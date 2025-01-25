Кредитне рабство у всій красоті. Ну нічого, скоро зрозуміють, що "я маю роботу сьогодні" != "Я матиму роботу із такою ЗП протягом 20 років"
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:24
Re: Еміграція, заробітчанство
Кредитне рабство у всій красоті. Ну нічого, скоро зрозуміють, що "я маю роботу сьогодні" != "Я матиму роботу із такою ЗП протягом 20 років"
Додано: Суб 25 січ, 2025 12:39
Ні, ти береш іпотеку не тому що в тебе прибуток, а тому що твої дідусі і бабусі тобі нічого не залишили у спадок на відміну від нейтівів яким залишили і які можуть жити завдяки цьому більш комфортне життя.
Додано: Суб 25 січ, 2025 12:42
Та ми ж це «кредитне рабство» вже обговорювали.
Особливо кумедно звучить, якщо перекласти з німецької мови знаменитий лозунг, написаний двома алкашами під час ночівлі в готелі для продавців качок в центрі Брюсселя.
В оригінали два алкаші - якщо не помиляюся - в 1877 році - написали так:
«Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!»
В перекладі:
«Рванці та дранці - гоп до купи!»
Кумедності долає той факт, що один жив в будинку за іпотеку, а другий оженився на дочці барона та частину життя прожив в Лондоні.
Так що про рабство можна розказувати довго в дуже цікаво.
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