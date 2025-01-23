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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2560256125622563
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 02:49

  rjkz написав:Опять-же, не могу сказать за всю Омерику, но после курсов кюэй, мой товарищ и его классмейты нашли работы на примерно 100К в год. С дальнейшим ростом зарплат. Американских естественно.

Из того что я вижу - средняя предлагаемая зарплата Middle Software Developer - примерно 80-100к в год. У Senior - 100-130к. Естественно есть отклонения как в большую так и в меньшую сторону.
Из интересного - есть куча вакансий System Administrators, обязанности -типичный any key, зарплата как у Software Developer.
О QA ничего не скажу, но в Украине это одна из самых проблемных специальностей с точки зрения устройства на работу. По 500 аппликаций на вакансию за 700$ - норма. Думаю, в Канаде еще хуже. Другое дело что есть Automation QA - так это по факту те-же программисты просто с другим скоупом работы.
Senior Automation QA вполне может получать на уровне Senior Software Developer, но там курсами за 3-6 месяцев все не обойдется.
Из интересного -есть вакансии Sales Manager на 150к и выше.
В общем, рынок и зарплаты совсем не такие как мы привыкли в Украине.
es77
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 04:23

  2587715 написав:
  flyman написав:спойлер:
Україна в цьому рейтингу посідає 45-те місце, випереджаючи Данію, Фінляндію, Сінгапур та Нову Зеландію. При номінальному курсі ~42 UAH/USD, «паритетний» курс гривні становить чуть більше 10 UAH/USD, тобто всередині країни наша валюта значно «сильніша», ніж здається.
Так і є. Якщо в Україні той кум відчував себе середнім класом заробляючи $1500, то в Німеччині він буде злиднем з $4500. Тому що Західні держави свідомо завищували цінність своєї валюти видаючи з неї такий собі "біткоїн", який постійно росте. Це дає плюси економіці - приплив мігрантів, закриття усіляких малоприбуткових сфер. Тобто щоб нормально жити людям доводиться більше заробляти і відповідно більше працювати - що корисно для країни. Але є і мінуси. Великий обсяг виробництв піде на аутсорс до менш заможних країн. А в зворотньому напрямку потече злочинність, наркотики, торгівля людьми. Бандити ж не грабують бідних - в цьому сенсу нема - вони намагаються потрапити туди де грошей більше.

Ось і виходить що за більшими зарплатами ховається фактична бідність пересічного населення та небезпечні райони з сумнівним контингентом в безкоштовних школах.

В Україні, зрозуміло, що теж є сумнівні школи і депресивні райони. Але заробити на зйомну хату у тому ж Львові і втулити там своїх дітлахів в спеціалізований ліцей з хорошим рейтингом все ж таки набагато легше ніж у Німеччині. Мабуть саме тому, що багато хто виїхав з країни саме з середнього класу - просто звільнивши свої місця для інших. Бо наприклад при Союзі потрапити в якусь нормальну спеціалізовану школу чи поступити в відомий ВИШ на притомний факультет було набагато складніше - просто тому, що людей було більше, а місць менше.

З емігрантами зіграло поганий жарт те, що вони вірили у державу, яка начебто має їх всиновлювати - забезпечувати роботою, мед.обслуговуванням безкоштовним, безкоштовною освітою. Коли в СРСР це все накрилося мідним тазом, то вони зневірилися у ній і у вітчизняних державних інститутах. Але замість того щоб почати розраховувати лише на себе (що не було зайвим і в СРСР) вони чомусь поїхали шукати іншу державу яка би їх всиновила.

Але воно в світі не так працює. Будь-яка держава бере собі на баланс лише тих хто самі не взмозі дати собі раду. Бо ті хто можуть - і так знайдуть собі гроші на життя, освіту дітям і хорошому лікарю заплатить, якщо буде треба - будь-яка держава радше буде намагатися обдерти податками таких людей, аніж влаштовувати їх в себе на посади чи дарувати їм житло. Всі ж інші ж знедолені не мають куди піти окрім як до державних інституцій - тому з них усі ці муніципальні школи і лікарні і збирають. Тобто якщо в вас нема грошей піти до приватного лікаря, то ви підете до муніципальної лікарні, де сидить лікар, в якого рівень знань такий, що йому теж нема куди піти звідти.


