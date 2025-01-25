RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2571257225732574>
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Я маю роботу в цьому місці (в цьому районі), мій прибуток такий, який дозволить взяти цю квартиру в іпотеку, тому я плачу такі гроші, щоби жити зараз і сьогодні по-людськи, а не завтра в іншому житті

Кредитне рабство у всій красоті. Ну нічого, скоро зрозуміють, що "я маю роботу сьогодні" != "Я матиму роботу із такою ЗП протягом 20 років"
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4832
З нами з: 29.07.22
Подякував: 787 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:39

  akurt написав:Я маю роботу в цьому місці (в цьому районі), мій прибуток такий, який дозволить взяти цю квартиру в іпотеку, тому я плачу такі гроші, щоби жити зараз і сьогодні по-людськи, а не завтра в іншому житті


Ні, ти береш іпотеку не тому що в тебе прибуток, а тому що твої дідусі і бабусі тобі нічого не залишили у спадок на відміну від нейтівів яким залишили і які можуть жити завдяки цьому більш комфортне життя.
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 149
З нами з: 25.12.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 12:42

Та ми ж це «кредитне рабство» вже обговорювали.
Особливо кумедно звучить, якщо перекласти з німецької мови знаменитий лозунг, написаний двома алкашами під час ночівлі в готелі для продавців качок в центрі Брюсселя.
В оригінали два алкаші - якщо не помиляюся - в 1877 році - написали так:
«Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!»
В перекладі:
«Рванці та дранці - гоп до купи!»
Кумедності долає той факт, що один жив в будинку за іпотеку, а другий оженився на дочці барона та частину життя прожив в Лондоні.
Так що про рабство можна розказувати довго в дуже цікаво.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10493
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3900 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:16

Re: Еміграція, заробітчанство

99% причин еміграції - це житло. В Україні його мало, на нього не дають іпотеку, а якщо й дають, то під кінську ставку. І навіть те яке є воно неоздоблене, без техніки, без дизайну, без парковки. Вікон або замало, або забагато. Метраж взагалі обійняти і плакати.

В штати же приїджаєш - все велике, просторне, світле, продумане, з повною комплектацією, парковкою, смішною ставкою на іпотеку, яку дадуть в будь-якому банку.

Тобто в Україні всі бажають щоб ти поїхав собі геть, бо людей і так забагато для цієї місцини, а в штатах навпаки бажають, щоб ти до них приїхав, бо площі великі і треба заселяти.
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 149
З нами з: 25.12.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Та ми ж це «кредитне рабство» вже обговорювали.

Схоже, що в Канаді починають відчувати вже. Ще кілька місяців Трамп повводить мита і тоді точно зрозуміють що таке рабство...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4832
З нами з: 29.07.22
Подякував: 787 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 13:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  2587715 написав:а в штатах навпаки бажають, щоб ти до них приїхав,

Точно? особливо ті українці які по u4u прилетіли сьогодні в аеропорт, а їм "вертайтесь додому, ми Вас не пустимо". Або ті, кого пакують в бусики і везіть в Мексику
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4832
З нами з: 29.07.22
Подякував: 787 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Точно? особливо ті українці які по u4u прилетіли сьогодні в аеропорт, а їм "вертайтесь додому, ми Вас не пустимо". Або ті, кого пакують в бусики і везіть в Мексику
Та це все голівуд. Тіпо як перед новим нічним клубом звозять на відкриття акторів масовки, які товкуться перед входом, а їх начебто не пускають
Востаннє редагувалось 2587715 в Суб 25 січ, 2025 14:05, всього редагувалось 1 раз.
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 149
З нами з: 25.12.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:04

  2587715 написав:99% причин еміграції - це житло. В Україні його мало, на нього не дають іпотеку, а якщо й дають, то під кінську ставку. І навіть те яке є воно неоздоблене, без техніки, без дизайну, без парковки. Вікон або замало, або забагато. Метраж взагалі обійняти і плакати.

В штати же приїджаєш - все велике, просторне, світле, продумане, з повною комплектацією, парковкою, смішною ставкою на іпотеку, яку дадуть в будь-якому банку.

Тобто в Україні всі бажають щоб ти поїхав собі геть, бо людей і так забагато для цієї місцини, а в штатах навпаки бажають, щоб ти до них приїхав, бо площі великі і треба заселяти.

Дле мене наоорот
Причина неіміграції це наявність житла.
Bolt
 
Повідомлень: 3307
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:12

Re: Еміграція, заробітчанство

Якщо вже знайшов у собі сили зібрати і подати документи і в тебе вища освіта, нема судимостей, чи якогось іншого крінжа - то тебе 100% пустять. Бо податок на нерухомість це купа грошей - і ти його будеш мусити платити, впахуючи як вол. А нову нерухомість будують постійно і її ж треба комусь продавать або здавать. Там нейтіви примушувати багато працювати новоприбувших вміють на генетичному рівні ще з часів рабства.

А всі ці перепони, обмеження, детеншени - це все для того щоб ти радів тому що тебе пустили і не побіг взад, коли тобі в 100к рахунок прийде за накладання гіпсу на руку.
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 149
З нами з: 25.12.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 14:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Дле мене наоорот
Причина неіміграції це наявність житла.
Не всім так везе мати нормальне своє житло - раніше нормальним було жити утрьох в однушці, зараз удвох у двушці то вже бідність. А української зарплатні на покращення своїх житлових умов вистачає не всім. Деякі ще й багато дітей мають, а для них потрібні багатокімнатні будинки. Ось і їдуть
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 149
З нами з: 25.12.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2571257225732574>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.