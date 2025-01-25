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#<1 ... 2570257125722573 Додано: Суб 25 січ, 2025 12:24 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Я маю роботу в цьому місці (в цьому районі), мій прибуток такий, який дозволить взяти цю квартиру в іпотеку, тому я плачу такі гроші, щоби жити зараз і сьогодні по-людськи, а не завтра в іншому житті Я маю роботу в цьому місці (в цьому районі), мій прибуток такий, який дозволить взяти цю квартиру в іпотеку, тому я плачу такі гроші, щоби жити зараз і сьогодні по-людськи, а не завтра в іншому житті

Кредитне рабство у всій красоті. Ну нічого, скоро зрозуміють, що "я маю роботу сьогодні" != "Я матиму роботу із такою ЗП протягом 20 років" Кредитне рабство у всій красоті. Ну нічого, скоро зрозуміють, що "я маю роботу сьогодні" != "Я матиму роботу із такою ЗП протягом 20 років" Дюрі-бачі

Повідомлень: 4826 З нами з: 29.07.22 Подякував: 786 раз. Подякували: 582 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 12:39 akurt написав: Я маю роботу в цьому місці (в цьому районі), мій прибуток такий, який дозволить взяти цю квартиру в іпотеку, тому я плачу такі гроші, щоби жити зараз і сьогодні по-людськи, а не завтра в іншому житті Я маю роботу в цьому місці (в цьому районі), мій прибуток такий, який дозволить взяти цю квартиру в іпотеку, тому я плачу такі гроші, щоби жити зараз і сьогодні по-людськи, а не завтра в іншому житті



Ні, ти береш іпотеку не тому що в тебе прибуток, а тому що твої дідусі і бабусі тобі нічого не залишили у спадок на відміну від нейтівів яким залишили і які можуть жити завдяки цьому більш комфортне життя. Ні, ти береш іпотеку не тому що в тебе прибуток, а тому що твої дідусі і бабусі тобі нічого не залишили у спадок на відміну від нейтівів яким залишили і які можуть жити завдяки цьому більш комфортне життя. 2587715

Повідомлень: 145 З нами з: 25.12.23 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 січ, 2025 12:42 Та ми ж це «кредитне рабство» вже обговорювали.

Особливо кумедно звучить, якщо перекласти з німецької мови знаменитий лозунг, написаний двома алкашами під час ночівлі в готелі для продавців качок в центрі Брюсселя.

В оригінали два алкаші - якщо не помиляюся - в 1877 році - написали так:

«Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!»

В перекладі:

«Рванці та дранці - гоп до купи!»

Кумедності долає той факт, що один жив в будинку за іпотеку, а другий оженився на дочці барона та частину життя прожив в Лондоні.

Так що про рабство можна розказувати довго в дуже цікаво. akurt

Повідомлень: 10493 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3900 раз. Подякували: 1366 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2570257125722573 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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