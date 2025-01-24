Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2565256625672568 Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:29 wild.tomcat написав: BIGor написав: [

Освітлення, індукційнв плита, мікрохвильовка, холодильник, чайник, кавоварка, тостер, мультиварка + ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома. Освітлення,холодильник,+ ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома.



аж стало цікаво, як зі всім цим можна вкластися в 70квт*год. бачу лише один варіант - не вмикати аж стало цікаво, як зі всім цим можна вкластися в 70квт*год. бачу лише один варіант - не вмикати

Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор. Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор. BIGor

Повідомлень: 9783 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1405 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:30 Faceless написав: BIGor написав: Дюрі-бачі написав: 50 - комп'ютер 50 - комп'ютер

У Вас один компьютер жре майже стільки ж скільки в нас 3 лептопи + все хозяйство.... дуже дивно. У Вас один компьютер жре майже стільки ж скільки в нас 3 лептопи + все хозяйство.... дуже дивно. В мене робочий стіл (два ноути, монітори, всілякі дрібниці) споживає приблизно 30 кВт*год в міс.

Тільки один холодильник не менше 20 споживає.

Можливо ви в Польщі з офісу працюєте, тому й споживаєте менше В мене робочий стіл (два ноути, монітори, всілякі дрібниці) споживає приблизно 30 кВт*год в міс.Тільки один холодильник не менше 20 споживає.Можливо ви в Польщі з офісу працюєте, тому й споживаєте менше

Ні, вдвох здому працюємо. Ні, вдвох здому працюємо. BIGor

Повідомлень: 9783 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1405 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:32 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати.

Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.



В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті... Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 24 січ, 2025 19:00, всього редагувалось 3 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4817 З нами з: 29.07.22 Подякував: 786 раз. Подякували: 581 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:37 BIGor написав: wild.tomcat написав: BIGor написав: [

Освітлення, індукційнв плита, мікрохвильовка, холодильник, чайник, кавоварка, тостер, мультиварка + ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома. Освітлення,холодильник,+ ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома.



аж стало цікаво, як зі всім цим можна вкластися в 70квт*год. бачу лише один варіант - не вмикати аж стало цікаво, як зі всім цим можна вкластися в 70квт*год. бачу лише один варіант - не вмикати

Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор. Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор.



еміграція так на психіку впливає, що відразу бикувати і людям хамити починаєте? за свої "мозгі" перейматеся, економіст.... еміграція так на психіку впливає, що відразу бикувати і людям хамити починаєте? за свої "мозгі" перейматеся, економіст.... wild.tomcat Повідомлень: 1648 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2565256625672568 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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