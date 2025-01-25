|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2025 13:16
akurt написав:
Та ми ж це «кредитне рабство» вже обговорювали.
Схоже, що в Канаді починають відчувати вже. Ще кілька місяців Трамп повводить мита і тоді точно зрозуміють що таке рабство...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4834
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 787 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 25 січ, 2025 13:33
2587715 написав:
а в штатах навпаки бажають, щоб ти до них приїхав,
Точно? особливо ті українці які по u4u прилетіли сьогодні в аеропорт, а їм "вертайтесь додому, ми Вас не пустимо". Або ті, кого пакують в бусики і везіть в Мексику
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4834
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 787 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 25 січ, 2025 14:04
2587715 написав:
99% причин еміграції - це житло. В Україні його мало, на нього не дають іпотеку, а якщо й дають, то під кінську ставку. І навіть те яке є воно неоздоблене, без техніки, без дизайну, без парковки. Вікон або замало, або забагато. Метраж взагалі обійняти і плакати.
В штати же приїджаєш - все велике, просторне, світле, продумане, з повною комплектацією, парковкою, смішною ставкою на іпотеку, яку дадуть в будь-якому банку.
Тобто в Україні всі бажають щоб ти поїхав собі геть, бо людей і так забагато для цієї місцини, а в штатах навпаки бажають, щоб ти до них приїхав, бо площі великі і треба заселяти.
Дле мене наоорот
Причина неіміграції це наявність житла.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3307
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 25 січ, 2025 14:22
Bolt написав:
Дле мене наоорот
Причина неіміграції це наявність житла.
Не всім так везе мати нормальне своє житло - раніше нормальним було жити утрьох в однушці, зараз удвох у двушці то вже бідність. А української зарплатні на покращення своїх житлових умов вистачає не всім. Деякі ще й багато дітей мають, а для них потрібні багатокімнатні будинки. Ось і їдуть
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 145
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 25 січ, 2025 14:46
2587715 написав: Bolt написав:
Дле мене наоорот
Причина неіміграції це наявність житла.
Не всім так везе мати нормальне своє житло - раніше нормальним було жити утрьох в однушці, зараз удвох у двушці то вже бідність. А української зарплатні на покращення своїх житлових умов вистачає не всім. Деякі ще й багато дітей мають, а для них потрібні багатокімнатні будинки. Ось і їдуть
бізнес-аналітик, NASA і ще трошки офіціант в сезон (не все так однозначно)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38094
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1594 раз.
- Подякували: 2805 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 25 січ, 2025 14:54
2587715 написав:
раніше нормальним було жити утрьох в однушці,
Різні світи. В Закарпатті нормою було побудувати в дворі кожному з дітей по 4-поверховому будинку, який буде Хоча б на сантиметр вище, ніж в сусідів.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4834
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 787 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 25 січ, 2025 15:09
Дюрі-бачі написав: 2587715 написав:
раніше нормальним було жити утрьох в однушці,
Різні світи. В Закарпатті нормою було побудувати в дворі кожному з дітей по 4-поверховому будинку, який буде Хоча б на сантиметр вище, ніж в сусідів.
Це мабуть в якісь дореволюційні часи, бо за комуністів там по селах хліб раз на тиждень привозили і це свято було
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 145
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 25 січ, 2025 15:39
2587715 написав:
в якісь дореволюційні часи,
В доковідні часи, коли можна було їздити на заробітчанство
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4834
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 787 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 25 січ, 2025 15:57
Bolt написав: Дюрі-бачі написав: 2587715 написав:
Меблі копійки коштуют
wtf? одну кухню нормально зробити 8-10k$, диван більше 1k$...
Якись ютуб блогер в штатах давав поради щоб не купували меблі в орендоване житло, можна запросто знайти на вулиці те шо виставляють, в тій же Німеччині на шпермюлях часто різні дивани, столи і навіть кухні лежать.
В Канаді гарбідж називається. Думаю в США те саме є
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35679
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1464 раз.
- Подякували: 8126 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|