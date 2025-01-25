Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2568256925702571 Додано: Суб 25 січ, 2025 04:32 Бетон написав: BIGor написав: Дюрі-бачі написав: i5-11400, RTX3060 i5-11400, RTX3060

Тільки TDP проца у Вас 65W, а мене в лептопах 15W (Ryzen 5 5500U) і 15W (M1). Третього ноутбука лінь шукати. Тільки TDP проца у Вас 65W, а мене в лептопах 15W (Ryzen 5 5500U) і 15W (M1). Третього ноутбука лінь шукати.

Не хотів наносити психологічну травму, але ось моє споживання)

Не хотів наносити психологічну травму, але ось моє споживання)

Это как и на каком объекте так её палите???

У самого в жару на 193метрах в августе16го,14го, 07-08годов, когда за бортом и на рассвете было 26-27 уходило влёгкую 1000квт/ч

Кондёры жрут ужас Это как и на каком объекте так её палите???У самого в жару на 193метрах в августе16го,14го, 07-08годов, когда за бортом и на рассвете было 26-27 уходило влёгкую 1000квт/чКондёры жрут ужас барабашов

Повідомлень: 4758 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 04:32 Faceless написав: Bolt написав: барабашов написав: Bolt

Болт, сколько твоя хонда жрёт по городу газа, литров 15? Болт, сколько твоя хонда жрёт по городу газа, литров 15?

Я достаточно состоятельеый человек, чтобы ездить на бензине. У меня не чисто городской пробег, смешанный, хотя до города 8 км можно и пол часа иногда ехать. Сейчас, где-то 11-11, 5 л.У меня Летом на литр меньше. Мотор 1,8 л. Я достаточно состоятельеый человек, чтобы ездить на бензине. У меня не чисто городской пробег, смешанный, хотя до города 8 км можно и пол часа иногда ехать. Сейчас, где-то 11-11, 5 л.У меня Летом на литр меньше. Мотор 1,8 л. Якось багатенько Якось багатенько

У вас какое авто? У вас какое авто? барабашов

Повідомлень: 4758 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 04:43 2587715 написав: rjkz написав: 2587715 написав: Однако и в Зимбабве и в Германии по улицам бегают толпы бармалеев с ножами, а в Украине пока только на оккупированной части Однако и в Зимбабве и в Германии по улицам бегают толпы бармалеев с ножами, а в Украине пока только на оккупированной части



А шо в Киеве уже порядок навели?

При мне опасными районами были Троя, Отрадный, Борщага (особенно Южная), Мышеловка, ДВРЗ.

Как-то из дробовика по проходящему скоростному трамваю шмальнули, на конечной автобуса на Лесном, пенса за замечание что курение в обшественном месте запрещено, ножом пырнули. Где-то на Окружной в генделе во время пьяных "А ты кто такой?" гранату взорвали. А шо в Киеве уже порядок навели?При мне опасными районами были Троя, Отрадный, Борщага (особенно Южная), Мышеловка, ДВРЗ.Как-то из дробовика по проходящему скоростному трамваю шмальнули, на конечной автобуса на Лесном, пенса за замечание что курение в обшественном месте запрещено, ножом пырнули. Где-то на Окружной в генделе во время пьяных "А ты кто такой?" гранату взорвали.

В Нью-Йорке целых пять дней ни в кого не стреляли насмерть. Это случилось впервые за 30 лет, сообщили в полиции города В Нью-Йорке целых пять дней ни в кого не стреляли насмерть. Это случилось впервые за 30 лет, сообщили в полиции города



Я про Киев спрашивал.

Шо за манера переводить стрелки?

И ничего что население НЙ с пригородами как полУкраины до начала большрй войны?

Открываете новости, а там "в половине Украины целых 5 дней никого не убили насмерть". Слабо?

И еше, трудно поддерживать правопорядок в городе, в который съезжается, в том числе, сброд со всего мира.

