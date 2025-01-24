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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:09
Gastarbaiter написав:
40 доларов на двоих даже в Кракове впритык будет.
От подобаються такі висловлювання. Навіть в Ужгороді є ресторани де за 40 на 2 буде +/- нормально, а є такі - що це чисто на каву з колачом.
Це як коли питають "скільки витрачаєш на комуналку". І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було 450 кВт*год, а холодної води 5 м3 то дрібниці.
А ось в кума в Берліні витрати 500 кВт*год електроенергії, але води 26 м3, з яких 9 - гарячої.
А родичі в селі плачуть, що в них аж цілих 150 кВт*год електроенергії водний насос накрутив і 200 м3 газу пішло на обігрів хати.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 24 січ, 2025 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:12
Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав:
40 доларов на двоих даже в Кракове впритык будет.
От подобаються такі висловлювання. Навіть в Ужгороді є ресторани де за 40 на 2 буде +/- нормально, а є такі - що це чисто на каву з колачом.
Це як коли питають "скільки витрачаєш на комуналку". І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було 450 кВт*год, а холодної води 5 м3 то дрібниці.
А ось в кума в Берліні витрати 500 кВт*год електроенергії, але води 26 м3, з яких 9 - гарячої.
А родичі в селі плачуть, що в них аж цілих 100 кВт*год електроенергії нагоріло і 200 м3 газу.
26 тон води за місяць? Скільки там сімʼя?
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Faceless
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:15
Faceless написав:
Скільки там сімʼя?
Чоловік, дружина і 3 дочки (13, 2 і 1 роки)
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:15
Начальник - смывать то и мыться же надо, так?
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барабашов
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:59
В Европе почти везде за воду раз в квартал платится (за 3 месяца). В Германии вроде тоже. Так что 26 кубов скорей всего за 3 месяца - 9 в месяц похоже на правду, у меня такой же расход на 4х.
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slonomag
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 14:02
slonomag написав:
В Европе почти везде за воду раз в квартал платится (за 3 месяца). В Германии вроде тоже. Так что 26 кубов скорей всего за 3 месяца - 9 в месяц похоже на правду, у меня такой же расход на 4х.
Це витрати за місяць. Один куб - це всього 4-5 разів ванну прийняти. А от в мене нема ванни фізично, тільки душ.
Основний месидж в тому, що в кожного свої потреби.
slonomag написав:
В Европе почти везде за воду раз в квартал платится (за 3 месяца).
Можливо й так, кум щомісяця знімає показники і передає управляючій компанії, а так контролер має раз в рік звірити все.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:29
Дюрі-бачі написав:
І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було 450 кВт*год
, а холодної води 5 м3 то дрібниці.
А ось в кума в Берліні витрати 500 кВт*год
електроенергії
Що Ви робите з тією ел. енергією? В нас на 2-х 70 кВт*год
завжди виходить - я не знаю куди її можна більше витрачати....
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BIGor
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:46
BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було 450 кВт*год
, а холодної води 5 м3 то дрібниці.
А ось в кума в Берліні витрати 500 кВт*год
електроенергії
Що Ви робите з тією ел. енергією? В нас на 2-х 70 кВт*год
завжди виходить - я не знаю куди її можна більше витрачати....
Електро плита і бойлер - десь майже стільки ж і виходить
А от як у вас 70 виходить- це що, тільки холодильник і освітлення, більше нічого?
Одне тільки робоче місце приблизно 20 споживає в місяць
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:48
Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав:
40 доларов на двоих даже в Кракове впритык будет.
От подобаються такі висловлювання. Навіть в Ужгороді є ресторани де за 40 на 2 буде +/- нормально, а є такі - що це чисто на каву з колачом.
Я кажу про прості заклади. Паста/піца 8-10 дол., супчик 4-5 дол., салатик 4-5 дол., кава 4-5 дол., пиво 3-4 дол., десерт 4-5 дол. Це не стейк-хауси з 20-25 дол. за шматок м'яса, не заклади з зірками Мішлен. Звичайні собі ресторанчики.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:49
Особисто в мене:
200 кВт*год - опалення, може бути від 0 до 400 і може й більше, залежно від погоди і опалення сусідів...
120 - бойлер
50 - холодильник і камера
50 - комп'ютер
15 - пральна машина
15 - освітлення
У кума нема бойлера і опалення, але є посудомийна машинка , електроплита, постійне прасування пеленок, фен...
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Дюрі-бачі
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