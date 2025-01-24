Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:29
Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:30
Ні, вдвох здому працюємо.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:32
Re: Еміграція, заробітчанство
Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.
В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 24 січ, 2025 19:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:37
еміграція так на психіку впливає, що відразу бикувати і людям хамити починаєте? за свої "мозгі" перейматеся, економіст....
Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:25
Перші ж починаєте бикувати - а як отримали відповідь - піджали хвіст. Так зазвичай буває з гопарями. Не будьте гопарем - і Вам будуть відповідати чемно.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:29
А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць, Ви що там ганяєте чаї 24/7? Типу кипятите чайник цілодобово щоби що? Ну от скільки кави можна вижрати в цьому ліміті? 10-20 чашок в день? Чи комп який жере 50 кВт в місяць - це що Пентіум II?
Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:31
Re: Еміграція, заробітчанство
i5-11400, RTX3060
А я був в шоці, коли бачив в кума витрати 5000 кВт*год. в місяць минулої зими в Україні (електрокотел і тепла підлога на весь будинок)... Тому 500 в Берліні - це супер економно. Але там опалення центральне...
Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:57
Ну, в мене 2 80 л бойлера тільки з 400кв беруть, малий омпа ганяє по 10 год на добу, ще під сотку в місяць, загалом за грудень майже 900 кВт.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Прикинемо краще щодо ваших 70 кВт год.
Нехай дуже економний холодильник- 20 кВт
По факту пораховано, два ноутбуки з двома моніторами і якісь там зарядки - близько 30 кВт (потужність десь 70 Вт за не максимального навантаження).
На плиту, електрочайник, кавоварку, пральну машину у вас залишилось 20 кВт год на місяць.
Прикинемо чисто для плити. Одна мала конфорка 2 кВт, це сумарно 10 годин роботи за місяць, або 20 хвилин на добу. Можна раз на день зварить макарони, але вже не вистачить ні на прання ні на чайник ні на кавоварку.
Навіть просто чайник, нехай теж 2кВт, двічі на день по 2 хв це 4 кВт*год за 30 днів. Тоді на плиту ще менше залишиться. Хіба раз на тиждень борщу наварить і потім тільки розігрівати.
Кондиціонер взагалі відсутній?
А ще ж має бути і прання, і попрасувати щось, і може пилососити хоч інколи, телек нормально той же нетфлікс подивитися. Освітлення зараз хоч і мізерно споживає, але все одно ще пару десят кВт год набіжить.
Банально, навіть малопотужний ровтер на 5 Вт це 3,6 кВт год за місяць. А якщо більш потужний багатоканальний гігабітний то мінімум втричі більше.
Якщо працюєте з дому, то як це можливо вкластися в 70?
Думаю ви десь одиничку спереду загубили.
Зараз глянув в Ясно - середньомісячне якраз 500. Бувало менше 400 в окремі місяці, коли були регулярні вимкнення, тоді найпотужніші прилади обмежувалися, бо батареї не резинові
Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:08
Bolt
Болт, сколько твоя хонда жрёт по городу газа, литров 15?
А у некоторых описунов здесь кукуруза или лёхус V8 весом три тонны десять, причём с режииом газ в пол.
И плита у них при надписи 2кВт ест меньше пылесоса, и вода в чайнике и бойлере нагревается лучами ахметки.
Короче проФФесианальные пи$дуны-фантасты
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