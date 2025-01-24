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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2567256825692570
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:16

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:А майже забув запитати: що то за прикол, що квартиру з меблями орендувати важко, багато квартир здається з порожніми стінами?

Це ніби типово для Європи, США, Канади. Причому при виїзді здати треба теж порожню.
Ну а шо, орендодавець знімає з себе всі клопоти амортизації меблів і всі претензії, що щось не подобається чи чогось не вистачає.

Все вірно: саме так. Квартира здається без меблів.
Меблі людина купує сама додатково:
- якщо це в США, або в Канаді, то нову (не дешево), або на Маркетплейс (бувають більш ніж смішні ціни на нові товари, наприклад, в 2023 році наші наповнювали квартиру так купили величезний килим за 50$ просто тому, що Продавцю не підійшов за розмірами). Так само можна дуже дешево купити наприклад барні стільці або столи. Про Канаду я писав майже рік тому: дворівневу квартиру наповнили фактично меблями безкоштовно, єдиний раз заплатили 50 С$ просто за доставку (найняли водія з наших та їздили десь далеко за місто до якоїсь доброї бабусі: та віддала кровать і до неї - із сльозами на очах коли почула про українців - нові комплекти постільної білизни).
- в Туреччині в 99% випадків квартира здається порожньою, існують спеціальні магазини типу наших колись «Комісійних»: холодильники, пральні машини, меблі, кондиціонери спліт-систем. Про кондиціонери мене сильно дивувало: фактично людина возить із собою кондиціонер і на кожній квартирі його підключає (якщо квартира не обладнана кондиціонерами).
- у Франції нашим надають за пільговою ціною так зване «соціальне житло»: це досить великі квартири за площею (часто в старовиннних будинках з високими стелями), але зовсім порожні. Щоби їх обставити, достатньо відвідати магазин мережі Emmaus: кровать деревʼяна 50…70€, стілець натурального дерева 5…10€, шафа 35…75 €, стіл обідній 30…50€, тумбочки 5…15€. Особливу увагу привертає величезний вибір посуду, найчастіше з клеймами дуже відомих фірм, виробників порцелянового посуду. Такий набір тарілок може коштувати 12€ за 12 тарілок. Ще цікаво; якщо людина виїжджає з квартири, то вона повідомляє в такий магазин приїжджає автівка та вантажники - все виносить все забирає БЕЗКОШТОВНО. Тобто колишній власник реально віддає все безкоштовно. Таким чином, обставити орендовану квартиру можна досить дешево.
Так що це реально типова ситуація.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  барабашов написав:Bolt
Болт, сколько твоя хонда жрёт по городу газа, литров 15?

Я достаточно состоятельеый человек, чтобы ездить на бензине. У меня не чисто городской пробег, смешанный, хотя до города 8 км можно и пол часа иногда ехать. Сейчас, где-то 11-11, 5 л.У меня Летом на литр меньше. Мотор 1,8 л.
Якось багатенько
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:27

  Дюрі-бачі написав:А майже забув запитати: що то за прикол, що квартиру з меблями орендувати важко, багато квартир здається з порожніми стінами?

Німецька специфіка.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:40

  Faceless написав:
Bolt написав:
  барабашов написав:Bolt
Болт, сколько твоя хонда жрёт по городу газа, литров 15?

Я достаточно состоятельеый человек, чтобы ездить на бензине. У меня не чисто городской пробег, смешанный, хотя до города 8 км можно и пол часа иногда ехать. Сейчас, где-то 11-11, 5 л.У меня Летом на литр меньше. Мотор 1,8 л.
Якось багатенько

Як багатенько?!Самий слабенький мотор в лінійці.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:42

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:[quote="5815220:барабашов"]Bolt
Болт, сколько твоя хонда жрёт по городу газа, литров 15?

Я достаточно состоятельеый человек, чтобы ездить на бензине. У меня не чисто городской пробег, смешанный, хотя до города 8 км можно и пол часа иногда ехать. Сейчас, где-то 11-11, 5 л.У меня Летом на литр меньше. Мотор 1,8 л.
Якось багатенько

Як багатенько?!Самий слабенький мотор в лінійці.[/quote]В мене 2.0 жере зараз по місту менше 8, і це не гібрид
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 22:43

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:i5-11400, RTX3060

Тільки TDP проца у Вас 65W, а мене в лептопах 15W (Ryzen 5 5500U) і 15W (M1). Третього ноутбука лінь шукати.

