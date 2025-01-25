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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2570257125722573> Додано: Суб 25 січ, 2025 11:20 Дюрі-бачі написав: 2587715 написав: Меблі копійки коштуют Меблі копійки коштуют wtf? одну кухню нормально зробити 8-10k$, диван більше 1k$... wtf? одну кухню нормально зробити 8-10k$, диван більше 1k$...

Якись ютуб блогер в штатах давав поради щоб не купували меблі в орендоване житло, можна запросто знайти на вулиці те шо виставляють, в тій же Німеччині на шпермюлях часто різні дивани, столи і навіть кухні лежать. Якись ютуб блогер в штатах давав поради щоб не купували меблі в орендоване житло, можна запросто знайти на вулиці те шо виставляють, в тій же Німеччині на шпермюлях часто різні дивани, столи і навіть кухні лежать. Bolt Повідомлень: 3304 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 252 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 11:28 Дюрі-бачі написав: 2587715 написав: Меблі копійки коштуют Меблі копійки коштуют wtf? одну кухню нормально зробити 8-10k$, диван більше 1k$... wtf? одну кухню нормально зробити 8-10k$, диван більше 1k$...

При ЗП 100к це копійки. До того ж кухні є зазвичай. При ЗП 100к це копійки. До того ж кухні є зазвичай. Востаннє редагувалось 2587715 в Суб 25 січ, 2025 11:29, всього редагувалось 1 раз. 2587715

Повідомлень: 145 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 11:28 Дюрі-бачі написав: 2587715 написав: Меблі копійки коштуют Меблі копійки коштуют wtf? одну кухню нормально зробити 8-10k$, диван більше 1k$... wtf? одну кухню нормально зробити 8-10k$, диван більше 1k$...

Стандарт у багатьох країнах - в тому числі і в США - це повністю готові укомплектовані меблями та побутовою технікою кухні.

В США як правило встановлено величезний холодильник, в якому двері розкриваються наліво і направо. Справа в тому, що такі холодильники підключені до водогону, щоби отримувати охолоджену питну воду і просто так купити в магазині такий холодильник та встановити - не получиться. Крім того, там встановлені додаткові фільтри на воду, які періодично треба міняти - так ось орендар сам не має права їх міняти.

Крім того, витяжки над піччю як правило ще укомплектовані мікрохвильовою піччю. Звісно встановлені всі меблі. Так що такого збочення, як в Україні, коли покупець того, що з незрозумілих причин називається "квартира", а насправді паралелепіпед, який міститься між стелею, підлогою та чогось, що нагадує стіни, все робить сам, немає.



В Туреччині, коли я зайшов в новеньку квартиру - кандидатку на купівлю мною - якраз після досвіду ремонту квартири у Львові - я був відверто здивований наступному:

- Забудовником встановлено комплект кухонних меблів - все за проєктом та дизайном всього будинка і все однакове в усіх кваратирах (різниця в комплектації в залежності від того, це кваратира 1+1 або 2+1.)

- встановлено побутову техніку: витяжка, варочна поверхня, електрична духова шафа.

- холодильник терба докупити (як взяв великий LG) - але розетки для підключенні вже встанволені з відповідними "пакетниками" в щитку.

- встановлено мийку та підведено воду - гарячу та холодну, звісно встановлені змішувачі води.

- зроблено відповідне освітлення у кухонній зоні.

Після того, як у Львові я сам монтував витяжку, робив освітлення, слідкував, щоби сантехнік "правильно" все зробив, а електрик "не накосячив'" - вражає досить сильно.



В квітні минулого року я провів 2 тижня в штатах Каліфорнія, Південна Кароліна, Північна Кароліна - зустрічався з нашою діаспорою та приймав у участь у формування замовлення на побудову приватного будинка - так ось підтверджую: будинок люди вибирали з 5-ти типових проєктів і БЕЗУМОВНО в ньому Забудовником робилося все "під ключ" - в тому числі кухня.

