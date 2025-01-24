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#<1 ... 25662567256825692570> Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:29 wild.tomcat написав: BIGor написав: [

Освітлення, індукційнв плита, мікрохвильовка, холодильник, чайник, кавоварка, тостер, мультиварка + ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома. Освітлення,холодильник,+ ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома.



аж стало цікаво, як зі всім цим можна вкластися в 70квт*год. бачу лише один варіант - не вмикати аж стало цікаво, як зі всім цим можна вкластися в 70квт*год. бачу лише один варіант - не вмикати

Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор. Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор. BIGor

Повідомлень: 9789 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1405 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:30 Faceless написав: BIGor написав: Дюрі-бачі написав: 50 - комп'ютер 50 - комп'ютер

У Вас один компьютер жре майже стільки ж скільки в нас 3 лептопи + все хозяйство.... дуже дивно. У Вас один компьютер жре майже стільки ж скільки в нас 3 лептопи + все хозяйство.... дуже дивно. В мене робочий стіл (два ноути, монітори, всілякі дрібниці) споживає приблизно 30 кВт*год в міс.

Тільки один холодильник не менше 20 споживає.

Можливо ви в Польщі з офісу працюєте, тому й споживаєте менше В мене робочий стіл (два ноути, монітори, всілякі дрібниці) споживає приблизно 30 кВт*год в міс.Тільки один холодильник не менше 20 споживає.Можливо ви в Польщі з офісу працюєте, тому й споживаєте менше

Ні, вдвох здому працюємо. Ні, вдвох здому працюємо. BIGor

Повідомлень: 9789 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1405 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:32 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати.

Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.



В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті... Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 24 січ, 2025 19:00, всього редагувалось 3 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4820 З нами з: 29.07.22 Подякував: 786 раз. Подякували: 582 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:37 BIGor написав: wild.tomcat написав: BIGor написав: [

Освітлення, індукційнв плита, мікрохвильовка, холодильник, чайник, кавоварка, тостер, мультиварка + ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома. Освітлення,холодильник,+ ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома.



аж стало цікаво, як зі всім цим можна вкластися в 70квт*год. бачу лише один варіант - не вмикати аж стало цікаво, як зі всім цим можна вкластися в 70квт*год. бачу лише один варіант - не вмикати

Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор. Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор.



еміграція так на психіку впливає, що відразу бикувати і людям хамити починаєте? за свої "мозгі" перейматеся, економіст.... еміграція так на психіку впливає, що відразу бикувати і людям хамити починаєте? за свої "мозгі" перейматеся, економіст.... wild.tomcat Повідомлень: 1648 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:25 wild.tomcat написав: BIGor написав: Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор. Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор.



еміграція так на психіку впливає, що відразу бикувати і людям хамити починаєте? за свої "мозгі" перейматеся, економіст.... еміграція так на психіку впливає, що відразу бикувати і людям хамити починаєте? за свої "мозгі" перейматеся, економіст....

Перші ж починаєте бикувати - а як отримали відповідь - піджали хвіст. Так зазвичай буває з гопарями. Не будьте гопарем - і Вам будуть відповідати чемно. Перші ж починаєте бикувати - а як отримали відповідь - піджали хвіст. Так зазвичай буває з гопарями. Не будьте гопарем - і Вам будуть відповідати чемно. BIGor

Повідомлень: 9789 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1405 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:29 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати.

Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.



В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті... Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті...

А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць, Ви що там ганяєте чаї 24/7? Типу кипятите чайник цілодобово щоби що? Ну от скільки кави можна вижрати в цьому ліміті? 10-20 чашок в день? Чи комп який жере 50 кВт в місяць - це що Пентіум II? А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць, Ви що там ганяєте чаї 24/7? Типу кипятите чайник цілодобово щоби що? Ну от скільки кави можна вижрати в цьому ліміті? 10-20 чашок в день?Чи комп який жере 50 кВт в місяць - це що Пентіум II? BIGor

Повідомлень: 9789 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1405 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:31 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: це що Пентіум II? це що Пентіум II?

i5-11400, RTX3060



BIGor написав: А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць, А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць,

А я був в шоці, коли бачив в кума витрати 5000 кВт*год. в місяць минулої зими в Україні (електрокотел і тепла підлога на весь будинок)... Тому 500 в Берліні - це супер економно. Але там опалення центральне... i5-11400, RTX3060А я був в шоці, коли бачив в кума витрати 5000 кВт*год. в місяць минулої зими в Україні (електрокотел і тепла підлога на весь будинок)... Тому 500 в Берліні - це супер економно. Але там опалення центральне... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4820 З нами з: 29.07.22 Подякував: 786 раз. Подякували: 582 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:57 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати.

Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.



В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті... Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті...

А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць, Ви що там ганяєте чаї 24/7? Типу кипятите чайник цілодобово щоби що? Ну от скільки кави можна вижрати в цьому ліміті? 10-20 чашок в день? Чи комп який жере 50 кВт в місяць - це що Пентіум II? А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць, Ви що там ганяєте чаї 24/7? Типу кипятите чайник цілодобово щоби що? Ну от скільки кави можна вижрати в цьому ліміті? 10-20 чашок в день?Чи комп який жере 50 кВт в місяць - це що Пентіум II?

