Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Опять-же, не могу сказать за всю Омерику, но после курсов кюэй, мой товарищ и его классмейты нашли работы на примерно 100К в год. С дальнейшим ростом зарплат. Американских естественно.
Из того что я вижу - средняя предлагаемая зарплата Middle Software Developer - примерно 80-100к в год. У Senior - 100-130к. Естественно есть отклонения как в большую так и в меньшую сторону. Из интересного - есть куча вакансий System Administrators, обязанности -типичный any key, зарплата как у Software Developer. О QA ничего не скажу, но в Украине это одна из самых проблемных специальностей с точки зрения устройства на работу. По 500 аппликаций на вакансию за 700$ - норма. Думаю, в Канаде еще хуже. Другое дело что есть Automation QA - так это по факту те-же программисты просто с другим скоупом работы. Senior Automation QA вполне может получать на уровне Senior Software Developer, но там курсами за 3-6 месяцев все не обойдется. Из интересного -есть вакансии Sales Manager на 150к и выше. В общем, рынок и зарплаты совсем не такие как мы привыкли в Украине.
flyman написав:спойлер: Україна в цьому рейтингу посідає 45-те місце, випереджаючи Данію, Фінляндію, Сінгапур та Нову Зеландію. При номінальному курсі ~42 UAH/USD, «паритетний» курс гривні становить чуть більше 10 UAH/USD, тобто всередині країни наша валюта значно «сильніша», ніж здається.
Так і є. Якщо в Україні той кум відчував себе середнім класом заробляючи $1500, то в Німеччині він буде злиднем з $4500. Тому що Західні держави свідомо завищували цінність своєї валюти видаючи з неї такий собі "біткоїн", який постійно росте. Це дає плюси економіці - приплив мігрантів, закриття усіляких малоприбуткових сфер. Тобто щоб нормально жити людям доводиться більше заробляти і відповідно більше працювати - що корисно для країни. Але є і мінуси. Великий обсяг виробництв піде на аутсорс до менш заможних країн. А в зворотньому напрямку потече злочинність, наркотики, торгівля людьми. Бандити ж не грабують бідних - в цьому сенсу нема - вони намагаються потрапити туди де грошей більше.
Ось і виходить що за більшими зарплатами ховається фактична бідність пересічного населення та небезпечні райони з сумнівним контингентом в безкоштовних школах.
В Україні, зрозуміло, що теж є сумнівні школи і депресивні райони. Але заробити на зйомну хату у тому ж Львові і втулити там своїх дітлахів в спеціалізований ліцей з хорошим рейтингом все ж таки набагато легше ніж у Німеччині. Мабуть саме тому, що багато хто виїхав з країни саме з середнього класу - просто звільнивши свої місця для інших. Бо наприклад при Союзі потрапити в якусь нормальну спеціалізовану школу чи поступити в відомий ВИШ на притомний факультет було набагато складніше - просто тому, що людей було більше, а місць менше.
З емігрантами зіграло поганий жарт те, що вони вірили у державу, яка начебто має їх всиновлювати - забезпечувати роботою, мед.обслуговуванням безкоштовним, безкоштовною освітою. Коли в СРСР це все накрилося мідним тазом, то вони зневірилися у ній і у вітчизняних державних інститутах. Але замість того щоб почати розраховувати лише на себе (що не було зайвим і в СРСР) вони чомусь поїхали шукати іншу державу яка би їх всиновила.
Але воно в світі не так працює. Будь-яка держава бере собі на баланс лише тих хто самі не взмозі дати собі раду. Бо ті хто можуть - і так знайдуть собі гроші на життя, освіту дітям і хорошому лікарю заплатить, якщо буде треба - будь-яка держава радше буде намагатися обдерти податками таких людей, аніж влаштовувати їх в себе на посади чи дарувати їм житло. Всі ж інші ж знедолені не мають куди піти окрім як до державних інституцій - тому з них усі ці муніципальні школи і лікарні і збирають. Тобто якщо в вас нема грошей піти до приватного лікаря, то ви підете до муніципальної лікарні, де сидить лікар, в якого рівень знань такий, що йому теж нема куди піти звідти.
