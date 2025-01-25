Кредитне рабство у всій красоті. Ну нічого, скоро зрозуміють, що "я маю роботу сьогодні" != "Я матиму роботу із такою ЗП протягом 20 років"
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Додано: Суб 25 січ, 2025 12:24
Re: Еміграція, заробітчанство
Кредитне рабство у всій красоті. Ну нічого, скоро зрозуміють, що "я маю роботу сьогодні" != "Я матиму роботу із такою ЗП протягом 20 років"
Додано: Суб 25 січ, 2025 12:39
Ні, ти береш іпотеку не тому що в тебе прибуток, а тому що твої дідусі і бабусі тобі нічого не залишили у спадок на відміну від нейтівів яким залишили і які можуть жити завдяки цьому більш комфортне життя.
Додано: Суб 25 січ, 2025 12:42
Та ми ж це «кредитне рабство» вже обговорювали.
Особливо кумедно звучить, якщо перекласти з німецької мови знаменитий лозунг, написаний двома алкашами під час ночівлі в готелі для продавців качок в центрі Брюсселя.
В оригінали два алкаші - якщо не помиляюся - в 1877 році - написали так:
«Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!»
В перекладі:
«Рванці та дранці - гоп до купи!»
Кумедності долає той факт, що один жив в будинку за іпотеку, а другий оженився на дочці барона та частину життя прожив в Лондоні.
Так що про рабство можна розказувати довго в дуже цікаво.
Додано: Суб 25 січ, 2025 13:16
Re: Еміграція, заробітчанство
99% причин еміграції - це житло. В Україні його мало, на нього не дають іпотеку, а якщо й дають, то під кінську ставку. І навіть те яке є воно неоздоблене, без техніки, без дизайну, без парковки. Вікон або замало, або забагато. Метраж взагалі обійняти і плакати.
В штати же приїджаєш - все велике, просторне, світле, продумане, з повною комплектацією, парковкою, смішною ставкою на іпотеку, яку дадуть в будь-якому банку.
Тобто в Україні всі бажають щоб ти поїхав собі геть, бо людей і так забагато для цієї місцини, а в штатах навпаки бажають, щоб ти до них приїхав, бо площі великі і треба заселяти.
Додано: Суб 25 січ, 2025 13:16
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 25 січ, 2025 13:33
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 25 січ, 2025 14:04
Re: Еміграція, заробітчанство
Та це все голівуд. Тіпо як перед новим нічним клубом звозять на відкриття акторів масовки, які товкуться перед входом, а їх начебто не пускають
Востаннє редагувалось 2587715 в Суб 25 січ, 2025 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 січ, 2025 14:04
Дле мене наоорот
Причина неіміграції це наявність житла.
Додано: Суб 25 січ, 2025 14:12
Re: Еміграція, заробітчанство
Якщо вже знайшов у собі сили зібрати і подати документи і в тебе вища освіта, нема судимостей, чи якогось іншого крінжа - то тебе 100% пустять. Бо податок на нерухомість це купа грошей - і ти його будеш мусити платити, впахуючи як вол. А нову нерухомість будують постійно і її ж треба комусь продавать або здавать. Там нейтіви примушувати багато працювати новоприбувших вміють на генетичному рівні ще з часів рабства.
А всі ці перепони, обмеження, детеншени - це все для того щоб ти радів тому що тебе пустили і не побіг взад, коли тобі в 100к рахунок прийде за накладання гіпсу на руку.
Додано: Суб 25 січ, 2025 14:22
Re: Еміграція, заробітчанство
Не всім так везе мати нормальне своє житло - раніше нормальним було жити утрьох в однушці, зараз удвох у двушці то вже бідність. А української зарплатні на покращення своїх житлових умов вистачає не всім. Деякі ще й багато дітей мають, а для них потрібні багатокімнатні будинки. Ось і їдуть
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