Я достаточно состоятельеый человек, чтобы ездить на бензине. У меня не чисто городской пробег, смешанный, хотя до города 8 км можно и пол часа иногда ехать. Сейчас, где-то 11-11, 5 л.У меня Летом на литр меньше. Мотор 1,8 л.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:57
Я достаточно состоятельеый человек, чтобы ездить на бензине. У меня не чисто городской пробег, смешанный, хотя до города 8 км можно и пол часа иногда ехать. Сейчас, где-то 11-11, 5 л.У меня Летом на литр меньше. Мотор 1,8 л.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:16
Все вірно: саме так. Квартира здається без меблів.
Меблі людина купує сама додатково:
- якщо це в США, або в Канаді, то нову (не дешево), або на Маркетплейс (бувають більш ніж смішні ціни на нові товари, наприклад, в 2023 році наші наповнювали квартиру так купили величезний килим за 50$ просто тому, що Продавцю не підійшов за розмірами). Так само можна дуже дешево купити наприклад барні стільці або столи. Про Канаду я писав майже рік тому: дворівневу квартиру наповнили фактично меблями безкоштовно, єдиний раз заплатили 50 С$ просто за доставку (найняли водія з наших та їздили десь далеко за місто до якоїсь доброї бабусі: та віддала кровать і до неї - із сльозами на очах коли почула про українців - нові комплекти постільної білизни).
- в Туреччині в 99% випадків квартира здається порожньою, існують спеціальні магазини типу наших колись «Комісійних»: холодильники, пральні машини, меблі, кондиціонери спліт-систем. Про кондиціонери мене сильно дивувало: фактично людина возить із собою кондиціонер і на кожній квартирі його підключає (якщо квартира не обладнана кондиціонерами).
- у Франції нашим надають за пільговою ціною так зване «соціальне житло»: це досить великі квартири за площею (часто в старовиннних будинках з високими стелями), але зовсім порожні. Щоби їх обставити, достатньо відвідати магазин мережі Emmaus: кровать деревʼяна 50…70€, стілець натурального дерева 5…10€, шафа 35…75 €, стіл обідній 30…50€, тумбочки 5…15€. Особливу увагу привертає величезний вибір посуду, найчастіше з клеймами дуже відомих фірм, виробників порцелянового посуду. Такий набір тарілок може коштувати 12€ за 12 тарілок. Ще цікаво; якщо людина виїжджає з квартири, то вона повідомляє в такий магазин приїжджає автівка та вантажники - все виносить все забирає БЕЗКОШТОВНО. Тобто колишній власник реально віддає все безкоштовно. Таким чином, обставити орендовану квартиру можна досить дешево.
Так що це реально типова ситуація.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:18
Re: Еміграція, заробітчанство
Якось багатенько
Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:27
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