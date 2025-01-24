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#<1 ... 2563256425652566 Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:09 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: 40 доларов на двоих даже в Кракове впритык будет. 40 доларов на двоих даже в Кракове впритык будет.

От подобаються такі висловлювання. Навіть в Ужгороді є ресторани де за 40 на 2 буде +/- нормально, а є такі - що це чисто на каву з колачом.

Це як коли питають "скільки витрачаєш на комуналку". І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було 450 кВт*год, а холодної води 5 м3 то дрібниці.

А ось в кума в Берліні витрати 500 кВт*год електроенергії, але води 26 м3, з яких 9 - гарячої.

А родичі в селі плачуть, що в них аж цілих 150 кВт*год електроенергії водний насос накрутив і 200 м3 газу пішло на обігрів хати. От подобаються такі висловлювання. Навіть в Ужгороді є ресторани де за 40 на 2 буде +/- нормально, а є такі - що це чисто на каву з колачом.Це як коли питають "скільки витрачаєш на комуналку". І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було 450 кВт*год, а холодної води 5 м3 то дрібниці.А ось в кума в Берліні витрати 500 кВт*год електроенергії, але води 26 м3, з яких 9 - гарячої.А родичі в селі плачуть, що в них аж цілих 150 кВт*год електроенергії водний насос накрутив і 200 м3 газу пішло на обігрів хати. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 24 січ, 2025 13:13, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4808 З нами з: 29.07.22 Подякував: 785 раз. Подякували: 581 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:12 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: 40 доларов на двоих даже в Кракове впритык будет. 40 доларов на двоих даже в Кракове впритык будет.

От подобаються такі висловлювання. Навіть в Ужгороді є ресторани де за 40 на 2 буде +/- нормально, а є такі - що це чисто на каву з колачом.

Це як коли питають "скільки витрачаєш на комуналку". І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було 450 кВт*год, а холодної води 5 м3 то дрібниці.

А ось в кума в Берліні витрати 500 кВт*год електроенергії, але води 26 м3, з яких 9 - гарячої.

А родичі в селі плачуть, що в них аж цілих 100 кВт*год електроенергії нагоріло і 200 м3 газу. От подобаються такі висловлювання. Навіть в Ужгороді є ресторани де за 40 на 2 буде +/- нормально, а є такі - що це чисто на каву з колачом.Це як коли питають "скільки витрачаєш на комуналку". І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було 450 кВт*год, а холодної води 5 м3 то дрібниці.А ось в кума в Берліні витрати 500 кВт*год електроенергії, але води 26 м3, з яких 9 - гарячої.А родичі в селі плачуть, що в них аж цілих 100 кВт*год електроенергії нагоріло і 200 м3 газу. 26 тон води за місяць? Скільки там сімʼя? 26 тон води за місяць? Скільки там сімʼя? Faceless

Модератор Повідомлень: 35666 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1463 раз. Подякували: 8125 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:15 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Скільки там сімʼя? Скільки там сімʼя?

Чоловік, дружина і 3 дочки (13, 2 і 1 роки) Чоловік, дружина і 3 дочки (13, 2 і 1 роки) Дюрі-бачі

Повідомлень: 4808 З нами з: 29.07.22 Подякував: 785 раз. Подякували: 581 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:15 Re: Еміграція, заробітчанство Начальник - смывать то и мыться же надо, так? барабашов

Повідомлень: 4750 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2563256425652566 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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