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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:31
Faceless написав: BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
І от кажу я, що в мене взимку основні витрати на електроенергію, в грудні було 450 кВт*год
, а холодної води 5 м3 то дрібниці.
А ось в кума в Берліні витрати 500 кВт*год
електроенергії
Що Ви робите з тією ел. енергією? В нас на 2-х 70 кВт*год
завжди виходить - я не знаю куди її можна більше витрачати....
Електро плита і бойлер - десь майже стільки ж і виходить
А от як у вас 70 виходить- це що, тільки холодильник і освітлення, більше нічого?
Одне тільки робоче місце приблизно 20 споживає в місяць
Освітлення, індукційнв плита, мікрохвильовка, холодильник, чайник, кавоварка, тостер, мультиварка + ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:35
В Нью-Йорке целых пять дней ни в кого не стреляли насмерть. Это случилось впервые за 30 лет, сообщили в полиции города
rjkz написав: 2587715 написав: konstantin kirovograd написав:
ну так и в зимбабве какой-то воришка чиновник живёт лучше немецкого чиновника---ну это же не значит что зимбабве круче германии.
Однако и в Зимбабве и в Германии по улицам бегают толпы бармалеев с ножами, а в Украине пока только на оккупированной части
А шо в Киеве уже порядок навели?
При мне опасными районами были Троя, Отрадный, Борщага (особенно Южная), Мышеловка, ДВРЗ.
Как-то из дробовика по проходящему скоростному трамваю шмальнули, на конечной автобуса на Лесном, пенса за замечание что курение в обшественном месте запрещено, ножом пырнули. Где-то на Окружной в генделе во время пьяных "А ты кто такой?" гранату взорвали.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:39
Дюрі-бачі написав:
50 - комп'ютер
У Вас один компьютер жре майже стільки ж скільки в нас 3 лептопи + все хозяйство.... дуже дивно.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:45
2587715
может теперь и метро облогородят
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:09
BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
50 - комп'ютер
У Вас один компьютер жре майже стільки ж скільки в нас 3 лептопи + все хозяйство.... дуже дивно.
В мене робочий стіл (два ноути, монітори, всілякі дрібниці) споживає приблизно 30 кВт*год в міс.
Можливо ви в Польщі з офісу працюєте, тому й споживаєте менше
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:25
Да ну 400-500 киловат в месяц это нормально работая из дома.
2 компа, телевизор весь день (то музыка какая-то на фоне играет, то дети смотрят), бойлер, плита, духовка, холодильник, посудомойка, стиралка и тд - оно все около 300 киловат дает в месяц + кондеры еще около 150 киловат съедают, летом на холод, зимой на тепло.
У меня этот диапазон 400-500 киловат уже лет 10 наверное, хотя я за это время уже успел 5 квартир сменить (2 в Украине и 3 в Испании), тоесть грешить на то что техника фиговая и не экономная нет смысла - техника везде разная была и все равно оно +/- тоже самое выходит. Ну может в Украине чуток меньше было так как там я все сам покупал и старался класс повыше брать, а не всякие D, G, E. Но это все равно экономия на уровне 20%, не в разы.
А вот 26 кубов воды это конечно интересно... Я не представляю как можно столько тратить. У меня за всю жизнь было максимум 13 или 14 кубов за месяц, и то только из-за того что меня не было дома 2 недели и унитаз поломался - лил воду все это время. А так 8-10 кубов максимум даже с ежедневной стиркой и теми же ваннами...
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