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#<1 ... 2562256325642565 Додано: П'ят 24 січ, 2025 01:08 2587715 написав: BIGor написав: Ви починаєте робити правильні висновки - рухатись всім треба туди де можна заробити більше грошей і в розвинені країни.



До речі, навіть великі політики в США чи ЄС не мають і частини що мають судді в Україні Ви починаєте робити правильні висновки - рухатись всім треба туди де можна заробити більше грошей і в розвинені країни.До речі, навіть великі політики в США чи ЄС не мають і частини що мають судді в Україні Це брехня. Україна - друга країна в світі за індексом Джинні (розрив доходів між бідними та багатими). Вище лише Словакія. Тобто в Україні люди в середньому живуть достатньо рівно. Якщо і є перекоси, то не такі як в штатах, що пів Детройту в коробках живе, а декілька сімей усіма хмарочосами міста володіють.



Такщо усі ці розповіді про наших судей це як мисливські байки. Щось десь там поцупили, якусь квартирку чи підвальчик під комарцію, але не так щоб флот яхт і джетів мати лише тому що дід в змові проти Кенеді участь приймав. Це брехня. Україна - друга країна в світі за індексом Джинні (розрив доходів між бідними та багатими). Вище лише Словакія. Тобто в Україні люди в середньому живуть достатньо рівно. Якщо і є перекоси, то не такі як в штатах, що пів Детройту в коробках живе, а декілька сімей усіма хмарочосами міста володіють.Такщо усі ці розповіді про наших судей це як мисливські байки. Щось десь там поцупили, якусь квартирку чи підвальчик під комарцію, але не так щоб флот яхт і джетів мати лише тому що дід в змові проти Кенеді участь приймав.

Погоджуюсь.

Це в Україну перелазять через забор мігранти за середньо крутим життям по індексу Джинні. А з США тікають через річки і гори.

Это наши пенсионеры ездят на острова, а пенсионеры сша питаются на мусорниках и собирают пустые бутылки.

Моя бабуля с рабочим стажем 50 лет, герой труда, не может рассчитаться даже за комуналку. Я оплачиваю. Тот, кому государство не даст пенсии вообще Погоджуюсь.Це в Україну перелазять через забор мігранти за середньо крутим життям по індексу Джинні. А з США тікають через річки і гори.Это наши пенсионеры ездят на острова, а пенсионеры сша питаются на мусорниках и собирают пустые бутылки.Моя бабуля с рабочим стажем 50 лет, герой труда, не может рассчитаться даже за комуналку. Я оплачиваю. Тот, кому государство не даст пенсии вообще Бетон

Повідомлень: 4416 З нами з: 17.12.22 Подякував: 124 раз. Подякували: 307 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 01:53 BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: німецького пенсіонера ІТ-шника який в цей час не буде вилазити з трансаталнтичних круїзів.... німецького пенсіонера ІТ-шника який в цей час не буде вилазити з трансаталнтичних круїзів....



Вся Німеччина після пенсії або подорожує або сидить по "недоступним" ресторанам-барам. Мало того, в них ще термін життя набагато довший ніж в українців... Вся Німеччина після пенсії або подорожує або сидить по "недоступним"ресторанам-барам. Мало того, в них ще термін життя набагато довший ніж в українців...



Знакомый дядька, 72 года, на пенсии, но бодрячок, ездил в Германию, говорит, шара, в ресторане ужин на 2-х 40 долларов.

У нас тут зайти взять с собой фастфуд, обычно долларов 60-80 выходит. Правда, нагружаемся редко, но изрядно. В Бургер Кинг бургеры с котлетами на гриле - отменные.

И да, тот дядька с женой раза 4 в год ездит отдыхать, преимущественно в Европу.

Жена работала гидом по США и Канаде, то Северной Америки им уже хватило. Знакомый дядька, 72 года, на пенсии, но бодрячок, ездил в Германию, говорит, шара, в ресторане ужин на 2-х 40 долларов.У нас тут зайти взять с собой фастфуд, обычно долларов 60-80 выходит. Правда, нагружаемся редко, но изрядно. В Бургер Кинг бургеры с котлетами на гриле - отменные.И да, тот дядька с женой раза 4 в год ездит отдыхать, преимущественно в Европу.Жена работала гидом по США и Канаде, то Северной Америки им уже хватило. rjkz

Повідомлень: 17030 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8461 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 01:58 2587715 написав: konstantin kirovograd написав: ну так и в зимбабве какой-то воришка чиновник живёт лучше немецкого чиновника---ну это же не значит что зимбабве круче германии. ну так и в зимбабве какой-то воришка чиновник живёт лучше немецкого чиновника---ну это же не значит что зимбабве круче германии. Однако и в Зимбабве и в Германии по улицам бегают толпы бармалеев с ножами, а в Украине пока только на оккупированной части Однако и в Зимбабве и в Германии по улицам бегают толпы бармалеев с ножами, а в Украине пока только на оккупированной части



А шо в Киеве уже порядок навели?

