквально за углом.Насчет медицины.Имеет значение страховка. А куда обращаться - дело каждого и принимает или нет доктор/госпиталь эту страховку.Реально, страховка для бедных покрывает самую лучшую медицину. rjkz

Повідомлень: 17026 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8456 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2560256125622563 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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