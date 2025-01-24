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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:09
Gastarbaiter написав:
40 доларов на двоих даже в Кракове впритык будет.
От подобаються такі висловлювання. Навіть в Ужгороді є ресторани де за 40 на 2 буде +/- нормально, а є такі - що це чисто на каву з колачом.
Це як коли питають "скільки витрачаєш на комуналку". І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було 450 кВт*год, а холодної води 5 м3 то дрібниці.
А ось в кума в Берліні витрати 500 кВт*год електроенергії, але води 26 м3, з яких 9 - гарячої.
А родичі в селі плачуть, що в них аж цілих 150 кВт*год електроенергії водний насос накрутив і 200 м3 газу пішло на обігрів хати.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 24 січ, 2025 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:12
Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав:
40 доларов на двоих даже в Кракове впритык будет.
От подобаються такі висловлювання. Навіть в Ужгороді є ресторани де за 40 на 2 буде +/- нормально, а є такі - що це чисто на каву з колачом.
Це як коли питають "скільки витрачаєш на комуналку". І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було 450 кВт*год, а холодної води 5 м3 то дрібниці.
А ось в кума в Берліні витрати 500 кВт*год електроенергії, але води 26 м3, з яких 9 - гарячої.
А родичі в селі плачуть, що в них аж цілих 100 кВт*год електроенергії нагоріло і 200 м3 газу.
26 тон води за місяць? Скільки там сімʼя?
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:15
Faceless написав:
Скільки там сімʼя?
Чоловік, дружина і 3 дочки (13, 2 і 1 роки)
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:15
Начальник - смывать то и мыться же надо, так?
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