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#<1 ... 2564256525662567 Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:31 Faceless написав: BIGor написав: Дюрі-бачі написав: І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було 450 кВт*год, а холодної води 5 м3 то дрібниці.

А ось в кума в Берліні витрати 500 кВт*год електроенергії І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було, а холодної води 5 м3 то дрібниці.А ось в кума в Берліні витратиелектроенергії

Що Ви робите з тією ел. енергією? В нас на 2-х 70 кВт*год завжди виходить - я не знаю куди її можна більше витрачати.... Що Ви робите з тією ел. енергією? В нас на 2-хзавжди виходить - я не знаю куди її можна більше витрачати.... Електро плита і бойлер - десь майже стільки ж і виходить

А от як у вас 70 виходить- це що, тільки холодильник і освітлення, більше нічого?

Одне тільки робоче місце приблизно 20 споживає в місяць Електро плита і бойлер - десь майже стільки ж і виходитьА от як у вас 70 виходить- це що, тільки холодильник і освітлення, більше нічого?Одне тільки робоче місце приблизно 20 споживає в місяць

Освітлення, індукційнв плита, мікрохвильовка, холодильник, чайник, кавоварка, тостер, мультиварка + ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома. Освітлення, індукційнв плита, мікрохвильовка, холодильник, чайник, кавоварка, тостер, мультиварка + ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома. BIGor

Повідомлень: 9781 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1405 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:35 rjkz написав: 2587715 написав: konstantin kirovograd написав: ну так и в зимбабве какой-то воришка чиновник живёт лучше немецкого чиновника---ну это же не значит что зимбабве круче германии. ну так и в зимбабве какой-то воришка чиновник живёт лучше немецкого чиновника---ну это же не значит что зимбабве круче германии. Однако и в Зимбабве и в Германии по улицам бегают толпы бармалеев с ножами, а в Украине пока только на оккупированной части Однако и в Зимбабве и в Германии по улицам бегают толпы бармалеев с ножами, а в Украине пока только на оккупированной части



А шо в Киеве уже порядок навели?

При мне опасными районами были Троя, Отрадный, Борщага (особенно Южная), Мышеловка, ДВРЗ.

Как-то из дробовика по проходящему скоростному трамваю шмальнули, на конечной автобуса на Лесном, пенса за замечание что курение в обшественном месте запрещено, ножом пырнули. Где-то на Окружной в генделе во время пьяных "А ты кто такой?" гранату взорвали. А шо в Киеве уже порядок навели?При мне опасными районами были Троя, Отрадный, Борщага (особенно Южная), Мышеловка, ДВРЗ.Как-то из дробовика по проходящему скоростному трамваю шмальнули, на конечной автобуса на Лесном, пенса за замечание что курение в обшественном месте запрещено, ножом пырнули. Где-то на Окружной в генделе во время пьяных "А ты кто такой?" гранату взорвали.

В Нью-Йорке целых пять дней ни в кого не стреляли насмерть. Это случилось впервые за 30 лет, сообщили в полиции города В Нью-Йорке целых пять дней ни в кого не стреляли насмерть. Это случилось впервые за 30 лет, сообщили в полиции города 2587715

Повідомлень: 138 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:39 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: 50 - комп'ютер 50 - комп'ютер

У Вас один компьютер жре майже стільки ж скільки в нас 3 лептопи + все хозяйство.... дуже дивно. У Вас один компьютер жре майже стільки ж скільки в нас 3 лептопи + все хозяйство.... дуже дивно. BIGor

Повідомлень: 9781 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1405 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:45 2587715

может теперь и метро облогородят konstantin kirovograd

Повідомлень: 1425 З нами з: 20.01.09 Подякував: 55 раз. Подякували: 250 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:09 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Дюрі-бачі написав: 50 - комп'ютер 50 - комп'ютер

У Вас один компьютер жре майже стільки ж скільки в нас 3 лептопи + все хозяйство.... дуже дивно. У Вас один компьютер жре майже стільки ж скільки в нас 3 лептопи + все хозяйство.... дуже дивно. В мене робочий стіл (два ноути, монітори, всілякі дрібниці) споживає приблизно 30 кВт*год в міс.

Можливо ви в Польщі з офісу працюєте, тому й споживаєте менше В мене робочий стіл (два ноути, монітори, всілякі дрібниці) споживає приблизно 30 кВт*год в міс.Можливо ви в Польщі з офісу працюєте, тому й споживаєте менше Faceless

Модератор Повідомлень: 35668 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1463 раз. Подякували: 8125 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:25 Re: Еміграція, заробітчанство Да ну 400-500 киловат в месяц это нормально работая из дома.



2 компа, телевизор весь день (то музыка какая-то на фоне играет, то дети смотрят), бойлер, плита, духовка, холодильник, посудомойка, стиралка и тд - оно все около 300 киловат дает в месяц + кондеры еще около 150 киловат съедают, летом на холод, зимой на тепло.



У меня этот диапазон 400-500 киловат уже лет 10 наверное, хотя я за это время уже успел 5 квартир сменить (2 в Украине и 3 в Испании), тоесть грешить на то что техника фиговая и не экономная нет смысла - техника везде разная была и все равно оно +/- тоже самое выходит. Ну может в Украине чуток меньше было так как там я все сам покупал и старался класс повыше брать, а не всякие D, G, E. Но это все равно экономия на уровне 20%, не в разы.



А вот 26 кубов воды это конечно интересно... Я не представляю как можно столько тратить. У меня за всю жизнь было максимум 13 или 14 кубов за месяц, и то только из-за того что меня не было дома 2 недели и унитаз поломался - лил воду все это время. А так 8-10 кубов максимум даже с ежедневной стиркой и теми же ваннами... slonomag Повідомлень: 604 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2564256525662567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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