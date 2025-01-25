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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2025 14:46
2587715 написав: Bolt написав:
Дле мене наоорот
Причина неіміграції це наявність житла.
Не всім так везе мати нормальне своє житло - раніше нормальним було жити утрьох в однушці, зараз удвох у двушці то вже бідність. А української зарплатні на покращення своїх житлових умов вистачає не всім. Деякі ще й багато дітей мають, а для них потрібні багатокімнатні будинки. Ось і їдуть
бізнес-аналітик, NASA і ще трошки офіціант в сезон (не все так однозначно)
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Додано: Суб 25 січ, 2025 14:54
2587715 написав:
раніше нормальним було жити утрьох в однушці,
Різні світи. В Закарпатті нормою було побудувати в дворі кожному з дітей по 4-поверховому будинку, який буде Хоча б на сантиметр вище, ніж в сусідів.
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