Замовник міг вибирати: тип плити кухні меблів (мармур чи щось інше), матеріал підлоги, фурнітуру меблів, фасади меблів (колір та якість) - але все це робить/монтує/встановлює Забудовник згідно із затвердженими та узгодженими проєктами. Стандарт у багатьох країнах - в тому числі і в США - це повністю готові укомплектовані меблями та побутовою технікою кухні.В США як правило встановлено величезний холодильник, в якому двері розкриваються наліво і направо. Справа в тому, що такі холодильники підключені до водогону, щоби отримувати охолоджену питну воду і просто так купити в магазині такий холодильник та встановити - не получиться. Крім того, там встановлені додаткові фільтри на воду, які періодично треба міняти - так ось орендар сам не має права їх міняти.Крім того, витяжки над піччю як правило ще укомплектовані мікрохвильовою піччю. Звісно встановлені всі меблі. Так що такого збочення, як в Україні, коли покупець того, що з незрозумілих причин називається "квартира", а насправді паралелепіпед, який міститься між стелею, підлогою та чогось, що нагадує стіни, все робить сам, немає.В Туреччині, коли я зайшов в новеньку квартиру - кандидатку на купівлю мною - якраз після досвіду ремонту квартири у Львові - я був відверто здивований наступному:- Забудовником встановлено комплект кухонних меблів - все за проєктом та дизайном всього будинка і все однакове в усіх кваратирах (різниця в комплектації в залежності від того, це кваратира 1+1 або 2+1.)- встановлено побутову техніку: витяжка, варочна поверхня, електрична духова шафа.- холодильник терба докупити (як взяв великий LG) - але розетки для підключенні вже встанволені з відповідними "пакетниками" в щитку.- встановлено мийку та підведено воду - гарячу та холодну, звісно встановлені змішувачі води.- зроблено відповідне освітлення у кухонній зоні.Після того, як у Львові я сам монтував витяжку, робив освітлення, слідкував, щоби сантехнік "правильно" все зробив, а електрик "не накосячив'" - вражає досить сильно.В квітні минулого року я провів 2 тижня в штатах Каліфорнія, Південна Кароліна, Північна Кароліна - зустрічався з нашою діаспорою та приймав у участь у формування замовлення на побудову приватного будинка - так ось підтверджую: будинок люди вибирали з 5-ти типових проєктів і БЕЗУМОВНОЗамовник міг вибирати: тип плити кухні меблів (мармур чи щось інше), матеріал підлоги, фурнітуру меблів, фасади меблів (колір та якість) - алезгідно із затвердженими та узгодженими проєктами. akurt

Повідомлень: 10493 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3900 раз. Подякували: 1366 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 11:32 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Замовник міг вибирати: тип плити кухні меблів (мармур чи щось інше), матеріал підлоги, фурнітуру меблів, фасади меблів (колір та якість) - але все це робить/монтує/встановлює Забудовник. Замовник міг вибирати: тип плити кухні меблів (мармур чи щось інше), матеріал підлоги, фурнітуру меблів, фасади меблів (колір та якість) - але все це робить/монтує/встановлює Забудовник. Тому в них і ціни на житло такі. Грошей багато в людей - треба пропонувати максимум. В Україні грошей в людей мало - тому продають метри в бетоні і в цеглі, а далі вже сам по мірі сил, аби під дахом вже було. Тому в них і ціни на житло такі. Грошей багато в людей - треба пропонувати максимум. В Україні грошей в людей мало - тому продають метри в бетоні і в цеглі, а далі вже сам по мірі сил, аби під дахом вже було. 2587715

Повідомлень: 145 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 11:36 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: диван більше 1k$... диван більше 1k$... Якщо в вас є гроші, то ви навряд забажаєте щоб ваша дитина спала на дивані на якому до цього декілька років пердів якийсь старий БЛМ-активіст Якщо в вас є гроші, то ви навряд забажаєте щоб ваша дитина спала на дивані на якому до цього декілька років пердів якийсь старий БЛМ-активіст 2587715

Повідомлень: 145 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 11:38 Дюрі-бачі написав: 2587715 написав: Меблі копійки коштуют Меблі копійки коштуют wtf? одну кухню нормально зробити 8-10k$, диван більше 1k$... wtf? одну кухню нормально зробити 8-10k$, диван більше 1k$...

То воно як з ресторанами. Можна і за 2к кухню в Ікеа взяти, а можна і в 10 не вкластися. То воно як з ресторанами. Можна і за 2к кухню в Ікеа взяти, а можна і в 10 не вкластися. Gastarbaiter Повідомлень: 3560 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 11:53 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати. Ну якщо у Вас нема мозгів - можна не вмикати.

на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.



В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті... на 150$ в місяць, а й Бігор на 70 кВт*год.В кожного свої потреби. От мене багато знайомих не розуміють за те, що я можу якісь джинси чи кофту за 30$ носити кілька років, поки не порвуться, і взагалі не стежу за модою і брендами. Або зі смартфоном (1+6T) 5 років ходити до його смерті...

На двох 70квт, хіба літом з нагрітими баклашками води на сонці.

https://fi202x.blogspot.com/2025/01/blog-post.html



П.С.

