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#<1 ... 2567256825692570> Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:10 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: i5-11400, RTX3060 i5-11400, RTX3060

Тільки TDP проца у Вас 65W, а мене в лептопах 15W (Ryzen 5 5500U) і 15W (M1). Третього ноутбука лінь шукати. Тільки TDP проца у Вас 65W, а мене в лептопах 15W (Ryzen 5 5500U) і 15W (M1). Третього ноутбука лінь шукати. BIGor

Повідомлень: 9789 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1405 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:14 Faceless написав: BIGor написав: А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць, Ви що там ганяєте чаї 24/7? Типу кипятите чайник цілодобово щоби що? Ну от скільки кави можна вижрати в цьому ліміті? 10-20 чашок в день? Чи комп який жере 50 кВт в місяць - це що Пентіум II? А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць, Ви що там ганяєте чаї 24/7? Типу кипятите чайник цілодобово щоби що? Ну от скільки кави можна вижрати в цьому ліміті? 10-20 чашок в день?Чи комп який жере 50 кВт в місяць - це що Пентіум II? Прикинемо краще щодо ваших 70 кВт год.

Нехай дуже економний холодильник- 20 кВт

По факту пораховано, два ноутбуки з двома моніторами і якісь там зарядки - близько 30 кВт (потужність десь 70 Вт за не максимального навантаження).

На плиту, електрочайник, кавоварку, пральну машину у вас залишилось 20 кВт год на місяць.

Прикинемо чисто для плити. Одна мала конфорка 2 кВт, це сумарно 10 годин роботи за місяць, або 20 хвилин на добу. Можна раз на день зварить макарони, але вже не вистачить ні на прання ні на чайник ні на кавоварку.

Навіть просто чайник, нехай теж 2кВт, двічі на день по 2 хв це 4 кВт*год за 30 днів. Тоді на плиту ще менше залишиться. Хіба раз на тиждень борщу наварить і потім тільки розігрівати.

Кондиціонер взагалі відсутній?

А ще ж має бути і прання, і попрасувати щось, і може пилососити хоч інколи, телек нормально той же нетфлікс подивитися. Освітлення зараз хоч і мізерно споживає, але все одно ще пару десят кВт год набіжить.

Банально, навіть малопотужний ровтер на 5 Вт це 3,6 кВт год за місяць. А якщо більш потужний багатоканальний гігабітний то мінімум втричі більше.

Якщо працюєте з дому, то як це можливо вкластися в 70?

Думаю ви десь одиничку спереду загубили.

Зараз глянув в Ясно - середньомісячне якраз 500. Бувало менше 400 в окремі місяці, коли були регулярні вимкнення, тоді найпотужніші прилади обмежувалися, бо батареї не резинові Прикинемо краще щодо ваших 70 кВт год.Нехай дуже економний холодильник- 20 кВтПо факту пораховано, два ноутбуки з двома моніторами і якісь там зарядки - близько 30 кВт (потужність десь 70 Вт за не максимального навантаження).На плиту, електрочайник, кавоварку, пральну машину у вас залишилось 20 кВт год на місяць.Прикинемо чисто для плити. Одна мала конфорка 2 кВт, це сумарно 10 годин роботи за місяць, або 20 хвилин на добу. Можна раз на день зварить макарони, але вже не вистачить ні на прання ні на чайник ні на кавоварку.Навіть просто чайник, нехай теж 2кВт, двічі на день по 2 хв це 4 кВт*год за 30 днів. Тоді на плиту ще менше залишиться. Хіба раз на тиждень борщу наварить і потім тільки розігрівати.Кондиціонер взагалі відсутній?А ще ж має бути і прання, і попрасувати щось, і може пилососити хоч інколи, телек нормально той же нетфлікс подивитися. Освітлення зараз хоч і мізерно споживає, але все одно ще пару десят кВт год набіжить.Банально, навіть малопотужний ровтер на 5 Вт це 3,6 кВт год за місяць. А якщо більш потужний багатоканальний гігабітний то мінімум втричі більше.Якщо працюєте з дому, то як це можливо вкластися в 70?Думаю ви десь одиничку спереду загубили.Зараз глянув в Ясно - середньомісячне якраз 500. Бувало менше 400 в окремі місяці, коли були регулярні вимкнення, тоді найпотужніші прилади обмежувалися, бо батареї не резинові

Замість тисячі домислів

Замість тисячі домислів BIGor

Повідомлень: 9789 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1405 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:25 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав: А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць, Ви що там ганяєте чаї 24/7? Типу кипятите чайник цілодобово щоби що? Ну от скільки кави можна вижрати в цьому ліміті? 10-20 чашок в день? Чи комп який жере 50 кВт в місяць - це що Пентіум II? А я не можу зрозуміти людей які фігачать 500 кВт в місяць, Ви що там ганяєте чаї 24/7? Типу кипятите чайник цілодобово щоби що? Ну от скільки кави можна вижрати в цьому ліміті? 10-20 чашок в день?Чи комп який жере 50 кВт в місяць - це що Пентіум II? Прикинемо краще щодо ваших 70 кВт год.