Интересный конь в вакууме. В США паблик скулз с хорошим рейтингом намного бывают лучше, чем частные школы. Мой старший после паблик скул с 8/10, учась неплохо, но не блестяще, пошел в частную школу и стал там практически круглым отличником. Объективности ради, должен сказать, что уже проучась в ней несколько лет, стейт тесты его намного выще среднего, ближе к максимуму. А алгебру его отправили учить уже в хайскул. И мы пока не определились в хайскул он пойдет в частную или в паблик. Так что неча гнать на паблик скул. Да, вот если школа, скажем 1\10 или 3\10, то сразу ясно что это отстой. Если хотя-бы 5\10, то можно надеяться на крепкий средний уровень школы. Кстати, там подсчет этих баллов неоднозначный. Например, в городке в Берген каунти НДж, есть очень хорошая паблик скул. Была 8/10, сейчас 7/10. В городке живет преимущественно белое население, в школе цветных ребят менее 3%. Готовы? Сняли 1 балл за то что нет дайверсити. Поверьте мне, я не сильно-бы из-за этого расстроился. И вообще, одной из основных состовляющих этих рейтингов является контингент, который ходит в эти школы. Считается, что одними из лучших учеников являются китайцы и ... выходцы из стран б.союза. Конечно, это не догма. У старшего в классе есть довольно много загорелых учеников. Только...в частную школу отдают те родители детей , которым не пофиг на учебу детей. И одна из афроамериканок в классе ребенка - одна из лучших учениц школы. В то-же время, забрели как-то в неблагополучный район в МакДональдс, сидят трое подростков, лет 12, матерятся на русском, курят. Так что не очень важно какой цвет кожи, а важно в какой семье ребенок растет и в благополучном или нет районе. И это может быть вот буквально за углом. Насчет медицины. Имеет значение страховка. А куда обращаться - дело каждого и принимает или нет доктор/госпиталь эту страховку. Реально, страховка для бедных покрывает самую лучшую медицину.
rjkz написав:Если не секрет, чего туда понесло? Знакомые приехали в Торонто, покрутились пару недель и уехали на Ваше побережье. Муж из-за баранки трака не вылазит, даже спит, хотя работает локал.
Мои "думки" почему вообще Канада: 1. Язык который я уже в какой-то мере знал. Я согласен потратить год-два на то что-бы догнать имеющийся B1-B2 до нормально-комфортного уровня, но учить с нуля немецкий или еще какой-то язык не было ни малейшего желания. 2. Экономически-развитая страна в которой есть богатые природные ресурсы - боюсь, одного немецкого трудолюбия или испанского климата может быть маловато. 3. Иммигрант-френдли страна. 4. Понятная и относительно быстрая программа иммиграции.
Почему Эдмонтон: Отбрасываем сразу Бритиш Коламбию и Онтарио тк пройти там иммиграцию слабо реально, цены на аренду-космические, о покупке своего без наличия работы за 200-300к думать нечего. Отбрасываем Квебек ибо французский и с иммиграцией маловероятно. Отбрасываем атлантические провинции тк с вакансиями для меня очень слабо, зарплаты низкие а идти чистить рыбу я пока не готов. Остается Альберта,Манитоба,Саскачеван. Из них выбрана Альберта тк здесь хоть какая-то цивилизация, есть горы и куда поехать а не просто тысячи километров степи вокруг. К тому-же есть международные аэропорты от куда можно быстро улететь на отдых или еще куда-то. Нормальные (сравнимые с Онтарио ЗП), отсутствует локальный такс. Эдмонтон - во-первых -это дешевле и по аренде и по покупке. Все еще реально снять 2-3бедрум за 1000 USD (1500CAD). Во вторых - здесь есть масса производств и разных фирмочек где можно найти работу. В третьих - здесь есть украинское консульство (от меня к нему 15 км), что упрощает многие вопросы. Ничего не имею против Калгари, но там дороже и аренда и покупка жилья, более резкие перепады погоды, меньше технической работы (но больше беловоротничковой - однако на нее еще надо устроиться)
Минусы тоже есть, всегда приходится искать какой-то компромисс.
