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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2565256625672568
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:29

  wild.tomcat написав:
  BIGor написав:[
Освітлення, індукційнв плита, мікрохвильовка, холодильник, чайник, кавоварка, тостер, мультиварка + ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома.


аж стало цікаво, як зі всім цим можна вкластися в 70квт*год. бачу лише один варіант - не вмикати :D

Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:30

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:50 - комп'ютер

У Вас один компьютер жре майже стільки ж скільки в нас 3 лептопи + все хозяйство.... дуже дивно. :shock:
В мене робочий стіл (два ноути, монітори, всілякі дрібниці) споживає приблизно 30 кВт*год в міс.
Тільки один холодильник не менше 20 споживає.
Можливо ви в Польщі з офісу працюєте, тому й споживаєте менше

Ні, вдвох здому працюємо.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати.

Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.

В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 24 січ, 2025 19:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:37

  BIGor написав:
  wild.tomcat написав:
  BIGor написав:[
Освітлення, індукційнв плита, мікрохвильовка, холодильник, чайник, кавоварка, тостер, мультиварка + ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома.


аж стало цікаво, як зі всім цим можна вкластися в 70квт*год. бачу лише один варіант - не вмикати :D

Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор.


еміграція так на психіку впливає, що відразу бикувати і людям хамити починаєте? за свої "мозгі" перейматеся, економіст....
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