Нехай дуже економний холодильник- 20 кВт

По факту пораховано, два ноутбуки з двома моніторами і якісь там зарядки - близько 30 кВт (потужність десь 70 Вт за не максимального навантаження).

На плиту, електрочайник, кавоварку, пральну машину у вас залишилось 20 кВт год на місяць.

Прикинемо чисто для плити. Одна мала конфорка 2 кВт, це сумарно 10 годин роботи за місяць, або 20 хвилин на добу. Можна раз на день зварить макарони, але вже не вистачить ні на прання ні на чайник ні на кавоварку.

Навіть просто чайник, нехай теж 2кВт, двічі на день по 2 хв це 4 кВт*год за 30 днів. Тоді на плиту ще менше залишиться. Хіба раз на тиждень борщу наварить і потім тільки розігрівати.

Кондиціонер взагалі відсутній?

А ще ж має бути і прання, і попрасувати щось, і може пилососити хоч інколи, телек нормально той же нетфлікс подивитися. Освітлення зараз хоч і мізерно споживає, але все одно ще пару десят кВт год набіжить.

Банально, навіть малопотужний ровтер на 5 Вт це 3,6 кВт год за місяць. А якщо більш потужний багатоканальний гігабітний то мінімум втричі більше.

Якщо працюєте з дому, то як це можливо вкластися в 70?

Думаю ви десь одиничку спереду загубили.

Зараз глянув в Ясно - середньомісячне якраз 500. Бувало менше 400 в окремі місяці, коли були регулярні вимкнення, тоді найпотужніші прилади обмежувалися, бо батареї не резинові Прикинемо краще щодо ваших 70 кВт год.Нехай дуже економний холодильник- 20 кВтПо факту пораховано, два ноутбуки з двома моніторами і якісь там зарядки - близько 30 кВт (потужність десь 70 Вт за не максимального навантаження).На плиту, електрочайник, кавоварку, пральну машину у вас залишилось 20 кВт год на місяць.Прикинемо чисто для плити. Одна мала конфорка 2 кВт, це сумарно 10 годин роботи за місяць, або 20 хвилин на добу. Можна раз на день зварить макарони, але вже не вистачить ні на прання ні на чайник ні на кавоварку.Навіть просто чайник, нехай теж 2кВт, двічі на день по 2 хв це 4 кВт*год за 30 днів. Тоді на плиту ще менше залишиться. Хіба раз на тиждень борщу наварить і потім тільки розігрівати.Кондиціонер взагалі відсутній?А ще ж має бути і прання, і попрасувати щось, і може пилососити хоч інколи, телек нормально той же нетфлікс подивитися. Освітлення зараз хоч і мізерно споживає, але все одно ще пару десят кВт год набіжить.Банально, навіть малопотужний ровтер на 5 Вт це 3,6 кВт год за місяць. А якщо більш потужний багатоканальний гігабітний то мінімум втричі більше.Якщо працюєте з дому, то як це можливо вкластися в 70?Думаю ви десь одиничку спереду загубили.Зараз глянув в Ясно - середньомісячне якраз 500. Бувало менше 400 в окремі місяці, коли були регулярні вимкнення, тоді найпотужніші прилади обмежувалися, бо батареї не резинові

Замість тисячі домислів

Замість тисячі домислів Значить у Флая є конкуренти.

Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти.

71 кВт це менше 100Вт споживання в середньому в годину Значить у Флая є конкуренти.Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти.71 кВт це менше 100Вт споживання в середньому в годину Faceless

Модератор Повідомлень: 35675 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1464 раз. Подякували: 8126 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:32 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Прикинемо краще щодо ваших 70 кВт год.

Нехай дуже економний холодильник- 20 кВт

По факту пораховано, два ноутбуки з двома моніторами і якісь там зарядки - близько 30 кВт (потужність десь 70 Вт за не максимального навантаження).

