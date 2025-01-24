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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25662567256825692570>
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:29

  wild.tomcat написав:
  BIGor написав:[
Освітлення, індукційнв плита, мікрохвильовка, холодильник, чайник, кавоварка, тостер, мультиварка + ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома.


аж стало цікаво, як зі всім цим можна вкластися в 70квт*год. бачу лише один варіант - не вмикати :D

Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:30

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:50 - комп'ютер

У Вас один компьютер жре майже стільки ж скільки в нас 3 лептопи + все хозяйство.... дуже дивно. :shock:
В мене робочий стіл (два ноути, монітори, всілякі дрібниці) споживає приблизно 30 кВт*год в міс.
Тільки один холодильник не менше 20 споживає.
Можливо ви в Польщі з офісу працюєте, тому й споживаєте менше

Ні, вдвох здому працюємо.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати.

Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.

В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 24 січ, 2025 19:00, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:37

  BIGor написав:
  wild.tomcat написав:
  BIGor написав:[
Освітлення, індукційнв плита, мікрохвильовка, холодильник, чайник, кавоварка, тостер, мультиварка + ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома.


аж стало цікаво, як зі всім цим можна вкластися в 70квт*год. бачу лише один варіант - не вмикати :D

Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор.


еміграція так на психіку впливає, що відразу бикувати і людям хамити починаєте? за свої "мозгі" перейматеся, економіст....
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:25

  wild.tomcat написав:
  BIGor написав:Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор.


еміграція так на психіку впливає, що відразу бикувати і людям хамити починаєте? за свої "мозгі" перейматеся, економіст....

Перші ж починаєте бикувати - а як отримали відповідь - піджали хвіст. Так зазвичай буває з гопарями. Не будьте гопарем - і Вам будуть відповідати чемно.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:29

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати.

Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.

В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті...

А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць, Ви що там ганяєте чаї 24/7? Типу кипятите чайник цілодобово щоби що? Ну от скільки кави можна вижрати в цьому ліміті? 10-20 чашок в день? :mrgreen: Чи комп який жере 50 кВт в місяць - це що Пентіум II?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:це що Пентіум II?

i5-11400, RTX3060

  BIGor написав:А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць,

А я був в шоці, коли бачив в кума витрати 5000 кВт*год. в місяць минулої зими в Україні (електрокотел і тепла підлога на весь будинок)... Тому 500 в Берліні - це супер економно. Але там опалення центральне...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:57

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати.

Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.

В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті...

А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць, Ви що там ганяєте чаї 24/7? Типу кипятите чайник цілодобово щоби що? Ну от скільки кави можна вижрати в цьому ліміті? 10-20 чашок в день? :mrgreen: Чи комп який жере 50 кВт в місяць - це що Пентіум II?

Ну, в мене 2 80 л бойлера тільки з 400кв беруть, малий омпа ганяє по 10 год на добу, ще під сотку в місяць, загалом за грудень майже 900 кВт.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:02

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати.

Буду знати, що не тільки Муха виживає на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.

В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті...

А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць, Ви що там ганяєте чаї 24/7? Типу кипятите чайник цілодобово щоби що? Ну от скільки кави можна вижрати в цьому ліміті? 10-20 чашок в день? :mrgreen: Чи комп який жере 50 кВт в місяць - це що Пентіум II?
Прикинемо краще щодо ваших 70 кВт год.
Нехай дуже економний холодильник- 20 кВт
По факту пораховано, два ноутбуки з двома моніторами і якісь там зарядки - близько 30 кВт (потужність десь 70 Вт за не максимального навантаження).
На плиту, електрочайник, кавоварку, пральну машину у вас залишилось 20 кВт год на місяць.
Прикинемо чисто для плити. Одна мала конфорка 2 кВт, це сумарно 10 годин роботи за місяць, або 20 хвилин на добу. Можна раз на день зварить макарони, але вже не вистачить ні на прання ні на чайник ні на кавоварку.
Навіть просто чайник, нехай теж 2кВт, двічі на день по 2 хв це 4 кВт*год за 30 днів. Тоді на плиту ще менше залишиться. Хіба раз на тиждень борщу наварить і потім тільки розігрівати.
Кондиціонер взагалі відсутній?
А ще ж має бути і прання, і попрасувати щось, і може пилососити хоч інколи, телек нормально той же нетфлікс подивитися. Освітлення зараз хоч і мізерно споживає, але все одно ще пару десят кВт год набіжить.
Банально, навіть малопотужний ровтер на 5 Вт це 3,6 кВт год за місяць. А якщо більш потужний багатоканальний гігабітний то мінімум втричі більше.
Якщо працюєте з дому, то як це можливо вкластися в 70?
Думаю ви десь одиничку спереду загубили.
Зараз глянув в Ясно - середньомісячне якраз 500. Бувало менше 400 в окремі місяці, коли були регулярні вимкнення, тоді найпотужніші прилади обмежувалися, бо батареї не резинові
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:08

Bolt
Болт, сколько твоя хонда жрёт по городу газа, литров 15?
А у некоторых описунов здесь кукуруза или лёхус V8 весом три тонны десять, причём с режииом газ в пол.
И плита у них при надписи 2кВт ест меньше пылесоса, и вода в чайнике и бойлере нагревается лучами ахметки.
Короче проФФесианальные пи$дуны-фантасты
барабашов
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