Джинси перете, чи по принципу "бруд висохне і сам відпаде"? На двох 70квт, хіба літом з нагрітими баклашками води на сонці.П.С.Джинси перете, чи по принципу "бруд висохне і сам відпаде"? flyman

Повідомлень: 38090 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1594 раз. Подякували: 2805 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 11:56 2587715 написав: akurt написав: Замовник міг вибирати: тип плити кухні меблів (мармур чи щось інше), матеріал підлоги, фурнітуру меблів, фасади меблів (колір та якість) - але все це робить/монтує/встановлює Забудовник. Замовник міг вибирати: тип плити кухні меблів (мармур чи щось інше), матеріал підлоги, фурнітуру меблів, фасади меблів (колір та якість) - але все це робить/монтує/встановлює Забудовник. Тому в них і ціни на житло такі. Грошей багато в людей - треба пропонувати максимум. Тому в них і ціни на житло такі. Грошей багато в людей - треба пропонувати максимум.

Не зовсім так...

1. Ціни на будинки визначає вартість будівельних матеріалів та вартість робочої сили.

2. Ціни на будинок визначає ринок та те, яку норму прибутку заклав Забудовник. Наприклад, в Києві в період "буму" на купівлю залізобетонних паралелепіпедів, в яких дозволялося за власні гроші створити щось схоже на житло, ціна для Забудовника з урахуванням "окремих" платежів в мерію, була (600+100)$ за 1 кв. м - а пересічні громадяни бігли, підплигуючі те купувати за 1400$ за кв. м. Тобто було закладено норму прибутку - стандартну для України - в 100%, щоби Забудовнику вистачало на вілли в Монако. Не жити ж йому там, де живуть пересічні.

В той же час норма прибутку в інших країнах складає як правило 20...50%. Тобто менші апетити жадібності і немає бажання жити в Монако.

3. Ціни на будинки визначає ринок землі під будинком. Наприклад, ділянка в штаті Південна Кароліна в 10 соток може кошгутвати максимум (!) 10 000 доларів (за всю ділянку). А така сама ділянка, але поблизу Сан Францисько - вже 500 000 доларів або навіть 1 000 000 доларів.

4. Ціну визначає попит. Попит формує наявність в даному регіоні роботи для людини.

Наприклад, мені розказували учасники подій з числа наших: новий будинок, нові квартири, місто Сан Францисько, оголошується "Open day". Сходяться на кожну квартиру 8-12 Покупців. Менеджер оголошує учасникам ціну Забудовника в 800 000 доларів. За таку ціну Забудовник погоджується продати прямо зараз. Покупець 1 погоджується купити. Покупець 2 погоджується купити, але за 850 000 доларів. Покупець 3 погоджується купити, але вже за 1 050 000 доларів. Покупець намер 4 погоджується сплатити 1 200 000 доларів. Покупці 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 розуміють, що "Нас тут не стояло" - розвертаються та уходять.

ПРОДАНО ЗА 1 200 000 доларів.

Фраза "Грошей багато в людей - треба пропонувати максимум" - не працює.

За цим пунктом 4 працює інше:

"Я маю роботу в цьому місці (в цьому районі), мій прибуток такий, який дозволить взяти цю квартиру в іпотеку, тому я плачу такі гроші, щоби жити зараз і сьогодні по-людськи, а не завтра в іншому житті". Не зовсім так...1. Ціни на будинки визначає вартість будівельних матеріалів та вартість робочої сили.2. Ціни на будинок визначає ринок та те, яку норму прибутку заклав Забудовник. Наприклад, в Києві в період "буму" на купівлю залізобетонних паралелепіпедів, в яких дозволялося за власні гроші створити щось схоже на житло, ціна для Забудовника з урахуванням "окремих" платежів в мерію, була (600+100)$ за 1 кв. м - а пересічні громадяни бігли, підплигуючі те купувати за 1400$ за кв. м. Тобто було закладено норму прибутку - стандартну для України - в 100%, щоби Забудовнику вистачало на вілли в Монако. Не жити ж йому там, де живуть пересічні.В той же час норма прибутку в інших країнах складає як правило 20...50%. Тобто менші апетити жадібності і немає бажання жити в Монако.3. Ціни на будинки визначає ринок землі під будинком. Наприклад, ділянка в штаті Південна Кароліна в 10 соток може кошгутвати10 000 доларів (за всю ділянку). А така сама ділянка, але поблизу Сан Францисько - вже 500 000 доларів або навіть 1 000 000 доларів.4. Ціну визначає попит. Попит формує наявність в даному регіоні роботи для людини.Наприклад, мені розказували учасники подій з числа наших: новий будинок, нові квартири, місто Сан Францисько, оголошується "Open day". Сходяться на кожну квартиру 8-12 Покупців. Менеджер оголошує учасникам ціну Забудовника в 800 000 доларів. За таку ціну Забудовник погоджується продати прямо зараз. Покупець 1 погоджується купити. Покупець 2 погоджується купити, але за 8000 доларів. Покупець 3 погоджується купити, але вже за050 000 доларів. Покупець намер 4 погоджується сплатитидоларів. Покупці 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 розуміють, що "Нас тут не стояло" - розвертаються та уходять.ПРОДАНО ЗА 1 200 000 доларів.Фраза "Грошей багато в людей - треба пропонувати максимум" - не працює.За цим пунктом 4 працює інше:"Я маю роботу в цьому місці (в цьому районі), мій прибуток такий, який дозволить взяти цю квартиру в іпотеку, тому я плачу такі гроші, щоби жити зараз і сьогодні по-людськи, а не завтра в іншому житті". akurt

