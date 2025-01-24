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Faceless написав:Прикинемо краще щодо ваших 70 кВт год. Нехай дуже економний холодильник- 20 кВт По факту пораховано, два ноутбуки з двома моніторами і якісь там зарядки - близько 30 кВт (потужність десь 70 Вт за не максимального навантаження). На плиту, електрочайник, кавоварку, пральну машину у вас залишилось 20 кВт год на місяць. Прикинемо чисто для плити. Одна мала конфорка 2 кВт, це сумарно 10 годин роботи за місяць, або 20 хвилин на добу. Можна раз на день зварить макарони, але вже не вистачить ні на прання ні на чайник ні на кавоварку. Навіть просто чайник, нехай теж 2кВт, двічі на день по 2 хв це 4 кВт*год за 30 днів. Тоді на плиту ще менше залишиться. Хіба раз на тиждень борщу наварить і потім тільки розігрівати. Кондиціонер взагалі відсутній? А ще ж має бути і прання, і попрасувати щось, і може пилососити хоч інколи, телек нормально той же нетфлікс подивитися. Освітлення зараз хоч і мізерно споживає, але все одно ще пару десят кВт год набіжить. Банально, навіть малопотужний ровтер на 5 Вт це 3,6 кВт год за місяць. А якщо більш потужний багатоканальний гігабітний то мінімум втричі більше. Якщо працюєте з дому, то як це можливо вкластися в 70? Думаю ви десь одиничку спереду загубили. Зараз глянув в Ясно - середньомісячне якраз 500. Бувало менше 400 в окремі місяці, коли були регулярні вимкнення, тоді найпотужніші прилади обмежувалися, бо батареї не резинові
Замість тисячі домислів
Значить у Флая є конкуренти. Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти. 71 кВт це менше 100Вт споживання в середньому в годину
Ну до чого тут цей Ваш бред, я ні на чому не економлю. Такі показники лічильників. Можете розраховувати, обзиватись чи ще що, але 71 кВт год так і залишиться 71 кВт годинами.
Faceless написав:Значить у Флая є конкуренти. Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти. 71 кВт це менше 100Вт споживання в середньому в годину
В мене теж вийшло 542 кВт за 6 місяців. 2 ноута з моніторами в середньому по 4 дні на тиждень працюють, духовка електрична, микрохвильовка, чайник, пралка. ТВ немає.
Faceless написав:Значить у Флая є конкуренти. Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти. 71 кВт це менше 100Вт споживання в середньому в годину
В мене теж вийшло 542 кВт за 6 місяців. 2 ноута з моніторами в середньому по 4 дні на тиждень працюють, духовка електрична, микрохвильовка, чайник, пралка. ТВ немає.
542 в середньому чи загалом за 6 місяців (в середньому 90)? Духовка то таке, плита теж електрична?
BIGor написав:Освітлення, індукційнв плита, мікрохвильовка, холодильник, чайник, кавоварка, тостер, мультиварка + ноути - це все 70 кіловат, їмо в основному вдома.
Підтримаю бігора. хоча я працюю в офісі і без плитки індукційної, теж маю 70кв, прилади ті ж що він написав + дружина з дитиною весь день вдома, пельонки не прасуємо(лінь, ні разу не прасували). Ще посмієтесь але плита + духовака газу вживаємо 3! куби. Але мультиварка, забирає бульшу частину. Без опалення і гарячої води 500кв не уявляю як можна)) тут би перевірити чи не платить він за сусіда, може в нього хазяїн з боку живе)
Faceless написав:Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти.
Якраз глянув акаунт бабусі за 5 років: мін споживання 83, максимум - 144, середнє споживання 102 кВт*год... Вона виробила звичку витрачати 100 кВт*год по пільговому тарифу... Але знову ж: все це ІНДИВІДУАЛЬНО
Faceless написав:542 в середньому чи загалом за 6 місяців (в середньому 90)? Духовка то таке, плита теж електрична?
542 за 6 місяців. Тобто по 90 чи скільки там за місяць. Плита, котел - газ.
А, ну з газом то питань немає. Левова частка споживання відпадає. Але з електроплитою і вийти на ще меншу цифру - оце непересічна економність. Пана ж аудитора дивувало звідки 500кВт год/міс у квартирі де все на електриці
BIGor написав:Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Я користуюсь всім що перечислив, ще працюємо з дому - тому робочі лептопи включені + домашній лептоп і монітор.
еміграція так на психіку впливає, що відразу бикувати і людям хамити починаєте? за свої "мозгі" перейматеся, економіст....
Перші ж починаєте бикувати - а як отримали відповідь - піджали хвіст. Так зазвичай буває з гопарями. Не будьте гопарем - і Вам будуть відповідати чемно.
друже емігранте, попустіться трохи. гопарі йому мерещаться. ще хто тут гопарь і хто відразу в з... лізе, то ще те запитання.хто тут вам хамив? це коли написати що якщо не вмикати якісь електроприлади то вже "гопарі"? чи хто про "мозгі" тут почав щось писати? я ваші "мозгі" згадував? з головою все ок? ідіть проспіться спочатку. емігранте, потім в люди виходьте. точно психоз на ниві еміграції.
Щоб бути ближче до теми: мене здивувало, що основна стаття комунальних витрат - опалення - в кума включені у вартість оренди квартири, як і обслуговування прибудинкової території, абонплата за інтернет, вивіз сміття і т.д... От вода і електроенергія - по лічильнику окремо. Ну і кум очікував, що опалення буде ніяке, буде холодно, а на ділі довелось прикручувати батареї, бо гріло до 30...
А майже забув запитати: що то за прикол, що квартиру з меблями орендувати важко, багато квартир здається з порожніми стінами?
Дюрі-бачі написав:А майже забув запитати: що то за прикол, що квартиру з меблями орендувати важко, багато квартир здається з порожніми стінами?
Це ніби типово для Європи, США, Канади. Причому при виїзді здати треба теж порожню. Ну а шо, орендодавець знімає з себе всі клопоти амортизації меблів і всі претензії, що щось не подобається чи чогось не вистачає.