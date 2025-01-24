Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:29
Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:30
Ні, вдвох здому працюємо.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:32
Re: Еміграція, заробітчанство
Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.
В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 24 січ, 2025 19:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:37
еміграція так на психіку впливає, що відразу бикувати і людям хамити починаєте? за свої "мозгі" перейматеся, економіст....
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