Ну, в мене 2 80 л бойлера тільки з 400кв беруть, малий омпа ганяє по 10 год на добу, ще під сотку в місяць, загалом за грудень майже 900 кВт. Ну, в мене 2 80 л бойлера тільки з 400кв беруть, малий омпа ганяє по 10 год на добу, ще під сотку в місяць, загалом за грудень майже 900 кВт. Bolt Повідомлень: 3298 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 252 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:02 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати.

Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.



В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті... Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті...

А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць, Ви що там ганяєте чаї 24/7? Типу кипятите чайник цілодобово щоби що? Ну от скільки кави можна вижрати в цьому ліміті? 10-20 чашок в день? Чи комп який жере 50 кВт в місяць - це що Пентіум II? А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць, Ви що там ганяєте чаї 24/7? Типу кипятите чайник цілодобово щоби що? Ну от скільки кави можна вижрати в цьому ліміті? 10-20 чашок в день?Чи комп який жере 50 кВт в місяць - це що Пентіум II? Прикинемо краще щодо ваших 70 кВт год.

Нехай дуже економний холодильник- 20 кВт

По факту пораховано, два ноутбуки з двома моніторами і якісь там зарядки - близько 30 кВт (потужність десь 70 Вт за не максимального навантаження).

На плиту, електрочайник, кавоварку, пральну машину у вас залишилось 20 кВт год на місяць.

Прикинемо чисто для плити. Одна мала конфорка 2 кВт, це сумарно 10 годин роботи за місяць, або 20 хвилин на добу. Можна раз на день зварить макарони, але вже не вистачить ні на прання ні на чайник ні на кавоварку.

Навіть просто чайник, нехай теж 2кВт, двічі на день по 2 хв це 4 кВт*год за 30 днів. Тоді на плиту ще менше залишиться. Хіба раз на тиждень борщу наварить і потім тільки розігрівати.

Кондиціонер взагалі відсутній?

А ще ж має бути і прання, і попрасувати щось, і може пилососити хоч інколи, телек нормально той же нетфлікс подивитися. Освітлення зараз хоч і мізерно споживає, але все одно ще пару десят кВт год набіжить.

Банально, навіть малопотужний ровтер на 5 Вт це 3,6 кВт год за місяць. А якщо більш потужний багатоканальний гігабітний то мінімум втричі більше.

Якщо працюєте з дому, то як це можливо вкластися в 70?

Думаю ви десь одиничку спереду загубили.

Зараз глянув в Ясно - середньомісячне якраз 500. Бувало менше 400 в окремі місяці, коли були регулярні вимкнення, тоді найпотужніші прилади обмежувалися, бо батареї не резинові Прикинемо краще щодо ваших 70 кВт год.Нехай дуже економний холодильник- 20 кВтПо факту пораховано, два ноутбуки з двома моніторами і якісь там зарядки - близько 30 кВт (потужність десь 70 Вт за не максимального навантаження).На плиту, електрочайник, кавоварку, пральну машину у вас залишилось 20 кВт год на місяць.Прикинемо чисто для плити. Одна мала конфорка 2 кВт, це сумарно 10 годин роботи за місяць, або 20 хвилин на добу. Можна раз на день зварить макарони, але вже не вистачить ні на прання ні на чайник ні на кавоварку.Навіть просто чайник, нехай теж 2кВт, двічі на день по 2 хв це 4 кВт*год за 30 днів. Тоді на плиту ще менше залишиться. Хіба раз на тиждень борщу наварить і потім тільки розігрівати.Кондиціонер взагалі відсутній?А ще ж має бути і прання, і попрасувати щось, і може пилососити хоч інколи, телек нормально той же нетфлікс подивитися. Освітлення зараз хоч і мізерно споживає, але все одно ще пару десят кВт год набіжить.Банально, навіть малопотужний ровтер на 5 Вт це 3,6 кВт год за місяць. А якщо більш потужний багатоканальний гігабітний то мінімум втричі більше.Якщо працюєте з дому, то як це можливо вкластися в 70?Думаю ви десь одиничку спереду загубили.Зараз глянув в Ясно - середньомісячне якраз 500. Бувало менше 400 в окремі місяці, коли були регулярні вимкнення, тоді найпотужніші прилади обмежувалися, бо батареї не резинові Faceless

Модератор Повідомлень: 35675 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1464 раз. Подякували: 8126 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:08 Bolt

Болт, сколько твоя хонда жрёт по городу газа, литров 15?

А у некоторых описунов здесь кукуруза или лёхус V8 весом три тонны десять, причём с режииом газ в пол.

И плита у них при надписи 2кВт ест меньше пылесоса, и вода в чайнике и бойлере нагревается лучами ахметки.

Короче проФФесианальные пи$дуны-фантасты барабашов

Повідомлень: 4756 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 25662567256825692570> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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