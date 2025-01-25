RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2568256925702571
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 04:32

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:i5-11400, RTX3060

Тільки TDP проца у Вас 65W, а мене в лептопах 15W (Ryzen 5 5500U) і 15W (M1). Третього ноутбука лінь шукати.

Не хотів наносити психологічну травму, але ось моє споживання)
Зображення

Это как и на каком объекте так её палите???
У самого в жару на 193метрах в августе16го,14го, 07-08годов, когда за бортом и на рассвете было 26-27 уходило влёгкую 1000квт/ч
Кондёры жрут ужас
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4758
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 04:32

  Faceless написав:
Bolt написав:
  барабашов написав:Bolt
Болт, сколько твоя хонда жрёт по городу газа, литров 15?

Я достаточно состоятельеый человек, чтобы ездить на бензине. У меня не чисто городской пробег, смешанный, хотя до города 8 км можно и пол часа иногда ехать. Сейчас, где-то 11-11, 5 л.У меня Летом на литр меньше. Мотор 1,8 л.
Якось багатенько

У вас какое авто?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4758
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 04:43

  2587715 написав:
  rjkz написав:
  2587715 написав:Однако и в Зимбабве и в Германии по улицам бегают толпы бармалеев с ножами, а в Украине пока только на оккупированной части


А шо в Киеве уже порядок навели?
При мне опасными районами были Троя, Отрадный, Борщага (особенно Южная), Мышеловка, ДВРЗ.
Как-то из дробовика по проходящему скоростному трамваю шмальнули, на конечной автобуса на Лесном, пенса за замечание что курение в обшественном месте запрещено, ножом пырнули. Где-то на Окружной в генделе во время пьяных "А ты кто такой?" гранату взорвали.

В Нью-Йорке целых пять дней ни в кого не стреляли насмерть. Это случилось впервые за 30 лет, сообщили в полиции города


Я про Киев спрашивал.
Шо за манера переводить стрелки?
И ничего что население НЙ с пригородами как полУкраины до начала большрй войны?
Открываете новости, а там "в половине Украины целых 5 дней никого не убили насмерть". Слабо?
И еше, трудно поддерживать правопорядок в городе, в который съезжается, в том числе, сброд со всего мира.
Я когда приехал, ходил на курсы английского, там познакомился с дядькой из Беларуси, который уже год как был в НЙ. И по работе бывал в неблагополучных районах. Я спрашиваю и как там? Та, говорит, все ничего, иногда что-то типа гоп-стопа, только в отличиии от того, что было у нас не полностью все забирают, а достаточно иметь отдельно 20-ку в кармане и сунуть им, они отстают.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17032
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8462 раз.
Подякували: 5330 раз.
 
Профіль
 
8
4
6
  #<1 ... 2568256925702571
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7346)
25.01.2025 01:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.