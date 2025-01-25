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барабашов написав:Bolt Болт, сколько твоя хонда жрёт по городу газа, литров 15?
Я достаточно состоятельеый человек, чтобы ездить на бензине. У меня не чисто городской пробег, смешанный, хотя до города 8 км можно и пол часа иногда ехать. Сейчас, где-то 11-11, 5 л.У меня Летом на литр меньше. Мотор 1,8 л.
2587715 написав:Однако и в Зимбабве и в Германии по улицам бегают толпы бармалеев с ножами, а в Украине пока только на оккупированной части
А шо в Киеве уже порядок навели? При мне опасными районами были Троя, Отрадный, Борщага (особенно Южная), Мышеловка, ДВРЗ. Как-то из дробовика по проходящему скоростному трамваю шмальнули, на конечной автобуса на Лесном, пенса за замечание что курение в обшественном месте запрещено, ножом пырнули. Где-то на Окружной в генделе во время пьяных "А ты кто такой?" гранату взорвали.
В Нью-Йорке целых пять дней ни в кого не стреляли насмерть. Это случилось впервые за 30 лет, сообщили в полиции города
Я про Киев спрашивал. Шо за манера переводить стрелки? И ничего что население НЙ с пригородами как полУкраины до начала большрй войны? Открываете новости, а там "в половине Украины целых 5 дней никого не убили насмерть". Слабо? И еше, трудно поддерживать правопорядок в городе, в который съезжается, в том числе, сброд со всего мира. Я когда приехал, ходил на курсы английского, там познакомился с дядькой из Беларуси, который уже год как был в НЙ. И по работе бывал в неблагополучных районах. Я спрашиваю и как там? Та, говорит, все ничего, иногда что-то типа гоп-стопа, только в отличиии от того, что было у нас не полностью все забирают, а достаточно иметь отдельно 20-ку в кармане и сунуть им, они отстают.
Faceless написав:Прикинемо краще щодо ваших 70 кВт год. Нехай дуже економний холодильник- 20 кВт По факту пораховано, два ноутбуки з двома моніторами і якісь там зарядки - близько 30 кВт (потужність десь 70 Вт за не максимального навантаження). На плиту, електрочайник, кавоварку, пральну машину у вас залишилось 20 кВт год на місяць. Прикинемо чисто для плити. Одна мала конфорка 2 кВт, це сумарно 10 годин роботи за місяць, або 20 хвилин на добу. Можна раз на день зварить макарони, але вже не вистачить ні на прання ні на чайник ні на кавоварку. Навіть просто чайник, нехай теж 2кВт, двічі на день по 2 хв це 4 кВт*год за 30 днів. Тоді на плиту ще менше залишиться. Хіба раз на тиждень борщу наварить і потім тільки розігрівати. Кондиціонер взагалі відсутній? А ще ж має бути і прання, і попрасувати щось, і може пилососити хоч інколи, телек нормально той же нетфлікс подивитися. Освітлення зараз хоч і мізерно споживає, але все одно ще пару десят кВт год набіжить. Банально, навіть малопотужний ровтер на 5 Вт це 3,6 кВт год за місяць. А якщо більш потужний багатоканальний гігабітний то мінімум втричі більше. Якщо працюєте з дому, то як це можливо вкластися в 70? Думаю ви десь одиничку спереду загубили. Зараз глянув в Ясно - середньомісячне якраз 500. Бувало менше 400 в окремі місяці, коли були регулярні вимкнення, тоді найпотужніші прилади обмежувалися, бо батареї не резинові
Замість тисячі домислів
Значить у Флая є конкуренти. Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти. 71 кВт це менше 100Вт споживання в середньому в годину
Может в польшах счетчики не от ахметова? Знатный катала был в 90-х, "а ручки-то помнят".
rjkz написав:И еше, трудно поддерживать правопорядок в городе, в который съезжается, в том числе, сброд со всего мира.
Ну смотри, ты белый, хочешь жить красиво, сам работать не хочешь, потому привозишь в страну миллионы диких племен, которых обучаешь рубить тростник. Получаешь много профита с этого, так как чем дешевле труд тем выше прибыль. Но с тобой ведь рядом продолжают жить миллионы диких племен. То что они научились рубить тростник и носить штаны не означает, что они изжили из себя свои дикие инстинкты за пару столетий.
Белая цивилизация формировалась тысячелетиями, но если б не эти дикие племена - то Америка была б не намного богаче Украины. И тут перед тобой стоит выбор - жить богато среди диких племен или жить бедно, но среди себе подобных?