Интересный конь в вакууме.
В США паблик скулз с хорошим рейтингом намного бывают лучше, чем частные школы.
Мой старший после паблик скул с 8/10, учась неплохо, но не блестяще, пошел в частную школу и стал там практически круглым отличником. Объективности ради, должен сказать, что уже проучась в ней несколько лет, стейт тесты его намного выще среднего, ближе к максимуму. А алгебру его отправили учить уже в хайскул.
И мы пока не определились в хайскул он пойдет в частную или в паблик.
Так что неча гнать на паблик скул.
Да, вот если школа, скажем 1\10 или 3\10, то сразу ясно что это отстой.
Если хотя-бы 5\10, то можно надеяться на крепкий средний уровень школы.
Кстати, там подсчет этих баллов неоднозначный. Например, в городке в Берген каунти НДж, есть очень хорошая паблик скул.
Была 8/10, сейчас 7/10. В городке живет преимущественно белое население, в школе цветных ребят менее 3%. Готовы? Сняли 1 балл за то что нет дайверсити.
Поверьте мне, я не сильно-бы из-за этого расстроился.
И вообще, одной из основных состовляющих этих рейтингов является контингент, который ходит в эти школы. Считается, что одними из лучших учеников являются китайцы и ... выходцы из стран б.союза.
Конечно, это не догма.
У старшего в классе есть довольно много загорелых учеников. Только...в частную школу отдают те родители детей , которым не пофиг на учебу детей.
И одна из афроамериканок в классе ребенка - одна из лучших учениц школы.
В то-же время, забрели как-то в неблагополучный район в МакДональдс, сидят трое подростков, лет 12, матерятся на русском, курят.
Так что не очень важно какой цвет кожи, а важно в какой семье ребенок растет и в благополучном или нет районе.
И это может быть вот буквально за углом.
Насчет медицины.
Имеет значение страховка. А куда обращаться - дело каждого и принимает или нет доктор/госпиталь эту страховку.
Реально, страховка для бедных покрывает самую лучшую медицину.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 06:25

  es77 написав:
  rjkz написав:Если не секрет, чего туда понесло?
Знакомые приехали в Торонто, покрутились пару недель и уехали на Ваше побережье.
Муж из-за баранки трака не вылазит, даже спит, хотя работает локал.

Мои "думки" почему вообще Канада:
1. Язык который я уже в какой-то мере знал. Я согласен потратить год-два на то что-бы догнать имеющийся B1-B2 до нормально-комфортного уровня, но учить с нуля немецкий или еще какой-то язык не было ни малейшего желания.
2. Экономически-развитая страна в которой есть богатые природные ресурсы - боюсь, одного немецкого трудолюбия или испанского климата может быть маловато.
3. Иммигрант-френдли страна.
4. Понятная и относительно быстрая программа иммиграции.

Почему Эдмонтон:
Отбрасываем сразу Бритиш Коламбию и Онтарио тк пройти там иммиграцию слабо реально, цены на аренду-космические, о покупке своего без наличия работы за 200-300к думать нечего.
Отбрасываем Квебек ибо французский и с иммиграцией маловероятно.
Отбрасываем атлантические провинции тк с вакансиями для меня очень слабо, зарплаты низкие а идти чистить рыбу я пока не готов.
Остается Альберта,Манитоба,Саскачеван.
Из них выбрана Альберта тк здесь хоть какая-то цивилизация, есть горы и куда поехать а не просто тысячи километров степи вокруг. К тому-же есть международные аэропорты от куда можно быстро улететь на отдых или еще куда-то.
Нормальные (сравнимые с Онтарио ЗП), отсутствует локальный такс.
Эдмонтон - во-первых -это дешевле и по аренде и по покупке. Все еще реально снять 2-3бедрум за 1000 USD (1500CAD). Во вторых - здесь есть масса производств и разных фирмочек где можно найти работу. В третьих - здесь есть украинское консульство (от меня к нему 15 км), что упрощает многие вопросы.
Ничего не имею против Калгари, но там дороже и аренда и покупка жилья, более резкие перепады погоды, меньше технической работы (но больше беловоротничковой - однако на нее еще надо устроиться)

Минусы тоже есть, всегда приходится искать какой-то компромисс.


Спасибо.
Мои знакомые в Бритиш Коламбии, в каком-то маленьком городке.
Но при эттом сняли 1бдрм в очень даже цивильном комплексе. За примерно 1500 кад.
Я-бы так сказал, что будь такой апартмент в моей локации, то где-то в 3,5 юсд мог-бы затянуть.
Честно говоря, уже немного поддастали эти бруклинские хрущобы.
Но сорваться в другой штат пока не решаюсь.
А за ту стоимость жизни что тут, много где можно получить совсем другое качество. Тоже плюсов и минусов везде хватает.
Кстати, тоже готовился на Канаду, но, можно сказать, повезло, что все-таки попал в США. Хотя Ютубом Канадой проникся.
Трамп там что-то с бодуна решил присоединить к США.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:13

  rjkz написав:Честно говоря, уже немного поддастали эти бруклинские хрущобы.
Но сорваться в другой штат пока не решаюсь.
А за ту стоимость жизни что тут, много где можно получить совсем другое качество. Тоже плюсов и минусов везде хватает.
Кстати, тоже готовился на Канаду, но, можно сказать, повезло, что все-таки попал в США. Хотя Ютубом Канадой проникся.

