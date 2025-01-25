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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2568256925702571
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 04:32

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:i5-11400, RTX3060

Тільки TDP проца у Вас 65W, а мене в лептопах 15W (Ryzen 5 5500U) і 15W (M1). Третього ноутбука лінь шукати.

Не хотів наносити психологічну травму, але ось моє споживання)
Зображення

Это как и на каком объекте так её палите???
У самого в жару на 193метрах в августе16го,14го, 07-08годов, когда за бортом и на рассвете было 26-27 уходило влёгкую 1000квт/ч
Кондёры жрут ужас
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 04:32

  Faceless написав:
Bolt написав:
  барабашов написав:Bolt
Болт, сколько твоя хонда жрёт по городу газа, литров 15?

Я достаточно состоятельеый человек, чтобы ездить на бензине. У меня не чисто городской пробег, смешанный, хотя до города 8 км можно и пол часа иногда ехать. Сейчас, где-то 11-11, 5 л.У меня Летом на литр меньше. Мотор 1,8 л.
Якось багатенько

У вас какое авто?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 04:43

  2587715 написав:
  rjkz написав:
  2587715 написав:Однако и в Зимбабве и в Германии по улицам бегают толпы бармалеев с ножами, а в Украине пока только на оккупированной части


А шо в Киеве уже порядок навели?
При мне опасными районами были Троя, Отрадный, Борщага (особенно Южная), Мышеловка, ДВРЗ.
Как-то из дробовика по проходящему скоростному трамваю шмальнули, на конечной автобуса на Лесном, пенса за замечание что курение в обшественном месте запрещено, ножом пырнули. Где-то на Окружной в генделе во время пьяных "А ты кто такой?" гранату взорвали.

В Нью-Йорке целых пять дней ни в кого не стреляли насмерть. Это случилось впервые за 30 лет, сообщили в полиции города


Я про Киев спрашивал.
Шо за манера переводить стрелки?
И ничего что население НЙ с пригородами как полУкраины до начала большрй войны?
Открываете новости, а там "в половине Украины целых 5 дней никого не убили насмерть". Слабо?
И еше, трудно поддерживать правопорядок в городе, в который съезжается, в том числе, сброд со всего мира.
Я когда приехал, ходил на курсы английского, там познакомился с дядькой из Беларуси, который уже год как был в НЙ. И по работе бывал в неблагополучных районах. Я спрашиваю и как там? Та, говорит, все ничего, иногда что-то типа гоп-стопа, только в отличиии от того, что было у нас не полностью все забирают, а достаточно иметь отдельно 20-ку в кармане и сунуть им, они отстают.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 07:46

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Прикинемо краще щодо ваших 70 кВт год.
Нехай дуже економний холодильник- 20 кВт
По факту пораховано, два ноутбуки з двома моніторами і якісь там зарядки - близько 30 кВт (потужність десь 70 Вт за не максимального навантаження).
На плиту, електрочайник, кавоварку, пральну машину у вас залишилось 20 кВт год на місяць.
Прикинемо чисто для плити. Одна мала конфорка 2 кВт, це сумарно 10 годин роботи за місяць, або 20 хвилин на добу. Можна раз на день зварить макарони, але вже не вистачить ні на прання ні на чайник ні на кавоварку.
Навіть просто чайник, нехай теж 2кВт, двічі на день по 2 хв це 4 кВт*год за 30 днів. Тоді на плиту ще менше залишиться. Хіба раз на тиждень борщу наварить і потім тільки розігрівати.
Кондиціонер взагалі відсутній?
А ще ж має бути і прання, і попрасувати щось, і може пилососити хоч інколи, телек нормально той же нетфлікс подивитися. Освітлення зараз хоч і мізерно споживає, але все одно ще пару десят кВт год набіжить.
Банально, навіть малопотужний ровтер на 5 Вт це 3,6 кВт год за місяць. А якщо більш потужний багатоканальний гігабітний то мінімум втричі більше.
Якщо працюєте з дому, то як це можливо вкластися в 70?
Думаю ви десь одиничку спереду загубили.
Зараз глянув в Ясно - середньомісячне якраз 500. Бувало менше 400 в окремі місяці, коли були регулярні вимкнення, тоді найпотужніші прилади обмежувалися, бо батареї не резинові

Замість тисячі домислів
Зображення
Значить у Флая є конкуренти.
Пралка теж спільнобудинкова десь в підвалі мабуть. Бо на такий рівень споживання навіть пенсіонерам, без всіляких цяцьок і гаджетів в квартирі з газом не завжди вдається вийти.
71 кВт це менше 100Вт споживання в середньому в годину :)


Может в польшах счетчики не от ахметова?
Знатный катала был в 90-х, "а ручки-то помнят". :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 09:05

  барабашов написав:У вас какое авто?

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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 10:19

  Gastarbaiter написав:
  Дюрі-бачі написав:А майже забув запитати: що то за прикол, що квартиру з меблями орендувати важко, багато квартир здається з порожніми стінами?

Німецька специфіка.

даже кухня пустая, что вызвало у меня стопор
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 10:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:И еше, трудно поддерживать правопорядок в городе, в который съезжается, в том числе, сброд со всего мира.
Ну смотри, ты белый, хочешь жить красиво, сам работать не хочешь, потому привозишь в страну миллионы диких племен, которых обучаешь рубить тростник. Получаешь много профита с этого, так как чем дешевле труд тем выше прибыль. Но с тобой ведь рядом продолжают жить миллионы диких племен. То что они научились рубить тростник и носить штаны не означает, что они изжили из себя свои дикие инстинкты за пару столетий.

Белая цивилизация формировалась тысячелетиями, но если б не эти дикие племена - то Америка была б не намного богаче Украины. И тут перед тобой стоит выбор - жить богато среди диких племен или жить бедно, но среди себе подобных?
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 10:35

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:А майже забув запитати: що то за прикол, що квартиру з меблями орендувати важко, багато квартир здається з порожніми стінами?
В штатах теж.

Меблі копійки коштують. А якщо людина заробляє притомні гроші, то їй по кишені купити собі ліжко і диван, аніж спати на чужому. Бо ціни на цей хлам такі як і в нас. Для них це копійки.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 10:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:Меблі копійки коштуют
wtf? одну кухню нормально зробити 8-10k$, диван більше 1k$...
Дюрі-бачі
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