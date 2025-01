Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2561256225632564 Додано: Чет 23 січ, 2025 21:09 Bolt написав: 2587715 написав: akurt написав:

Но довольно странно видеть у людей желание лишь бы не умереть с голоду и не оказаться под мостом. А оно прослеживается во многих интонациях. Но довольно странно видеть у людей желание лишь бы не умереть с голоду и не оказаться под мостом. А оно прослеживается во многих интонациях.

Спостерігав роки чотири за одним молдаванським автомеханіком, що по грінці виїхав в Штаты. Спочатку іпоашив цілий тиждень, часом по суботам в навіть неділю. Оренда, збирав на перший взнос.

Тіли купив будиночок, стабільний відсоток по іпротеці.

Фігась, звільняється з роботи, бо власник не захотів цюйому більше 42 дол/год при вартості нормогодини 180 платити. В гаражі свого будинку потихеньку міняє колодки і тп ремонти. На іпотеку вистачає. Ну і добре. Спостерігав роки чотири за одним молдаванським автомеханіком, що по грінці виїхав в Штаты. Спочатку іпоашив цілий тиждень, часом по суботам в навіть неділю. Оренда, збирав на перший взнос.Тіли купив будиночок, стабільний відсоток по іпротеці.Фігась, звільняється з роботи, бо власник не захотів цюйому більше 42 дол/год при вартості нормогодини 180 платити. В гаражі свого будинку потихеньку міняє колодки і тп ремонти. На іпотеку вистачає. Ну і добре.

Тут вже робили висновки - США підходить для еміграції в молодості - або з роботою/контрактом. Все інше - як повезе. BIGor

Додано: Чет 23 січ, 2025 21:15 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Невже все так погано на заході, і прекрасно в Україні? Ви, наприклад скільки часу живете в ЄС/США? Поділіться своїм досвідом, дуже цікаво. Невже все так погано на заході, і прекрасно в Україні? Ви, наприклад скільки часу живете в ЄС/США? Поділіться своїм досвідом, дуже цікаво. Дело не в том как называется страна, дело в том чем вы там владеете.

Безземельные дворяне уезжали на чужбину в течении тысячи лет, а вы хоть и не дворянин, но очевидно решили уехать по той же причине?) 2587715



Безземельные дворяне уезжали на чужбину в течении тысячи лет, а вы хоть и не дворянин, но очевидно решили уехать по той же причине?) Дело не в том как называется страна, дело в том чем вы там владеете.Безземельные дворяне уезжали на чужбину в течении тысячи лет, а вы хоть и не дворянин, но очевидно решили уехать по той же причине?) 2587715

Додано: Чет 23 січ, 2025 21:30 BIGor написав: Тут вже робили висновки - США підходить для еміграції в молодості - або з роботою/контрактом. Все інше - як повезе. Тут вже робили висновки - США підходить для еміграції в молодості - або з роботою/контрактом. Все інше - як повезе.

В цілому дуже правильна думка та правильна класифікація.

Я би ще додав те, що так сильно - дуже сильно - не люблять учасники форуму: продати бабушатник 3к на Шевченківському в Запоріжжі та оплатити навчання дитини в одному з університетів США.

Абсолютно безпрограшний варіант.



Звісно, як і в кожному Законі, бувають виключення.

Мінімальне виключення: це активна наполеглива робота про яку весь час розказує в своїх репортажах наш українець Віталій Мірошниченко.

Класика: ні освіти, ні кваліфікації, ні дипломів, ні навичок… реальна боротьба за життя, але заради дітей - а другий син народився в США - того варто.



Вищій пілотаж - то син моїх приятелів, Флорида, поставив бізнес так, що на нього працюють українці, щоби в нього було більше грошей. Волонтер і реальний. Зараз мешкає в новому будинку площею в 400 кв. м з власним причалом та виходом до озера по цьому причалу.



А так класифікація вірна. akurt

Додано: Чет 23 січ, 2025 21:34 Сподобалося (цитата):

«Безземельные дворяне уезжали на чужбину в течении тысячи лет».

Треба записати в Записник.

І Карла Маркса, і Фріда Енгельса не додумалися б.

Просто шикарно! akurt

Повідомлень: 10488 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3896 раз. Подякували: 1365 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 січ, 2025 22:00 es77 написав: rjkz написав: Если не секрет, чего туда понесло?

Знакомые приехали в Торонто, покрутились пару недель и уехали на Ваше побережье.

Муж из-за баранки трака не вылазит, даже спит, хотя работает локал. Если не секрет, чего туда понесло?Знакомые приехали в Торонто, покрутились пару недель и уехали на Ваше побережье.Муж из-за баранки трака не вылазит, даже спит, хотя работает локал.

Мои "думки" почему вообще Канада:

1. Язык который я уже в какой-то мере знал. Я согласен потратить год-два на то что-бы догнать имеющийся B1-B2 до нормально-комфортного уровня, но учить с нуля немецкий или еще какой-то язык не было ни малейшего желания.

2. Экономически-развитая страна в которой есть богатые природные ресурсы - боюсь, одного немецкого трудолюбия или испанского климата может быть маловато.

3. Иммигрант-френдли страна.

4. Понятная и относительно быстрая программа иммиграции.



Почему Эдмонтон:

Отбрасываем сразу Бритиш Коламбию и Онтарио тк пройти там иммиграцию слабо реально, цены на аренду-космические, о покупке своего без наличия работы за 200-300к думать нечего.

Отбрасываем Квебек ибо французский и с иммиграцией маловероятно.

