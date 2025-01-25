Это как и на каком объекте так её палите???
У самого в жару на 193метрах в августе16го,14го, 07-08годов, когда за бортом и на рассвете было 26-27 уходило влёгкую 1000квт/ч
Кондёры жрут ужас
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2025 04:32
Это как и на каком объекте так её палите???
У самого в жару на 193метрах в августе16го,14го, 07-08годов, когда за бортом и на рассвете было 26-27 уходило влёгкую 1000квт/ч
Кондёры жрут ужас
Додано: Суб 25 січ, 2025 04:32
У вас какое авто?
Додано: Суб 25 січ, 2025 04:43
Я про Киев спрашивал.
Шо за манера переводить стрелки?
И ничего что население НЙ с пригородами как полУкраины до начала большрй войны?
Открываете новости, а там "в половине Украины целых 5 дней никого не убили насмерть". Слабо?
И еше, трудно поддерживать правопорядок в городе, в который съезжается, в том числе, сброд со всего мира.
Я когда приехал, ходил на курсы английского, там познакомился с дядькой из Беларуси, который уже год как был в НЙ. И по работе бывал в неблагополучных районах. Я спрашиваю и как там? Та, говорит, все ничего, иногда что-то типа гоп-стопа, только в отличиии от того, что было у нас не полностью все забирают, а достаточно иметь отдельно 20-ку в кармане и сунуть им, они отстают.
|