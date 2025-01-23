Bolt написав:
Спостерігав роки чотири за одним молдаванським автомеханіком, що по грінці виїхав в Штаты. Спочатку іпоашив цілий тиждень, часом по суботам в навіть неділю. Оренда, збирав на перший взнос.
Тіли купив будиночок, стабільний відсоток по іпротеці.
Фігась, звільняється з роботи, бо власник не захотів цюйому більше 42 дол/год при вартості нормогодини 180 платити. В гаражі свого будинку потихеньку міняє колодки і тп ремонти. На іпотеку вистачає. Ну і добре.
Тут вже робили висновки - США підходить для еміграції в молодості - або з роботою/контрактом. Все інше - як повезе.