Повідомлень: 10493 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3900 раз. Подякували: 1366 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 12:01 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: П.С.

Джинси перете, чи по принципу "бруд висохне і сам відпаде"? П.С.Джинси перете, чи по принципу "бруд висохне і сам відпаде"?

Зазвичай перу раз в тиждень по черзі (1 шт ношу, 1 поправ і сохнуть, 1 в резерві), після 2-3 днів носіння. Хіба восени, коли болотом обляпав, то після 1. Зазвичай перу раз в тиждень по черзі (1 шт ношу, 1 поправ і сохнуть, 1 в резерві), після 2-3 днів носіння. Хіба восени, коли болотом обляпав, то після 1. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4826 З нами з: 29.07.22 Подякував: 786 раз. Подякували: 582 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 12:17 akurt написав: 2587715 написав: akurt написав: Замовник міг вибирати: тип плити кухні меблів (мармур чи щось інше), матеріал підлоги, фурнітуру меблів, фасади меблів (колір та якість) - але все це робить/монтує/встановлює Забудовник. Замовник міг вибирати: тип плити кухні меблів (мармур чи щось інше), матеріал підлоги, фурнітуру меблів, фасади меблів (колір та якість) - але все це робить/монтує/встановлює Забудовник. Тому в них і ціни на житло такі. Грошей багато в людей - треба пропонувати максимум. Тому в них і ціни на житло такі. Грошей багато в людей - треба пропонувати максимум.

Не зовсім так...

1. Ціни на будинки визначає вартість будівельних матеріалів та вартість робочої сили.

2. Ціни на будинок визначає ринок та те, яку норму прибутку заклав Забудовник. Наприклад, в Києві в період "буму" на купівлю залізобетонних паралелепіпедів, в яких дозволялося за власні гроші створити щось схоже на житло, ціна для Забудовника з урахуванням "окремих" платежів в мерію, була (600+100)$ за 1 кв. м - а пересічні громадяни бігли, підплигуючі те купувати за 1400$ за кв. м. Тобто було закладено норму прибутку - стандартну для України - в 100%, щоби Забудовнику вистачало на вілли в Монако. Не жити ж йому там, де живуть пересічні.

В той же час норма прибутку в інших країнах складає як правило 20...50%. Тобто менші апетити жадібності і немає бажання жити в Монако.

3. Ціни на будинки визначає ринок землі під будинком. Наприклад, ділянка в штаті Південна Кароліна в 10 соток може кошгутвати максимум (!) 10 000 доларів (за всю ділянку). А така сама ділянка, але поблизу Сан Францисько - вже 500 000 доларів або навіть 1 000 000 доларів.

4. Ціну визначає попит. Попит формує наявність в даному регіоні роботи для людини.

Наприклад, мені розказували учасники подій з числа наших: новий будинок, нові квартири, місто Сан Францисько, оголошується "Open day". Сходяться на кожну квартиру 8-12 Покупців. Менеджер оголошує учасникам ціну Забудовника в 800 000 доларів. За таку ціну Забудовник погоджується продати прямо зараз. Покупець 1 погоджується купити. Покупець 2 погоджується купити, але за 850 000 доларів. Покупець 3 погоджується купити, але вже за 1 050 000 доларів. Покупець намер 4 погоджується сплатити 1 200 000 доларів. Покупці 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 розуміють, що "Нас тут не стояло" - розвертаються та уходять.

ПРОДАНО ЗА 1 200 000 доларів.

Фраза "Грошей багато в людей - треба пропонувати максимум" - не працює.

