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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 січ, 2025 21:09
Bolt написав: 2587715 написав: akurt написав:
Но довольно странно видеть у людей желание лишь бы не умереть с голоду и не оказаться под мостом. А оно прослеживается во многих интонациях.
Спостерігав роки чотири за одним молдаванським автомеханіком, що по грінці виїхав в Штаты. Спочатку іпоашив цілий тиждень, часом по суботам в навіть неділю. Оренда, збирав на перший взнос.
Тіли купив будиночок, стабільний відсоток по іпротеці.
Фігась, звільняється з роботи, бо власник не захотів цюйому більше 42 дол/год при вартості нормогодини 180 платити. В гаражі свого будинку потихеньку міняє колодки і тп ремонти. На іпотеку вистачає. Ну і добре.
Тут вже робили висновки - США підходить для еміграції в молодості - або з роботою/контрактом. Все інше - як повезе.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 21:15
BIGor написав:
Невже все так погано на заході, і прекрасно в Україні? Ви, наприклад скільки часу живете в ЄС/США? Поділіться своїм досвідом, дуже цікаво.
Дело не в том как называется страна, дело в том чем вы там владеете.
Безземельные дворяне уезжали на чужбину в течении тысячи лет, а вы хоть и не дворянин, но очевидно решили уехать по той же причине?)
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Додано: Чет 23 січ, 2025 21:30
BIGor написав:
Тут вже робили висновки - США підходить для еміграції в молодості - або з роботою/контрактом. Все інше - як повезе.
В цілому дуже правильна думка та правильна класифікація.
Я би ще додав те, що так сильно - дуже сильно - не люблять учасники форуму: продати бабушатник 3к на Шевченківському в Запоріжжі та оплатити навчання дитини в одному з університетів США.
Абсолютно безпрограшний варіант.
Звісно, як і в кожному Законі, бувають виключення.
Мінімальне виключення: це активна наполеглива робота про яку весь час розказує в своїх репортажах наш українець Віталій Мірошниченко.
Класика: ні освіти, ні кваліфікації, ні дипломів, ні навичок… реальна боротьба за життя, але заради дітей - а другий син народився в США - того варто.
Вищій пілотаж - то син моїх приятелів, Флорида, поставив бізнес так, що на нього працюють українці, щоби в нього було більше грошей. Волонтер і реальний. Зараз мешкає в новому будинку площею в 400 кв. м з власним причалом та виходом до озера по цьому причалу.
А так класифікація вірна.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 21:34
Сподобалося (цитата):
«Безземельные дворяне уезжали на чужбину в течении тысячи лет».
Треба записати в Записник.
І Карла Маркса, і Фріда Енгельса не додумалися б.
Просто шикарно!
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Додано: Чет 23 січ, 2025 22:00
es77 написав: rjkz написав:
Если не секрет, чего туда понесло?
Знакомые приехали в Торонто, покрутились пару недель и уехали на Ваше побережье.
Муж из-за баранки трака не вылазит, даже спит, хотя работает локал.
Мои "думки" почему вообще Канада:
1. Язык который я уже в какой-то мере знал. Я согласен потратить год-два на то что-бы догнать имеющийся B1-B2 до нормально-комфортного уровня, но учить с нуля немецкий или еще какой-то язык не было ни малейшего желания.
2. Экономически-развитая страна в которой есть богатые природные ресурсы - боюсь, одного немецкого трудолюбия или испанского климата может быть маловато.
3. Иммигрант-френдли страна.
4. Понятная и относительно быстрая программа иммиграции.
Почему Эдмонтон:
Отбрасываем сразу Бритиш Коламбию и Онтарио тк пройти там иммиграцию слабо реально, цены на аренду-космические, о покупке своего без наличия работы за 200-300к думать нечего.
Отбрасываем Квебек ибо французский и с иммиграцией маловероятно.
Отбрасываем атлантические провинции тк с вакансиями для меня очень слабо, зарплаты низкие а идти чистить рыбу я пока не готов.
Остается Альберта,Манитоба,Саскачеван.
Из них выбрана Альберта тк здесь хоть какая-то цивилизация, есть горы и куда поехать а не просто тысячи километров степи вокруг. К тому-же есть международные аэропорты от куда можно быстро улететь на отдых или еще куда-то.
Нормальные (сравнимые с Онтарио ЗП), отсутствует локальный такс.
Эдмонтон - во-первых -это дешевле и по аренде и по покупке. Все еще реально снять 2-3бедрум за 1000 USD (1500CAD). Во вторых - здесь есть масса производств и разных фирмочек где можно найти работу. В третьих - здесь есть украинское консульство (от меня к нему 15 км), что упрощает многие вопросы.
Ничего не имею против Калгари, но там дороже и аренда и покупка жилья, более резкие перепады погоды, меньше технической работы (но больше беловоротничковой - однако на нее еще надо устроиться)
Минусы тоже есть, всегда приходится искать какой-то компромисс.
Здебiльшого все вiрно, але про iмiграцiю та Онтарiо не згоден.
Емiгрувати треба туди де роботи багато.
Читав по дiагоналi, але здалось що ви з IT.
Так от, в Альтертi IT не так щоб дуже багато.
IT провiнцii: Онтарiо, Брит. колумбiя, Квебек.
В Онтарiо були спец. вибiрки для IT по провiнц. програмi.
Також роботодавець може зробити LMIA що ще накине 50 балiв.
Але таких роботодавцiв бiльше там де IT бiльше, а це знов вищевказанi провiнцii.
Житло не так щоб дуже вiдрiзняеться, 3к будинок/таунхаус можна в Онтарio зняти за 2.5k-3к CAD якщо не в Торонто.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Чет 23 січ, 2025 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 22:05
akurt написав:
Сподобалося (цитата):
«Безземельные дворяне уезжали на чужбину в течении тысячи лет».
Треба записати в Записник.
І Карла Маркса, і Фріда Енгельса не додумалися б.
Просто шикарно!
Погуглите - право первородства (единонаследия по-нашему)
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Додано: Чет 23 січ, 2025 22:40
2587715 написав: BIGor написав:
Невже все так погано на заході, і прекрасно в Україні? Ви, наприклад скільки часу живете в ЄС/США? Поділіться своїм досвідом, дуже цікаво.
Дело не в том как называется страна, дело в том чем вы там владеете.
Безземельные дворяне уезжали на чужбину в течении тысячи лет, а вы хоть и не дворянин, но очевидно решили уехать по той же причине?)
Поділіться краще своєю історією еміграції.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 22:57
2587715 написав:
Дело не в том как называется страна, дело в том чем вы там владеете.
Угу.Лучше быть первым среди последних,чем последним среди первых.
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