При мне опасными районами были Троя, Отрадный, Борщага (особенно Южная), Мышеловка, ДВРЗ.

Как-то из дробовика по проходящему скоростному трамваю шмальнули, на конечной автобуса на Лесном, пенса за замечание что курение в обшественном месте запрещено, ножом пырнули. Где-то на Окружной в генделе во время пьяных "А ты кто такой?" гранату взорвали. А шо в Киеве уже порядок навели?При мне опасными районами были Троя, Отрадный, Борщага (особенно Южная), Мышеловка, ДВРЗ.Как-то из дробовика по проходящему скоростному трамваю шмальнули, на конечной автобуса на Лесном, пенса за замечание что курение в обшественном месте запрещено, ножом пырнули. Где-то на Окружной в генделе во время пьяных "А ты кто такой?" гранату взорвали. rjkz

Повідомлень: 17030 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8461 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 02:11 2587715 написав: BIGor написав: 2587715 написав: В Україні вас ніхто не примушує працювати на Ахмєтова - ви можете відкрити власний бізнес і найняти людей, які будуть працювати вже на вас. В Німеччині то зробити буде набагато складніше. Справа не в грошах, справа в тому газда ви чи наймит В Україні вас ніхто не примушує працювати на Ахмєтова - ви можете відкрити власний бізнес і найняти людей, які будуть працювати вже на вас. В Німеччині то зробити буде набагато складніше. Справа не в грошах, справа в тому газда ви чи наймит

Ну хай хто в Україні займаються бізнесом і лишаються. Мені до них чого? Ну хай хто в Україні займаються бізнесом і лишаються. Мені до них чого?

Ну от ви поїхали собі. У країну, де все розподілено без вас. Де усі ніши зайняті місцевими газдами, чи тими хто з ФРН з грошима зайшов. Чи будуть зайняті тими в кого є капітал на це. Де щоб відкрити бізнес треба мати активів на добрий штат юристів, які вас будуть захищати від позовів робітника який на олівці послизнувся.



Тобто ви поїхали бути наймитом. Таким якими і ваші прадіди 1000 років були. А в Україні вперше за 1000 років в цей час відкрилась можливість самому стати газдою і найняти собі наймитів. Причому не за конські гроші і без ризику, що вони тебе по судах затаскають.



Така можливість не буде вічною. Скоро все це зачиниться - зарплати вирівняються з європейськими. Ті хто створив якусь прибуткову структуру буде багатіти, а усі інші жити від зарплати до зарплати - витрачаючи більшу частину на страховки, податки, моргіджи, кредити за освіту і т.п.



І вас не встидає від того що вперше за 1000 років вам одному лише з усіх ваших предків і нащадків випала можливість змінити свій соціальний статус, а ви замість цього вибрали ковбасу? Ну от ви поїхали собі. У країну, де все розподілено без вас. Де усі ніши зайняті місцевими газдами, чи тими хто з ФРН з грошима зайшов. Чи будуть зайняті тими в кого є капітал на це. Де щоб відкрити бізнес треба мати активів на добрий штат юристів, які вас будуть захищати від позовів робітника який на олівці послизнувся.Тобто ви поїхали бути наймитом. Таким якими і ваші прадіди 1000 років були. А в Україні вперше за 1000 років в цей час відкрилась можливість самому стати газдою і найняти собі наймитів. Причому не за конські гроші і без ризику, що вони тебе по судах затаскають.Така можливість не буде вічною. Скоро все це зачиниться - зарплати вирівняються з європейськими. Ті хто створив якусь прибуткову структуру буде багатіти, а усі інші жити від зарплати до зарплати - витрачаючи більшу частину на страховки, податки, моргіджи, кредити за освіту і т.п.І вас не встидає від того що вперше за 1000 років вам одному лише з усіх ваших предків і нащадків випала можливість змінити свій соціальний статус, а ви замість цього вибрали ковбасу?





Что курим? Что курим? rjkz

Повідомлень: 17030 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8461 раз. Подякували: 5329 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2562256325642565 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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