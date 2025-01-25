Якись ютуб блогер в штатах давав поради щоб не купували меблі в орендоване житло, можна запросто знайти на вулиці те шо виставляють, в тій же Німеччині на шпермюлях часто різні дивани, столи і навіть кухні лежать.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:20
Якись ютуб блогер в штатах давав поради щоб не купували меблі в орендоване житло, можна запросто знайти на вулиці те шо виставляють, в тій же Німеччині на шпермюлях часто різні дивани, столи і навіть кухні лежать.
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:28
При ЗП 100к це копійки. До того ж кухні є зазвичай.
Востаннє редагувалось 2587715 в Суб 25 січ, 2025 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:28
Стандарт у багатьох країнах - в тому числі і в США - це повністю готові укомплектовані меблями та побутовою технікою кухні.
В США як правило встановлено величезний холодильник, в якому двері розкриваються наліво і направо. Справа в тому, що такі холодильники підключені до водогону, щоби отримувати охолоджену питну воду і просто так купити в магазині такий холодильник та встановити - не получиться. Крім того, там встановлені додаткові фільтри на воду, які періодично треба міняти - так ось орендар сам не має права їх міняти.
Крім того, витяжки над піччю як правило ще укомплектовані мікрохвильовою піччю. Звісно встановлені всі меблі. Так що такого збочення, як в Україні, коли покупець того, що з незрозумілих причин називається "квартира", а насправді паралелепіпед, який міститься між стелею, підлогою та чогось, що нагадує стіни, все робить сам, немає.
В Туреччині, коли я зайшов в новеньку квартиру - кандидатку на купівлю мною - якраз після досвіду ремонту квартири у Львові - я був відверто здивований наступному:
- Забудовником встановлено комплект кухонних меблів - все за проєктом та дизайном всього будинка і все однакове в усіх кваратирах (різниця в комплектації в залежності від того, це кваратира 1+1 або 2+1.)
- встановлено побутову техніку: витяжка, варочна поверхня, електрична духова шафа.
- холодильник терба докупити (як взяв великий LG) - але розетки для підключенні вже встанволені з відповідними "пакетниками" в щитку.
- встановлено мийку та підведено воду - гарячу та холодну, звісно встановлені змішувачі води.
- зроблено відповідне освітлення у кухонній зоні.
Після того, як у Львові я сам монтував витяжку, робив освітлення, слідкував, щоби сантехнік "правильно" все зробив, а електрик "не накосячив'" - вражає досить сильно.
В квітні минулого року я провів 2 тижня в штатах Каліфорнія, Південна Кароліна, Північна Кароліна - зустрічався з нашою діаспорою та приймав у участь у формування замовлення на побудову приватного будинка - так ось підтверджую: будинок люди вибирали з 5-ти типових проєктів і БЕЗУМОВНО в ньому Забудовником робилося все "під ключ" - в тому числі кухня.
Замовник міг вибирати: тип плити кухні меблів (мармур чи щось інше), матеріал підлоги, фурнітуру меблів, фасади меблів (колір та якість) - але все це робить/монтує/встановлює Забудовник згідно із затвердженими та узгодженими проєктами.
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:32
Re: Еміграція, заробітчанство
Тому в них і ціни на житло такі. Грошей багато в людей - треба пропонувати максимум. В Україні грошей в людей мало - тому продають метри в бетоні і в цеглі, а далі вже сам по мірі сил, аби під дахом вже було.
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:36
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:38
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:53
На двох 70квт, хіба літом з нагрітими баклашками води на сонці.
П.С.
Джинси перете, чи по принципу "бруд висохне і сам відпаде"?
Додано: Суб 25 січ, 2025 11:56
Не зовсім так...
1. Ціни на будинки визначає вартість будівельних матеріалів та вартість робочої сили.
2. Ціни на будинок визначає ринок та те, яку норму прибутку заклав Забудовник. Наприклад, в Києві в період "буму" на купівлю залізобетонних паралелепіпедів, в яких дозволялося за власні гроші створити щось схоже на житло, ціна для Забудовника з урахуванням "окремих" платежів в мерію, була (600+100)$ за 1 кв. м - а пересічні громадяни бігли, підплигуючі те купувати за 1400$ за кв. м. Тобто було закладено норму прибутку - стандартну для України - в 100%, щоби Забудовнику вистачало на вілли в Монако. Не жити ж йому там, де живуть пересічні.
В той же час норма прибутку в інших країнах складає як правило 20...50%. Тобто менші апетити жадібності і немає бажання жити в Монако.
3. Ціни на будинки визначає ринок землі під будинком. Наприклад, ділянка в штаті Південна Кароліна в 10 соток може кошгутвати максимум (!) 10 000 доларів (за всю ділянку). А така сама ділянка, але поблизу Сан Францисько - вже 500 000 доларів або навіть 1 000 000 доларів.
4. Ціну визначає попит. Попит формує наявність в даному регіоні роботи для людини.
Наприклад, мені розказували учасники подій з числа наших: новий будинок, нові квартири, місто Сан Францисько, оголошується "Open day". Сходяться на кожну квартиру 8-12 Покупців. Менеджер оголошує учасникам ціну Забудовника в 800 000 доларів. За таку ціну Забудовник погоджується продати прямо зараз. Покупець 1 погоджується купити. Покупець 2 погоджується купити, але за 850 000 доларів. Покупець 3 погоджується купити, але вже за 1 050 000 доларів. Покупець намер 4 погоджується сплатити 1 200 000 доларів. Покупці 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 розуміють, що "Нас тут не стояло" - розвертаються та уходять.
ПРОДАНО ЗА 1 200 000 доларів.
Фраза "Грошей багато в людей - треба пропонувати максимум" - не працює.
За цим пунктом 4 працює інше:
"Я маю роботу в цьому місці (в цьому районі), мій прибуток такий, який дозволить взяти цю квартиру в іпотеку, тому я плачу такі гроші, щоби жити зараз і сьогодні по-людськи, а не завтра в іншому житті".
Додано: Суб 25 січ, 2025 12:01
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 25 січ, 2025 12:17
Ні, не так. Є бідна країна і багата країна. В бідній країні нічого нема, квартири продають голі й босі, або з бабусиними сервантами. В багатій країні квартири продають повністю укомплектовані усією технікою.
Багаті люди хочуть жити в квартирах які повністю укомплектовані - тому готові платити більше і тому ця країна стає ще багатшою. В бідній країні багаті не хочуть жити з бабусиними сервантами, або голими бетонними стінами, а витрачати купу часу на ремонт не мають змоги. Тому їдуть з неї і в країні залишаються лише бідні, які з трудом нашкребують кошти навіть на квартири з голими бетонними стінами. Відповідно ціни на житло в цій країні падають ще більше, бо будівельники починають думати щоб ще прибрати з квартир, щоб була змога продавати їх ще дешевше.
А в багатих країнах будівельники навпаки думають що б ще туди втулити, щоб продати квартиру ще дорожче ще більш заможнішим покупцям.
Приблизно так формуються ціни на житло в різних країнах.
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