На плиту, електрочайник, кавоварку, пральну машину у вас залишилось 20 кВт год на місяць.

Прикинемо чисто для плити. Одна мала конфорка 2 кВт, це сумарно 10 годин роботи за місяць, або 20 хвилин на добу. Можна раз на день зварить макарони, але вже не вистачить ні на прання ні на чайник ні на кавоварку.

Навіть просто чайник, нехай теж 2кВт, двічі на день по 2 хв це 4 кВт*год за 30 днів. Тоді на плиту ще менше залишиться. Хіба раз на тиждень борщу наварить і потім тільки розігрівати.

Кондиціонер взагалі відсутній?

А ще ж має бути і прання, і попрасувати щось, і може пилососити хоч інколи, телек нормально той же нетфлікс подивитися. Освітлення зараз хоч і мізерно споживає, але все одно ще пару десят кВт год набіжить.

Банально, навіть малопотужний ровтер на 5 Вт це 3,6 кВт год за місяць. А якщо більш потужний багатоканальний гігабітний то мінімум втричі більше.

Якщо працюєте з дому, то як це можливо вкластися в 70?

Думаю ви десь одиничку спереду загубили.

Зараз глянув в Ясно - середньомісячне якраз 500. Бувало менше 400 в окремі місяці, коли були регулярні вимкнення, тоді найпотужніші прилади обмежувалися, бо батареї не резинові Прикинемо краще щодо ваших 70 кВт год.Нехай дуже економний холодильник- 20 кВтПо факту пораховано, два ноутбуки з двома моніторами і якісь там зарядки - близько 30 кВт (потужність десь 70 Вт за не максимального навантаження).На плиту, електрочайник, кавоварку, пральну машину у вас залишилось 20 кВт год на місяць.Прикинемо чисто для плити. Одна мала конфорка 2 кВт, це сумарно 10 годин роботи за місяць, або 20 хвилин на добу. Можна раз на день зварить макарони, але вже не вистачить ні на прання ні на чайник ні на кавоварку.Навіть просто чайник, нехай теж 2кВт, двічі на день по 2 хв це 4 кВт*год за 30 днів. Тоді на плиту ще менше залишиться. Хіба раз на тиждень борщу наварить і потім тільки розігрівати.Кондиціонер взагалі відсутній?А ще ж має бути і прання, і попрасувати щось, і може пилососити хоч інколи, телек нормально той же нетфлікс подивитися. Освітлення зараз хоч і мізерно споживає, але все одно ще пару десят кВт год набіжить.Банально, навіть малопотужний ровтер на 5 Вт це 3,6 кВт год за місяць. А якщо більш потужний багатоканальний гігабітний то мінімум втричі більше.Якщо працюєте з дому, то як це можливо вкластися в 70?Думаю ви десь одиничку спереду загубили.Зараз глянув в Ясно - середньомісячне якраз 500. Бувало менше 400 в окремі місяці, коли були регулярні вимкнення, тоді найпотужніші прилади обмежувалися, бо батареї не резинові

Замість тисячі домислів

Замість тисячі домислів Значить у Флая є конкуренти.

Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти.

71 кВт це менше 100Вт споживання в середньому в годину Значить у Флая є конкуренти.Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти.71 кВт це менше 100Вт споживання в середньому в годину

Ну до чого тут цей Ваш бред, я ні на чому не економлю. Такі показники лічильників. Можете розраховувати, обзиватись чи ще що, але 71 кВт год так і залишиться 71 кВт годинами. Ну до чого тут цей Ваш бред, я ні на чому не економлю. Такі показники лічильників. Можете розраховувати, обзиватись чи ще що, але 71 кВт год так і залишиться 71 кВт годинами. BIGor

Повідомлень: 9789 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1405 раз. Подякували: 1825 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:35 Faceless написав: Значить у Флая є конкуренти.

Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти.

71 кВт це менше 100Вт споживання в середньому в годину Значить у Флая є конкуренти.Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти.71 кВт це менше 100Вт споживання в середньому в годину

В мене теж вийшло 542 кВт за 6 місяців. 2 ноута з моніторами в середньому по 4 дні на тиждень працюють, духовка електрична, микрохвильовка, чайник, пралка. ТВ немає. В мене теж вийшло 542 кВт за 6 місяців. 2 ноута з моніторами в середньому по 4 дні на тиждень працюють, духовка електрична, микрохвильовка, чайник, пралка. ТВ немає. Gastarbaiter Повідомлень: 3555 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:36 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Faceless написав: Значить у Флая є конкуренти.

Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти.

71 кВт це менше 100Вт споживання в середньому в годину Значить у Флая є конкуренти.Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти.71 кВт це менше 100Вт споживання в середньому в годину

В мене теж вийшло 542 кВт за 6 місяців. 2 ноута з моніторами в середньому по 4 дні на тиждень працюють, духовка електрична, микрохвильовка, чайник, пралка. ТВ немає. В мене теж вийшло 542 кВт за 6 місяців. 2 ноута з моніторами в середньому по 4 дні на тиждень працюють, духовка електрична, микрохвильовка, чайник, пралка. ТВ немає.

542 в середньому чи загалом за 6 місяців (в середньому 90)?

Духовка то таке, плита теж електрична? 542 в середньому чи загалом за 6 місяців (в середньому 90)?Духовка то таке, плита теж електрична? Faceless

Модератор Повідомлень: 35675 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1464 раз. Подякували: 8126 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:39 Faceless написав: 542 в середньому чи загалом за 6 місяців (в середньому 90)?

Духовка то таке, плита теж електрична? 542 в середньому чи загалом за 6 місяців (в середньому 90)?Духовка то таке, плита теж електрична?

542 за 6 місяців. Тобто по 90 чи скільки там за місяць. Плита, котел - газ. 542 за 6 місяців. Тобто по 90 чи скільки там за місяць. Плита, котел - газ. Gastarbaiter Повідомлень: 3555 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:39 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Освітлення, індукційнв плита, мікрохвильовка, холодильник, чайник, кавоварка, тостер, мультиварка + ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома. Освітлення, індукційнв плита, мікрохвильовка, холодильник, чайник, кавоварка, тостер, мультиварка + ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома.



Підтримаю бігора. хоча я працюю в офісі і без плитки індукційної, теж маю 70кв, прилади ті ж що він написав + дружина з дитиною весь день вдома, пельонки не прасуємо(лінь, ні разу не прасували).

Ще посмієтесь але плита + духовака газу вживаємо 3! куби. Але мультиварка, забирає бульшу частину.

Без опалення і гарячої води 500кв не уявляю як можна)) тут би перевірити чи не платить він за сусіда, може в нього хазяїн з боку живе) Підтримаю бігора. хоча я працюю в офісі і без плитки індукційної, теж маю 70кв, прилади ті ж що він написав + дружина з дитиною весь день вдома, пельонки не прасуємо(лінь, ні разу не прасували).Ще посмієтесь але плита + духовака газу вживаємо 3! куби. Але мультиварка, забирає бульшу частину.Без опалення і гарячої води 500кв не уявляю як можна)) тут би перевірити чи не платить він за сусіда, може в нього хазяїн з боку живе) BeneFuckTor Повідомлень: 270 З нами з: 21.11.19 Подякував: 238 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:41 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти. Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти.

Якраз глянув акаунт бабусі за 5 років: мін споживання 83, максимум - 144, середнє споживання 102 кВт*год... Вона виробила звичку витрачати 100 кВт*год по пільговому тарифу...

Але знову ж: все це ІНДИВІДУАЛЬНО Якраз глянув акаунт бабусі за 5 років: мін споживання 83, максимум - 144, середнє споживання 102 кВт*год... Вона виробила звичку витрачати 100 кВт*год по пільговому тарифу...Але знову ж: все це Дюрі-бачі

Повідомлень: 4820 З нами з: 29.07.22 Подякував: 786 раз. Подякували: 582 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 20:48 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Faceless написав: 542 в середньому чи загалом за 6 місяців (в середньому 90)?

Духовка то таке, плита теж електрична? 542 в середньому чи загалом за 6 місяців (в середньому 90)?Духовка то таке, плита теж електрична?

542 за 6 місяців. Тобто по 90 чи скільки там за місяць. Плита, котел - газ. 542 за 6 місяців. Тобто по 90 чи скільки там за місяць. Плита, котел - газ. А, ну з газом то питань немає. Левова частка споживання відпадає.

Але з електроплитою і вийти на ще меншу цифру - оце непересічна економність.

Пана ж аудитора дивувало звідки 500кВт год/міс у квартирі де все на електриці А, ну з газом то питань немає. Левова частка споживання відпадає.Але з електроплитою і вийти на ще меншу цифру - оце непересічна економність.Пана ж аудитора дивувало звідки 500кВт год/міс у квартирі де все на електриці Faceless

Модератор Повідомлень: 35675 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1464 раз. Подякували: 8126 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2567256825692570> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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