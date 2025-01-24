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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2567256825692570 Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:57 барабашов написав: Bolt

Болт, сколько твоя хонда жрёт по городу газа, литров 15? Болт, сколько твоя хонда жрёт по городу газа, литров 15?

Я достаточно состоятельеый человек, чтобы ездить на бензине. У меня не чисто городской пробег, смешанный, хотя до города 8 км можно и пол часа иногда ехать. Сейчас, где-то 11-11, 5 л.У меня Летом на литр меньше. Мотор 1,8 л. Я достаточно состоятельеый человек, чтобы ездить на бензине. У меня не чисто городской пробег, смешанный, хотя до города 8 км можно и пол часа иногда ехать. Сейчас, где-то 11-11, 5 л.У меня Летом на литр меньше. Мотор 1,8 л. Bolt Повідомлень: 3299 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 252 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:16 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: А майже забув запитати: що то за прикол, що квартиру з меблями орендувати важко, багато квартир здається з порожніми стінами ?

Це ніби типово для Європи, США, Канади. Причому при виїзді здати треба теж порожню.

Ну а шо, орендодавець знімає з себе всі клопоти амортизації меблів і всі претензії, що щось не подобається чи чогось не вистачає. Це ніби типово для Європи, США, Канади. Причому при виїзді здати треба теж порожню.Ну а шо, орендодавець знімає з себе всі клопоти амортизації меблів і всі претензії, що щось не подобається чи чогось не вистачає.

Все вірно: саме так. Квартира здається без меблів.

Меблі людина купує сама додатково:

- якщо це в США, або в Канаді, то нову (не дешево), або на Маркетплейс (бувають більш ніж смішні ціни на нові товари, наприклад, в 2023 році наші наповнювали квартиру так купили величезний килим за 50$ просто тому, що Продавцю не підійшов за розмірами). Так само можна дуже дешево купити наприклад барні стільці або столи. Про Канаду я писав майже рік тому: дворівневу квартиру наповнили фактично меблями безкоштовно, єдиний раз заплатили 50 С$ просто за доставку (найняли водія з наших та їздили десь далеко за місто до якоїсь доброї бабусі: та віддала кровать і до неї - із сльозами на очах коли почула про українців - нові комплекти постільної білизни).

- в Туреччині в 99% випадків квартира здається порожньою, існують спеціальні магазини типу наших колись «Комісійних»: холодильники, пральні машини, меблі, кондиціонери спліт-систем. Про кондиціонери мене сильно дивувало: фактично людина возить із собою кондиціонер і на кожній квартирі його підключає (якщо квартира не обладнана кондиціонерами).

- у Франції нашим надають за пільговою ціною так зване «соціальне житло»: це досить великі квартири за площею (часто в старовиннних будинках з високими стелями), але зовсім порожні. Щоби їх обставити, достатньо відвідати магазин мережі Emmaus: кровать деревʼяна 50…70€, стілець натурального дерева 5…10€, шафа 35…75 €, стіл обідній 30…50€, тумбочки 5…15€. Особливу увагу привертає величезний вибір посуду, найчастіше з клеймами дуже відомих фірм, виробників порцелянового посуду. Такий набір тарілок може коштувати 12€ за 12 тарілок. Ще цікаво; якщо людина виїжджає з квартири, то вона повідомляє в такий магазин приїжджає автівка та вантажники - все виносить все забирає БЕЗКОШТОВНО. Тобто колишній власник реально віддає все безкоштовно. Таким чином, обставити орендовану квартиру можна досить дешево.

Так що це реально типова ситуація. Все вірно: саме так. Квартира здається без меблів.Меблі людина купує сама додатково:- якщо це в США, або в Канаді, то нову (не дешево), або на Маркетплейс (бувають більш ніж смішні ціни на нові товари, наприклад, в 2023 році наші наповнювали квартиру так купили величезний килим за 50$ просто тому, що Продавцю не підійшов за розмірами). Так само можна дуже дешево купити наприклад барні стільці або столи. Про Канаду я писав майже рік тому: дворівневу квартиру наповнили фактично меблями безкоштовно, єдиний раз заплатили 50 С$ просто за доставку (найняли водія з наших та їздили десь далеко за місто до якоїсь доброї бабусі: та віддала кровать і до неї - із сльозами на очах коли почула про українців - нові комплекти постільної білизни).- в Туреччині в 99% випадків квартира здається порожньою, існують спеціальні магазини типу наших колись «Комісійних»: холодильники, пральні машини, меблі, кондиціонери спліт-систем. Про кондиціонери мене сильно дивувало: фактично людина возить із собою кондиціонер і на кожній квартирі його підключає (якщо квартира не обладнана кондиціонерами).- у Франції нашим надають за пільговою ціною так зване «соціальне житло»: це досить великі квартири за площею (часто в старовиннних будинках з високими стелями), але зовсім порожні. Щоби їх обставити, достатньо відвідати магазин мережі Emmaus: кровать деревʼяна 50…70€, стілець натурального дерева 5…10€, шафа 35…75 €, стіл обідній 30…50€, тумбочки 5…15€. Особливу увагу привертає величезний вибір посуду, найчастіше з клеймами дуже відомих фірм, виробників порцелянового посуду. Такий набір тарілок може коштувати 12€ за 12 тарілок. Ще цікаво; якщо людина виїжджає з квартири, то вона повідомляє в такий магазин приїжджає автівка та вантажники - все виносить все забирає БЕЗКОШТОВНО. Тобто колишній власник реально віддає все безкоштовно. Таким чином, обставити орендовану квартиру можна досить дешево.Так що це реально типова ситуація. akurt

Повідомлень: 10490 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3898 раз. Подякували: 1366 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:18 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: барабашов написав: Bolt

Болт, сколько твоя хонда жрёт по городу газа, литров 15? Болт, сколько твоя хонда жрёт по городу газа, литров 15?

Я достаточно состоятельеый человек, чтобы ездить на бензине. У меня не чисто городской пробег, смешанный, хотя до города 8 км можно и пол часа иногда ехать. Сейчас, где-то 11-11, 5 л.У меня Летом на литр меньше. Мотор 1,8 л. Я достаточно состоятельеый человек, чтобы ездить на бензине. У меня не чисто городской пробег, смешанный, хотя до города 8 км можно и пол часа иногда ехать. Сейчас, где-то 11-11, 5 л.У меня Летом на литр меньше. Мотор 1,8 л. Якось багатенько Якось багатенько Faceless

Модератор Повідомлень: 35677 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1464 раз. Подякували: 8126 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:27 Дюрі-бачі написав: А майже забув запитати: що то за прикол, що квартиру з меблями орендувати важко, багато квартир здається з порожніми стінами ? А майже забув запитати: що то за прикол, що квартиру з меблями орендувати важко, багато квартир здається

Німецька специфіка. Німецька специфіка. Gastarbaiter Повідомлень: 3556 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2567256825692570 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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