Не хотів наносити психологічну травму, але ось моє споживання)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 23:23

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Faceless написав:1, 5 л.У меня Летом на литр меньше. Мотор 1,8 л.
Якось багатенько

Як багатенько?!Самий слабенький мотор в лінійці.
В мене 2.0 жере зараз по місту менше 8, і це не гібрид[/quote]
Пробіг загальний який?
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 01:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Щоб бути ближче до теми: мене здивувало, що основна стаття комунальних витрат - опалення - в кума включені у вартість оренди квартири, як і обслуговування прибудинкової території, абонплата за інтернет, вивіз сміття і т.д...
От вода і електроенергія - по лічильнику окремо.


Майже так само. В мене газ і енергія окремо. Все інше враховується типу в комуналку там є своя ціна яка платиться цилій рік. В кінці року роблять перерахунок що скільки використав, якщо більше чим було в тій комуналці то йде доплата, якщо використав менше то іде повернення. звичайно власник про повернення не повідомляє, а ось якщо ти більше використав то обовязково прийде за тобою)) в мене щось типу 2куби холодної і теплої на людину, обігрів не знаю як рахують, але є давачі на батареях.
Звичайний договір на квартиру включає ціну господарю і комуналка окремо, який може змінитись, платиться разом як квартплата.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 01:13

  BeneFuckTor написав:
  Дюрі-бачі написав:Щоб бути ближче до теми: мене здивувало, що основна стаття комунальних витрат - опалення - в кума включені у вартість оренди квартири, як і обслуговування прибудинкової території, абонплата за інтернет, вивіз сміття і т.д...
От вода і електроенергія - по лічильнику окремо.


Майже так само. В мене газ і енергія окремо. Все інше враховується типу в комуналку там є своя ціна яка платиться цилій рік. В кінці року роблять перерахунок що скільки використав, якщо більше чим було в тій комуналці то йде доплата, якщо використав менше то іде повернення. звичайно власник про повернення не повідомляє, а ось якщо ти більше використав то обовязково прийде за тобою)) в мене щось типу 2куби холодної і теплої на людину, обігрів не знаю як рахують, але є давачі на батареях.
Звичайний договір на квартиру включає ціну господарю і комуналка окремо, який може змінитись, платиться разом як квартплата.

В мене було так, що обслуговуюча компанія мала на собі воду, газ для загальної котельні, охорону, вивіз сміття, ремонти. І усе це йде одним платежем і якихось інших варіантів немає. А от електрика (або газ, якщо йде окремо у квартири) - тут можна обирати постачальника і кожна квартира має свій договір.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 01:44

  Сибарит написав:
  rjkz написав:У нас тут зайти взять с собой фастфуд, обычно долларов 60-80 выходит.

Это региональная особенность или так все подорожало? По моей информации, пару лет назад пообедать в недорогом ресторане, вроде Деннис или Айрон Скайлет, стоило 20-25.
  2587715 написав:Почему-то все эти пенсы на лайнерах всегда белые. Никогда не видел цветных пар на круизах. Может в штатах пенсию только белым платят?

Негров у них линчуют по достижении пенсионного возраста :)


Продукты в магазинах где-то Х1,5-2 раза с тех пор как мы приехали.
Яйца, которые стоили 83 цента за 12 штук, сейчас 7 долларов. Но говорят что сейчас птичий грипп кур косит.
Зарплата, на которую некоторые пошли 5 лет назад и имеют опыт, им почти не поднимают, а новым дают больше. В сфере общепита текучка большая, так что там тоже вынуждены поднимать зарплату, выросли расходы на энергоносители - довольно прилично.
Поэтому в общепите тоже подорожало.
Регулярно в рестораны не ходим, особенно в НЙ.
В НДж несколько раз были, но там я за толпу платил, получилось один раз 420 долларов, второй раз около 400. Ездили на курорт (дорогой по местным меркам), там в основном морепродукты. Завтрак на 4-х примерно в 120-150 долларов, обед и ужин где-то в 180-240 . Но это с лобстерами, крабами, супами на них-же. Но там и в магазинах продукты Х2 от нйских.
В принципе, даже не ресторан, а гости должны были прийти, мы не успевали подготовиться, зашли в магазин, в отделе кулинарии накупили готового - около 200 долларов.
rjkz
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