Спасибо. Мои знакомые в Бритиш Коламбии, в каком-то маленьком городке. Но при эттом сняли 1бдрм в очень даже цивильном комплексе. За примерно 1500 кад. Я-бы так сказал, что будь такой апартмент в моей локации, то где-то в 3,5 юсд мог-бы затянуть. Честно говоря, уже немного поддастали эти бруклинские хрущобы. Но сорваться в другой штат пока не решаюсь. А за ту стоимость жизни что тут, много где можно получить совсем другое качество. Тоже плюсов и минусов везде хватает. Кстати, тоже готовился на Канаду, но, можно сказать, повезло, что все-таки попал в США. Хотя Ютубом Канадой проникся. Трамп там что-то с бодуна решил присоединить к США.
rjkz написав:Честно говоря, уже немного поддастали эти бруклинские хрущобы. Но сорваться в другой штат пока не решаюсь. А за ту стоимость жизни что тут, много где можно получить совсем другое качество. Тоже плюсов и минусов везде хватает. Кстати, тоже готовился на Канаду, но, можно сказать, повезло, что все-таки попал в США. Хотя Ютубом Канадой проникся.
Дуже правильні думки. Ну не даремно ж найкращим штатом для життя вважається в США саме штат Каліфорнія. Але і там не все так просто: - океан Тихий завжди холодний, на пляжах ви там купатися/плавати не будете. Спортсмени плавають та катаються на дошках. - звідти і ціни на житло високі: навіть якщо їхати в бік кордону з штатом Орегоні - там немає нічого дешевше за 500 000 доларів. Це - за 500 000 доларів щось скромне. А так щось пристойне це 4 500 000 доларів. Щось більш-менш нормальне яке я би те не купив - 1 300 000 - 1 500 000 доларів. АЛЕ КУПУЮТЬ і ЖИВУТЬ. - але відповідно і зарплатні висока. Тут все панове розказують про зарплату в 100 000 доларів - вакансію за якою ледве знайшли. Можливо не там шукають. Сьогодні зранку надсилали мені фото з гірськолижного центра поблизу озера Tahoe https://maps.app.goo.gl/Ym16nMJDnVjpGEhZ8 Фото на трасах не оприлюднюю. Ski-pass на день 250 (!) доларів. Щоби мати можливість оплатити такі квитки, треба отримувати те, що я пишу: в рік "500 k$+" Я розумію: цифра багатьох дратує. Знову вище повторили брехню, розповсюджену мешканцем напівпідвалу в Бучі (а написав той фахівець, oте напівпідвальне знаходиться буцім-то в Києві - бреше і не блимає) про "джуніора з зарплатою" в "500 k$+" Ні, це не зарплата джуніора - стаж роботи після українського університету 10 років. Так хіба ж винний? Чи винні брехуни і невдахи по життю?
P.S. Я в захваті від точності формулювань та логіки пана es77. То про Канаду. Рекомендую перечитати та кожному поставити "+". Якщо не ставите плюс за РОЗУМНЕ та ЛОГІЧНЕ, то отримаєте в порадники "Наставників", які самі голі та босі.
Вибачайте але продублюю цей допис. Реально пише розумна людина, яка все зважила та продумала.
es77 написав: Мои "думки" почему вообще Канада: 1. Язык который я уже в какой-то мере знал. Я согласен потратить год-два на то что-бы догнать имеющийся B1-B2 до нормально-комфортного уровня, но учить с нуля немецкий или еще какой-то язык не было ни малейшего желания. 2. Экономически-развитая страна в которой есть богатые природные ресурсы - боюсь, одного немецкого трудолюбия или испанского климата может быть маловато. 3. Иммигрант-френдли страна.(!!!!!!) 4. Понятная и относительно быстрая программа иммиграции.
Почему Эдмонтон: Отбрасываем сразу Бритиш Коламбию и Онтарио тк пройти там иммиграцию слабо реально, цены на аренду-космические, о покупке своего без наличия работы за 200-300к думать нечего. Отбрасываем Квебек ибо французский и с иммиграцией маловероятно. Отбрасываем атлантические провинции тк с вакансиями для меня очень слабо, зарплаты низкие а идти чистить рыбу я пока не готов. Остается Альберта,Манитоба,Саскачеван. Из них выбрана Альберта тк здесь хоть какая-то цивилизация, есть горы и куда поехать а не просто тысячи километров степи вокруг. К тому-же есть международные аэропорты от куда можно быстро улететь на отдых или еще куда-то. - Нормальные (сравнимые с Онтарио ЗП), отсутствует локальный такс. Эдмонтон - во-первых -это дешевле и по аренде и по покупке. Все еще реально снять 2-3бедрум за 1000 USD (1500CAD). Во вторых - здесь есть масса производств и разных фирмочек где можно найти работу. В третьих - здесь есть украинское консульство (от меня к нему 15 км), что упрощает многие вопросы. Ничего не имею против Калгари, но там дороже и аренда и покупка жилья, более резкие перепады погоды, меньше технической работы (но больше беловоротничковой - однако на нее еще надо устроиться) Минусы тоже есть, всегда приходится искать какой-то компромисс.
