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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2563256425652566
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  Gastarbaiter написав:40 доларов на двоих даже в Кракове впритык будет.

От подобаються такі висловлювання. Навіть в Ужгороді є ресторани де за 40 на 2 буде +/- нормально, а є такі - що це чисто на каву з колачом.
Це як коли питають "скільки витрачаєш на комуналку". І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було 450 кВт*год, а холодної води 5 м3 то дрібниці.
А ось в кума в Берліні витрати 500 кВт*год електроенергії, але води 26 м3, з яких 9 - гарячої.
А родичі в селі плачуть, що в них аж цілих 150 кВт*год електроенергії водний насос накрутив і 200 м3 газу пішло на обігрів хати.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 24 січ, 2025 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:12

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  Gastarbaiter написав:40 доларов на двоих даже в Кракове впритык будет.

От подобаються такі висловлювання. Навіть в Ужгороді є ресторани де за 40 на 2 буде +/- нормально, а є такі - що це чисто на каву з колачом.
Це як коли питають "скільки витрачаєш на комуналку". І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було 450 кВт*год, а холодної води 5 м3 то дрібниці.
А ось в кума в Берліні витрати 500 кВт*год електроенергії, але води 26 м3, з яких 9 - гарячої.
А родичі в селі плачуть, що в них аж цілих 100 кВт*год електроенергії нагоріло і 200 м3 газу.
26 тон води за місяць? Скільки там сімʼя?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Скільки там сімʼя?

Чоловік, дружина і 3 дочки (13, 2 і 1 роки)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:15

Re: Еміграція, заробітчанство

Начальник - смывать то и мыться же надо, так?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:59

Re: Еміграція, заробітчанство

В Европе почти везде за воду раз в квартал платится (за 3 месяца). В Германии вроде тоже. Так что 26 кубов скорей всего за 3 месяца - 9 в месяц похоже на правду, у меня такой же расход на 4х.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:В Европе почти везде за воду раз в квартал платится (за 3 месяца). В Германии вроде тоже. Так что 26 кубов скорей всего за 3 месяца - 9 в месяц похоже на правду, у меня такой же расход на 4х.

Це витрати за місяць. Один куб - це всього 4-5 разів ванну прийняти. А от в мене нема ванни фізично, тільки душ.
Основний месидж в тому, що в кожного свої потреби.

  slonomag написав:В Европе почти везде за воду раз в квартал платится (за 3 месяца).

Можливо й так, кум щомісяця знімає показники і передає управляючій компанії, а так контролер має раз в рік звірити все.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було 450 кВт*год, а холодної води 5 м3 то дрібниці.
А ось в кума в Берліні витрати 500 кВт*год електроенергії

Що Ви робите з тією ел. енергією? В нас на 2-х 70 кВт*год завжди виходить - я не знаю куди її можна більше витрачати....
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:46

Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було 450 кВт*год, а холодної води 5 м3 то дрібниці.
А ось в кума в Берліні витрати 500 кВт*год електроенергії

Що Ви робите з тією ел. енергією? В нас на 2-х 70 кВт*год завжди виходить - я не знаю куди її можна більше витрачати....
Електро плита і бойлер - десь майже стільки ж і виходить
А от як у вас 70 виходить- це що, тільки холодильник і освітлення, більше нічого?
Одне тільки робоче місце приблизно 20 споживає в місяць
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:48

  Дюрі-бачі написав:
  Gastarbaiter написав:40 доларов на двоих даже в Кракове впритык будет.

От подобаються такі висловлювання. Навіть в Ужгороді є ресторани де за 40 на 2 буде +/- нормально, а є такі - що це чисто на каву з колачом.

Я кажу про прості заклади. Паста/піца 8-10 дол., супчик 4-5 дол., салатик 4-5 дол., кава 4-5 дол., пиво 3-4 дол., десерт 4-5 дол. Це не стейк-хауси з 20-25 дол. за шматок м'яса, не заклади з зірками Мішлен. Звичайні собі ресторанчики.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Особисто в мене:
200 кВат*год - опалення
120 - бойлер
50 - холодильнк і камера
50 - комп'ютер
15 - пральна машина
15 - освітлення
Дюрі-бачі
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