За цим пунктом 4 працює інше:

"Я маю роботу в цьому місці (в цьому районі), мій прибуток такий, який дозволить взяти цю квартиру в іпотеку, тому я плачу такі гроші, щоби жити зараз і сьогодні по-людськи, а не завтра в іншому житті". Не зовсім так...1. Ціни на будинки визначає вартість будівельних матеріалів та вартість робочої сили.2. Ціни на будинок визначає ринок та те, яку норму прибутку заклав Забудовник. Наприклад, в Києві в період "буму" на купівлю залізобетонних паралелепіпедів, в яких дозволялося за власні гроші створити щось схоже на житло, ціна для Забудовника з урахуванням "окремих" платежів в мерію, була (600+100)$ за 1 кв. м - а пересічні громадяни бігли, підплигуючі те купувати за 1400$ за кв. м. Тобто було закладено норму прибутку - стандартну для України - в 100%, щоби Забудовнику вистачало на вілли в Монако. Не жити ж йому там, де живуть пересічні.В той же час норма прибутку в інших країнах складає як правило 20...50%. Тобто менші апетити жадібності і немає бажання жити в Монако.3. Ціни на будинки визначає ринок землі під будинком. Наприклад, ділянка в штаті Південна Кароліна в 10 соток може кошгутвати10 000 доларів (за всю ділянку). А така сама ділянка, але поблизу Сан Францисько - вже 500 000 доларів або навіть 1 000 000 доларів.4. Ціну визначає попит. Попит формує наявність в даному регіоні роботи для людини.Наприклад, мені розказували учасники подій з числа наших: новий будинок, нові квартири, місто Сан Францисько, оголошується "Open day". Сходяться на кожну квартиру 8-12 Покупців. Менеджер оголошує учасникам ціну Забудовника в 800 000 доларів. За таку ціну Забудовник погоджується продати прямо зараз. Покупець 1 погоджується купити. Покупець 2 погоджується купити, але за 8000 доларів. Покупець 3 погоджується купити, але вже за050 000 доларів. Покупець намер 4 погоджується сплатитидоларів. Покупці 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 розуміють, що "Нас тут не стояло" - розвертаються та уходять.ПРОДАНО ЗА 1 200 000 доларів.Фраза "Грошей багато в людей - треба пропонувати максимум" - не працює.За цим пунктом 4 працює інше:"Я маю роботу в цьому місці (в цьому районі), мій прибуток такий, який дозволить взяти цю квартиру в іпотеку, тому я плачу такі гроші, щоби жити зараз і сьогодні по-людськи, а не завтра в іншому житті".



Ні, не так. Є бідна країна і багата країна. В бідній країні нічого нема, квартири продають голі й босі, або з бабусиними сервантами. В багатій країні квартири продають повністю укомплектовані усією технікою.



Багаті люди хочуть жити в квартирах які повністю укомплектовані - тому готові платити більше і тому ця країна стає ще багатшою. В бідній країні багаті не хочуть жити з бабусиними сервантами, або голими бетонними стінами, а витрачати купу часу на ремонт не мають змоги. Тому їдуть з неї і в країні залишаються лише бідні, які з трудом нашкребують кошти навіть на квартири з голими бетонними стінами. Відповідно ціни на житло в цій країні падають ще більше, бо будівельники починають думати щоб ще прибрати з квартир, щоб була змога продавати їх ще дешевше.



А в багатих країнах будівельники навпаки думають що б ще туди втулити, щоб продати квартиру ще дорожче ще більш заможнішим покупцям.



Приблизно так формуються ціни на житло в різних країнах. Ні, не так. Є бідна країна і багата країна. В бідній країні нічого нема, квартири продають голі й босі, або з бабусиними сервантами. В багатій країні квартири продають повністю укомплектовані усією технікою.Багаті люди хочуть жити в квартирах які повністю укомплектовані - тому готові платити більше і тому ця країна стає ще багатшою. В бідній країні багаті не хочуть жити з бабусиними сервантами, або голими бетонними стінами, а витрачати купу часу на ремонт не мають змоги. Тому їдуть з неї і в країні залишаються лише бідні, які з трудом нашкребують кошти навіть на квартири з голими бетонними стінами. Відповідно ціни на житло в цій країні падають ще більше, бо будівельники починають думати щоб ще прибрати з квартир, щоб була змога продавати їх ще дешевше.А в багатих країнах будівельники навпаки думають що б ще туди втулити, щоб продати квартиру ще дорожче ще більш заможнішим покупцям.Приблизно так формуються ціни на житло в різних країнах. 2587715

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