Грубим шрифтом виділив місця, на які я звернув особливу увагу: все вірно.
akurt написав:Щоби мати можливість оплатити такі квитки, треба отримувати те, що я пишу: в рік "500 k$+" Я розумію: цифра багатьох дратує. Знову вище повторили брехню, розповсюджену мешканцем напівпідвалу в Бучі (а написав той фахівець, oте напівпідвальне знаходиться буцім-то в Києві - бреше і не блимає) про "джуніора з зарплатою" в "500 k$+" Ні, це не зарплата джуніора - стаж роботи після українського університету 10 років. Так хіба ж винний? Чи винні брехуни і невдахи по життю?
Какие-то у наших эмигрантов странные акценты в их оценке местных зарплат. Зарплаты-то ведь это не показатель уровня жизни - все равно есть бедные и есть богатые. Уровень зарплат это лишь показатель возможностей. Если ты приехал из страны, гду в какой-то сфере зарплаты ниже чем в этой - то логично открывать бизнес и предлагать эти же услуги чуть дешевле, отдавая эту работу на аутсорс. Так во всем мире экономика строилась.
Если же наоборот приезжаешь в страну с низкими доходами - то пытаешься найти там работников результаты труда которых можно продать дороже в твоей стране и уже организовываешь не фирму по сбыту, а производство.
Но довольно странно видеть у людей желание лишь бы не умереть с голоду и не оказаться под мостом. А оно прослеживается во многих интонациях.
akurt написав:Щоби мати можливість оплатити такі квитки, треба отримувати те, що я пишу: в рік "500 k$+" Я розумію: цифра багатьох дратує. Знову вище повторили брехню, розповсюджену мешканцем напівпідвалу в Бучі (а написав той фахівець, oте напівпідвальне знаходиться буцім-то в Києві - бреше і не блимає) про "джуніора з зарплатою" в "500 k$+" Ні, це не зарплата джуніора - стаж роботи після українського університету 10 років. Так хіба ж винний? Чи винні брехуни і невдахи по життю?
Какие-то у наших эмигрантов странные акценты в их оценке местных зарплат. Зарплаты-то ведь это не показатель уровня жизни - все равно есть бедные и есть богатые. Уровень зарплат это лишь показатель возможностей. Если ты приехал из страны, гду в какой-то сфере зарплаты ниже чем в этой - то логично открывать бизнес и предлагать эти же услуги чуть дешевле, отдавая эту работу на аутсорс. Так во всем мире экономика строилась.
Если же наоборот приезжаешь в страну с низкими доходами - то пытаешься найти там работников результаты труда которых можно продать дороже в твоей стране и уже организовываешь не фирму по сбыту, а производство.
Но довольно странно видеть у людей желание лишь бы не умереть с голоду и не оказаться под мостом. А оно прослеживается во многих интонациях.
Коротко кажучи: краще бути ситим ніж голодним, краще бути багатим ніж бідним... ітд...
2587715 написав:Но довольно странно видеть у людей желание лишь бы не умереть с голоду и не оказаться под мостом. А оно прослеживается во многих интонациях.
Потому что это реальность. Владелец бизнеса с доходом 400 зела в год в Украине-смокчет пятиху в месяц в штатах на должности работяги. Владелец мелкого самозанятого бизнеса в Украине с доходом 3-5 зела в месяц- выживает той же специальностью на пана за полторуху в месяц при съемном жилье. порог входа высок, конкуренция аховая.люди здесь себе ниши по 10-15 лет долбили.
akurt написав: Но довольно странно видеть у людей желание лишь бы не умереть с голоду и не оказаться под мостом. А оно прослеживается во многих интонациях.
Спостерігав роки чотири за одним молдаванським автомеханіком, що по грінці виїхав в Штаты. Спочатку іпоашив цілий тиждень, часом по суботам в навіть неділю. Оренда, збирав на перший взнос. Тіли купив будиночок, стабільний відсоток по іпротеці. Фігась, звільняється з роботи, бо власник не захотів цюйому більше 42 дол/год при вартості нормогодини 180 платити. В гаражі свого будинку потихеньку міняє колодки і тп ремонти. На іпотеку вистачає. Ну і добре.