Отбрасываем атлантические провинции тк с вакансиями для меня очень слабо, зарплаты низкие а идти чистить рыбу я пока не готов.

Остается Альберта,Манитоба,Саскачеван.

Из них выбрана Альберта тк здесь хоть какая-то цивилизация, есть горы и куда поехать а не просто тысячи километров степи вокруг. К тому-же есть международные аэропорты от куда можно быстро улететь на отдых или еще куда-то.

Нормальные (сравнимые с Онтарио ЗП), отсутствует локальный такс.

Эдмонтон - во-первых -это дешевле и по аренде и по покупке. Все еще реально снять 2-3бедрум за 1000 USD (1500CAD). Во вторых - здесь есть масса производств и разных фирмочек где можно найти работу. В третьих - здесь есть украинское консульство (от меня к нему 15 км), что упрощает многие вопросы.

Ничего не имею против Калгари, но там дороже и аренда и покупка жилья, более резкие перепады погоды, меньше технической работы (но больше беловоротничковой - однако на нее еще надо устроиться)



Минусы тоже есть, всегда приходится искать какой-то компромисс. Мои "думки" почему вообще Канада:1. Язык который я уже в какой-то мере знал. Я согласен потратить год-два на то что-бы догнать имеющийся B1-B2 до нормально-комфортного уровня, но учить с нуля немецкий или еще какой-то язык не было ни малейшего желания.2. Экономически-развитая страна в которой есть богатые природные ресурсы - боюсь, одного немецкого трудолюбия или испанского климата может быть маловато.3. Иммигрант-френдли страна.4. Понятная и относительно быстрая программа иммиграции.Почему Эдмонтон:Отбрасываем сразу Бритиш Коламбию и Онтарио тк пройти там иммиграцию слабо реально, цены на аренду-космические, о покупке своего без наличия работы за 200-300к думать нечего.Отбрасываем Квебек ибо французский и с иммиграцией маловероятно.Отбрасываем атлантические провинции тк с вакансиями для меня очень слабо, зарплаты низкие а идти чистить рыбу я пока не готов.Остается Альберта,Манитоба,Саскачеван.Из них выбрана Альберта тк здесь хоть какая-то цивилизация, есть горы и куда поехать а не просто тысячи километров степи вокруг. К тому-же есть международные аэропорты от куда можно быстро улететь на отдых или еще куда-то.Нормальные (сравнимые с Онтарио ЗП), отсутствует локальный такс.Эдмонтон - во-первых -это дешевле и по аренде и по покупке. Все еще реально снять 2-3бедрум за 1000 USD (1500CAD). Во вторых - здесь есть масса производств и разных фирмочек где можно найти работу. В третьих - здесь есть украинское консульство (от меня к нему 15 км), что упрощает многие вопросы.Ничего не имею против Калгари, но там дороже и аренда и покупка жилья, более резкие перепады погоды, меньше технической работы (но больше беловоротничковой - однако на нее еще надо устроиться)Минусы тоже есть, всегда приходится искать какой-то компромисс.



Здебiльшого все вiрно, але про iмiграцiю та Онтарiо не згоден.

Емiгрувати треба туди де роботи багато.

Читав по дiагоналi, але здалось що ви з IT.

Так от, в Альтертi IT не так щоб дуже багато.

IT провiнцii: Онтарiо, Брит. колумбiя, Квебек.

В Онтарiо були спец. вибiрки для IT по провiнц. програмi.

Також роботодавець може зробити LMIA що ще накине 50 балiв.

Але таких роботодавцiв бiльше там де IT бiльше, а це знов вищевказанi провiнцii.

Житло не так щоб дуже вiдрiзняеться, 3к будинок/таунхаус можна в Онтарio зняти за 2.5k-3к CAD якщо не в Торонто. little_wanderer

«Безземельные дворяне уезжали на чужбину в течении тысячи лет».

Треба записати в Записник.

І Карла Маркса, і Фріда Енгельса не додумалися б.

Просто шикарно! Сподобалося (цитата):«Безземельные дворяне уезжали на чужбину в течении тысячи лет».Треба записати в Записник.І Карла Маркса, і Фріда Енгельса не додумалися б.Просто шикарно!

Погуглите - право первородства (единонаследия по-нашему) 2587715

Повідомлень: 135 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 січ, 2025 22:40 2587715 написав: BIGor написав: Невже все так погано на заході, і прекрасно в Україні? Ви, наприклад скільки часу живете в ЄС/США? Поділіться своїм досвідом, дуже цікаво. Невже все так погано на заході, і прекрасно в Україні? Ви, наприклад скільки часу живете в ЄС/США? Поділіться своїм досвідом, дуже цікаво. Дело не в том как называется страна, дело в том чем вы там владеете.



Безземельные дворяне уезжали на чужбину в течении тысячи лет, а вы хоть и не дворянин, но очевидно решили уехать по той же причине?) Дело не в том как называется страна, дело в том чем вы там владеете.Безземельные дворяне уезжали на чужбину в течении тысячи лет, а вы хоть и не дворянин, но очевидно решили уехать по той же причине?)

Поділіться краще своєю історією еміграції. Поділіться краще своєю історією еміграції. BIGor

Додано: Чет 23 січ, 2025 22:57 2587715 написав: Дело не в том как называется страна, дело в том чем вы там владеете. Дело не в том как называется страна, дело в том чем вы там владеете.

Угу.Лучше быть первым среди последних,чем последним среди первых. Господар Вельзевула



Угу.Лучше быть первым среди последних,чем последним среди первых. Угу.Лучше быть первым среди последних,чем последним среди первых. Господар Вельзевула