Я когда приехал, ходил на курсы английского, там познакомился с дядькой из Беларуси, который уже год как был в НЙ. И по работе бывал в неблагополучных районах. Я спрашиваю и как там? Та, говорит, все ничего, иногда что-то типа гоп-стопа, только в отличиии от того, что было у нас не полностью все забирают, а достаточно иметь отдельно 20-ку в кармане и сунуть им, они отстают. Я про Киев спрашивал.Шо за манера переводить стрелки?И ничего что население НЙ с пригородами как полУкраины до начала большрй войны?Открываете новости, а там "в половине Украины целых 5 дней никого не убили насмерть". Слабо?И еше, трудно поддерживать правопорядок в городе, в который съезжается, в том числе, сброд со всего мира.Я когда приехал, ходил на курсы английского, там познакомился с дядькой из Беларуси, который уже год как был в НЙ. И по работе бывал в неблагополучных районах. Я спрашиваю и как там? Та, говорит, все ничего, иногда что-то типа гоп-стопа, только в отличиии от того, что было у нас не полностью все забирают, а достаточно иметь отдельно 20-ку в кармане и сунуть им, они отстают. rjkz

Повідомлень: 17033 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8462 раз. Подякували: 5330 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 07:46 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Прикинемо краще щодо ваших 70 кВт год.

Нехай дуже економний холодильник- 20 кВт

По факту пораховано, два ноутбуки з двома моніторами і якісь там зарядки - близько 30 кВт (потужність десь 70 Вт за не максимального навантаження).

На плиту, електрочайник, кавоварку, пральну машину у вас залишилось 20 кВт год на місяць.

Прикинемо чисто для плити. Одна мала конфорка 2 кВт, це сумарно 10 годин роботи за місяць, або 20 хвилин на добу. Можна раз на день зварить макарони, але вже не вистачить ні на прання ні на чайник ні на кавоварку.

Навіть просто чайник, нехай теж 2кВт, двічі на день по 2 хв це 4 кВт*год за 30 днів. Тоді на плиту ще менше залишиться. Хіба раз на тиждень борщу наварить і потім тільки розігрівати.

Кондиціонер взагалі відсутній?

А ще ж має бути і прання, і попрасувати щось, і може пилососити хоч інколи, телек нормально той же нетфлікс подивитися. Освітлення зараз хоч і мізерно споживає, але все одно ще пару десят кВт год набіжить.

Банально, навіть малопотужний ровтер на 5 Вт це 3,6 кВт год за місяць. А якщо більш потужний багатоканальний гігабітний то мінімум втричі більше.

Якщо працюєте з дому, то як це можливо вкластися в 70?

Думаю ви десь одиничку спереду загубили.

Зараз глянув в Ясно - середньомісячне якраз 500. Бувало менше 400 в окремі місяці, коли були регулярні вимкнення, тоді найпотужніші прилади обмежувалися, бо батареї не резинові Прикинемо краще щодо ваших 70 кВт год.Нехай дуже економний холодильник- 20 кВтПо факту пораховано, два ноутбуки з двома моніторами і якісь там зарядки - близько 30 кВт (потужність десь 70 Вт за не максимального навантаження).На плиту, електрочайник, кавоварку, пральну машину у вас залишилось 20 кВт год на місяць.Прикинемо чисто для плити. Одна мала конфорка 2 кВт, це сумарно 10 годин роботи за місяць, або 20 хвилин на добу. Можна раз на день зварить макарони, але вже не вистачить ні на прання ні на чайник ні на кавоварку.Навіть просто чайник, нехай теж 2кВт, двічі на день по 2 хв це 4 кВт*год за 30 днів. Тоді на плиту ще менше залишиться. Хіба раз на тиждень борщу наварить і потім тільки розігрівати.Кондиціонер взагалі відсутній?А ще ж має бути і прання, і попрасувати щось, і може пилососити хоч інколи, телек нормально той же нетфлікс подивитися. Освітлення зараз хоч і мізерно споживає, але все одно ще пару десят кВт год набіжить.Банально, навіть малопотужний ровтер на 5 Вт це 3,6 кВт год за місяць. А якщо більш потужний багатоканальний гігабітний то мінімум втричі більше.Якщо працюєте з дому, то як це можливо вкластися в 70?Думаю ви десь одиничку спереду загубили.Зараз глянув в Ясно - середньомісячне якраз 500. Бувало менше 400 в окремі місяці, коли були регулярні вимкнення, тоді найпотужніші прилади обмежувалися, бо батареї не резинові

Замість тисячі домислів

Замість тисячі домислів Значить у Флая є конкуренти.

Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти.

71 кВт це менше 100Вт споживання в середньому в годину Значить у Флая є конкуренти.Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти.71 кВт це менше 100Вт споживання в середньому в годину



Может в польшах счетчики не от ахметова?

Знатный катала был в 90-х, "а ручки-то помнят". Может в польшах счетчики не от ахметова?Знатный катала был в 90-х, "а ручки-то помнят". rjkz

Повідомлень: 17033 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8462 раз. Подякували: 5330 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 09:05 барабашов написав: У вас какое авто? У вас какое авто?

Hotab Повідомлень: 14141 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2308 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 10:19 Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: А майже забув запитати: що то за прикол, що квартиру з меблями орендувати важко, багато квартир здається з порожніми стінами ? А майже забув запитати: що то за прикол, що квартиру з меблями орендувати важко, багато квартир здається

Німецька специфіка. Німецька специфіка.

даже кухня пустая, что вызвало у меня стопор даже кухня пустая, что вызвало у меня стопор utestcom2

Повідомлень: 16 З нами з: 10.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 10:25 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: И еше, трудно поддерживать правопорядок в городе, в который съезжается, в том числе, сброд со всего мира. И еше, трудно поддерживать правопорядок в городе, в который съезжается, в том числе, сброд со всего мира. Ну смотри, ты белый, хочешь жить красиво, сам работать не хочешь, потому привозишь в страну миллионы диких племен, которых обучаешь рубить тростник. Получаешь много профита с этого, так как чем дешевле труд тем выше прибыль. Но с тобой ведь рядом продолжают жить миллионы диких племен. То что они научились рубить тростник и носить штаны не означает, что они изжили из себя свои дикие инстинкты за пару столетий.



Белая цивилизация формировалась тысячелетиями, но если б не эти дикие племена - то Америка была б не намного богаче Украины. И тут перед тобой стоит выбор - жить богато среди диких племен или жить бедно, но среди себе подобных? Ну смотри, ты белый, хочешь жить красиво, сам работать не хочешь, потому привозишь в страну миллионы диких племен, которых обучаешь рубить тростник. Получаешь много профита с этого, так как чем дешевле труд тем выше прибыль. Но с тобой ведь рядом продолжают жить миллионы диких племен. То что они научились рубить тростник и носить штаны не означает, что они изжили из себя свои дикие инстинкты за пару столетий.Белая цивилизация формировалась тысячелетиями, но если б не эти дикие племена - то Америка была б не намного богаче Украины. И тут перед тобой стоит выбор - жить богато среди диких племен или жить бедно, но среди себе подобных? 2587715

Повідомлень: 140 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 10:35 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: А майже забув запитати: що то за прикол, що квартиру з меблями орендувати важко, багато квартир здається з порожніми стінами? А майже забув запитати: що то за прикол, що квартиру з меблями орендувати важко, багато квартир здається з порожніми стінами? В штатах теж.



Меблі копійки коштують. А якщо людина заробляє притомні гроші, то їй по кишені купити собі ліжко і диван, аніж спати на чужому. Бо ціни на цей хлам такі як і в нас. Для них це копійки. В штатах теж.Меблі копійки коштують. А якщо людина заробляє притомні гроші, то їй по кишені купити собі ліжко і диван, аніж спати на чужому. Бо ціни на цей хлам такі як і в нас. Для них це копійки. 2587715

Повідомлень: 140 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 10:54 Re: Еміграція, заробітчанство 2587715 написав: Меблі копійки коштуют Меблі копійки коштуют wtf? одну кухню нормально зробити 8-10k$, диван більше 1k$... wtf? одну кухню нормально зробити 8-10k$, диван більше 1k$... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4824 З нами з: 29.07.22 Подякував: 786 раз. Подякували: 582 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2568256925702571 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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