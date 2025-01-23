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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2561256225632564
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:09

  Bolt написав:
  2587715 написав:
  akurt написав:
Но довольно странно видеть у людей желание лишь бы не умереть с голоду и не оказаться под мостом. А оно прослеживается во многих интонациях.

Спостерігав роки чотири за одним молдаванським автомеханіком, що по грінці виїхав в Штаты. Спочатку іпоашив цілий тиждень, часом по суботам в навіть неділю. Оренда, збирав на перший взнос.
Тіли купив будиночок, стабільний відсоток по іпротеці.
Фігась, звільняється з роботи, бо власник не захотів цюйому більше 42 дол/год при вартості нормогодини 180 платити. В гаражі свого будинку потихеньку міняє колодки і тп ремонти. На іпотеку вистачає. Ну і добре.

Тут вже робили висновки - США підходить для еміграції в молодості - або з роботою/контрактом. Все інше - як повезе.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Невже все так погано на заході, і прекрасно в Україні? Ви, наприклад скільки часу живете в ЄС/США? Поділіться своїм досвідом, дуже цікаво.
Дело не в том как называется страна, дело в том чем вы там владеете.

Безземельные дворяне уезжали на чужбину в течении тысячи лет, а вы хоть и не дворянин, но очевидно решили уехать по той же причине?)
2587715
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:30

  BIGor написав:Тут вже робили висновки - США підходить для еміграції в молодості - або з роботою/контрактом. Все інше - як повезе.

В цілому дуже правильна думка та правильна класифікація.
Я би ще додав те, що так сильно - дуже сильно - не люблять учасники форуму: продати бабушатник 3к на Шевченківському в Запоріжжі та оплатити навчання дитини в одному з університетів США.
Абсолютно безпрограшний варіант.

Звісно, як і в кожному Законі, бувають виключення.
Мінімальне виключення: це активна наполеглива робота про яку весь час розказує в своїх репортажах наш українець Віталій Мірошниченко.
Класика: ні освіти, ні кваліфікації, ні дипломів, ні навичок… реальна боротьба за життя, але заради дітей - а другий син народився в США - того варто.

Вищій пілотаж - то син моїх приятелів, Флорида, поставив бізнес так, що на нього працюють українці, щоби в нього було більше грошей. Волонтер і реальний. Зараз мешкає в новому будинку площею в 400 кв. м з власним причалом та виходом до озера по цьому причалу.

А так класифікація вірна.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:34

Сподобалося (цитата):
«Безземельные дворяне уезжали на чужбину в течении тысячи лет».
Треба записати в Записник.
І Карла Маркса, і Фріда Енгельса не додумалися б.
Просто шикарно!
akurt
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