Дуже правильні думки.
Ну не даремно ж найкращим штатом для життя вважається в США саме штат Каліфорнія.
Але і там не все так просто:
- океан Тихий завжди холодний, на пляжах ви там купатися/плавати не будете. Спортсмени плавають та катаються на дошках.
- звідти і ціни на житло високі: навіть якщо їхати в бік кордону з штатом Орегоні - там немає нічого дешевше за 500 000 доларів. Це - за 500 000 доларів щось скромне. А так щось пристойне це 4 500 000 доларів. Щось більш-менш нормальне яке я би те не купив - 1 300 000 - 1 500 000 доларів.
АЛЕ КУПУЮТЬ і ЖИВУТЬ.
- але відповідно і зарплатні висока.
Тут все панове розказують про зарплату в 100 000 доларів - вакансію за якою ледве знайшли.
Можливо не там шукають.
Сьогодні зранку надсилали мені фото з гірськолижного центра поблизу озера Tahoe
https://maps.app.goo.gl/Ym16nMJDnVjpGEhZ8
Фото на трасах не оприлюднюю.
Ski-pass на день 250 (!) доларів.
Щоби мати можливість оплатити такі квитки, треба отримувати те, що я пишу: в рік "500 k$+"
Я розумію: цифра багатьох дратує. Знову вище повторили брехню, розповсюджену мешканцем напівпідвалу в Бучі (а написав той фахівець, oте напівпідвальне знаходиться буцім-то в Києві - бреше і не блимає) про "джуніора з зарплатою" в "500 k$+"
Ні, це не зарплата джуніора - стаж роботи після українського університету 10 років.
Так хіба ж винний? Чи винні брехуни і невдахи по життю?

P.S. Я в захваті від точності формулювань та логіки пана es77.
То про Канаду. Рекомендую перечитати та кожному поставити "+".
Якщо не ставите плюс за РОЗУМНЕ та ЛОГІЧНЕ, то отримаєте в порадники "Наставників", які самі голі та босі.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 13:24

Вибачайте але продублюю цей допис.
Реально пише розумна людина, яка все зважила та продумала.
  es77 написав: Мои "думки" почему вообще Канада:
1. Язык который я уже в какой-то мере знал. Я согласен потратить год-два на то что-бы догнать имеющийся B1-B2 до нормально-комфортного уровня, но учить с нуля немецкий или еще какой-то язык не было ни малейшего желания.
2. Экономически-развитая страна в которой есть богатые природные ресурсы - боюсь, одного немецкого трудолюбия или испанского климата может быть маловато.
3. Иммигрант-френдли страна. (!!!!!!)
4. Понятная и относительно быстрая программа иммиграции.

Почему Эдмонтон:
Отбрасываем сразу Бритиш Коламбию и Онтарио тк пройти там иммиграцию слабо реально, цены на аренду-космические, о покупке своего без наличия работы за 200-300к думать нечего.
Отбрасываем Квебек ибо французский и с иммиграцией маловероятно.
Отбрасываем атлантические провинции тк с вакансиями для меня очень слабо, зарплаты низкие а идти чистить рыбу я пока не готов.
Остается Альберта,Манитоба,Саскачеван.
Из них выбрана Альберта тк здесь хоть какая-то цивилизация, есть горы и куда поехать а не просто тысячи километров степи вокруг. К тому-же есть международные аэропорты от куда можно быстро улететь на отдых или еще куда-то.
- Нормальные (сравнимые с Онтарио ЗП), отсутствует локальный такс.
Эдмонтон - во-первых -это дешевле и по аренде и по покупке. Все еще реально снять 2-3бедрум за 1000 USD (1500CAD). Во вторых - здесь есть масса производств и разных фирмочек где можно найти работу. В третьих - здесь есть украинское консульство (от меня к нему 15 км), что упрощает многие вопросы.
Ничего не имею против Калгари, но там дороже и аренда и покупка жилья, более резкие перепады погоды, меньше технической работы (но больше беловоротничковой - однако на нее еще надо устроиться)
Минусы тоже есть, всегда приходится искать какой-то компромисс.


Грубим шрифтом виділив місця, на які я звернув особливу увагу: все вірно.

Поставити автору "+" ви можете на цій сторінці.
viewtopic.php?f=27&p=5813959#p5813959
Не соромтеся: ГАРНА робота потребує гарної оцінки.
akurt
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