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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2570257125722573
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Я маю роботу в цьому місці (в цьому районі), мій прибуток такий, який дозволить взяти цю квартиру в іпотеку, тому я плачу такі гроші, щоби жити зараз і сьогодні по-людськи, а не завтра в іншому житті

Кредитне рабство у всій красоті. Ну нічого, скоро зрозуміють, що "я маю роботу сьогодні" != "Я матиму роботу із такою ЗП протягом 20 років"
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:39

  akurt написав:Я маю роботу в цьому місці (в цьому районі), мій прибуток такий, який дозволить взяти цю квартиру в іпотеку, тому я плачу такі гроші, щоби жити зараз і сьогодні по-людськи, а не завтра в іншому житті


Ні, ти береш іпотеку не тому що в тебе прибуток, а тому що твої дідусі і бабусі тобі нічого не залишили у спадок на відміну від нейтівів яким залишили і які можуть жити завдяки цьому більш комфортне життя.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:42

Та ми ж це «кредитне рабство» вже обговорювали.
Особливо кумедно звучить, якщо перекласти з німецької мови знаменитий лозунг, написаний двома алкашами під час ночівлі в готелі для продавців качок в центрі Брюсселя.
В оригінали два алкаші - якщо не помиляюся - в 1877 році - написали так:
«Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!»
В перекладі:
«Рванці та дранці - гоп до купи!»
Кумедності долає той факт, що один жив в будинку за іпотеку, а другий оженився на дочці барона та частину життя прожив в Лондоні.
Так що про рабство можна розказувати довго в дуже цікаво.
akurt
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